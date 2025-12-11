El lado romántico de Bad Bunny: Ellas son todas las novias que han conquistado el corazón de Benito

Ellas son todas las novias que han conquistado el corazón de Bad Bunny

Carliz De La Cruz (2011–2017)

La primera relación significativa de Bad Bunny fue con Carliz De La Cruz, con quien comenzó a salir en 2011, cuando ambos estudiaban en Arecibo, un pueblo del norte de Puerto Rico. Además, trabajaron juntos en un supermercado, donde Benito era dependiente antes de convertirse en el cantante internacional que es hoy.

La pareja estuvo junta durante aproximadamente seis años, y en 2016 incluso llegaron a comprometerse, aunque la relación terminó al año siguiente cuando sus caminos personales y profesionales tomaron rumbos distintos: él empezaba a despegar en la música y ella ingresaba a la facultad de Derecho.

Años después de la ruptura, surgió una disputa legal en 2023 cuando De La Cruz demandó por 40 millones de dólares al cantante por el uso sin permiso de una grabación de su voz en algunas canciones, como Pa Ti y Dos Mil 16.

Carliz, ex novia de Bad Bunny (Instagram)

Gabriela Berlingeri (2017–2022)

Tras la ruptura con Carliz, Bad Bunny conoció a la influencer y diseñadora de joyas, Gabriela Berlingeri en 2017 durante una cena con su papá y su hermano en un restaurante de Puerto Rico, después de presentarse como invitado sorpresa en un concierto de Zion & Lennox.

"La conocí en un restaurante, cuando estaba comiendo con mis padres y mis hermanos. Comenzamos a hablar y de ahí continuamos viéndonos", dijo el cantante en una entrevista para Rolling Stone.

La conexión fue inmediata: empezaron a hablar, intercambiar mensajes y eventualmente dieron paso a una relación sentimental.

La relación con Berlingeri duró aproximadamente cinco años, con altibajos y momentos públicos de apoyo mutuo. Aunque intentaron mantener cierta discreción, hicieron apariciones conjuntas en eventos importantes como partidos y red carpets de premios.

Además, en 2018, Bad Bunny reveló a Rolling Stone que Berlingeri trabajó con él cuando lo ayudó a grabar la canción "Te Gusté," una collab con Jennifer López.

"Nadie sabe esto, pero cuando yo grabé ('Te Gusté'), la canción con J.Lo, Gabriela grabó referencias para las partes de J.Lo,", dijo.

En 2020 hicieron su relación pública en redes y entrevistas, destacando que la cuarentena fortaleció su vínculo. Finalmente, la pareja se separó a finales de 2022, aunque siguieron siendo vistos juntos en eventos sociales y se especuló sobre una posible reconciliación este año.

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri terminaron su relación en 2022. (Instagram)

Kendall Jenner (2023–2024)

En 2023, los medios internacionales comenzaron a vincular a Bad Bunny con Kendall Jenner . La pareja fue vista junta por primera vez en un restaurante en Beverly Hills y rápidamente acaparó titulares.

A diferencia de sus relaciones anteriores, este romance estuvo muy expuesto al escrutinio público: asistieron juntos a eventos como Coachella e hicieron una campaña en conjunto para Gucci.

Bad Bunny y Kendall Jenner (Gucci)

La relación duró alrededor de un año, con varias idas y venidas y momentos de separación y reconciliación durante 2023 y 2024.

Finalmente, la pareja decidió tomar caminos separados en septiembre de 2024, aunque se mantuvieron en buenos términos y siguieron siendo vistos juntos en ocasiones posteriores.