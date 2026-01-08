Temporada de premios 2026: todo lo que debes saber sobre los Oscar, Grammy, Golden Globes y más

Golden Globes 2026

Fecha: 5 de enero de 2026

5 de enero de 2026 Lugar: Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, Estados Unidos

Beverly Hilton Hotel, Beverly Hills, California, Estados Unidos Dónde verlo en México: TNT y plataformas de streaming disponibles en el país

Los Golden Globes son conocidos como “la fiesta de Hollywood del año”, donde se premia lo mejor del cine y la televisión, tanto en producciones estadounidenses como internacionales. La gala suele incluir discursos emotivos, moda de alfombra roja y momentos virales que generan conversación global.

Golden Globe Awards (Getty Images)

Oscar 2026

Fecha: 23 de febrero de 2026

23 de febrero de 2026 Lugar: Dolby Theatre, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Dolby Theatre, Los Ángeles, California, Estados Unidos Dónde verlo en México: TNT y plataformas de streaming

Los Premios de la Academia, conocidos popularmente como Oscars, reconocen la excelencia cinematográfica en distintas categorías, desde Mejor Película hasta Mejor Dirección y actuación. Cada año, la ceremonia atrae a miles de espectadores en todo el mundo y es el evento más esperado por la industria del cine.

Así como el panda entre los muñecos de nieve causó sensación en Navidad, esta temporada de premios el Oscar entre los C-3POs también está volviendo locas las redes sociales. (Getty Images)

Grammy 2026

Fecha: 26 de enero de 2026

26 de enero de 2026 Lugar: Crypto.com Arena (antes Staples Center), Los Ángeles, California, Estados Unidos

Crypto.com Arena (antes Staples Center), Los Ángeles, California, Estados Unidos Dónde verlo en México: TNT, streaming en Paramount+

Los Grammy Awards celebran lo mejor de la música a nivel global, abarcando géneros que van desde pop, rock y música latina, hasta jazz y música clásica. La gala incluye presentaciones en vivo, homenajes a artistas legendarios y el reconocimiento a nuevos talentos que marcan tendencia en la industria musical.

Premios Latin Grammy de Gussy Lau (Instagram / Gussy Lau)

Emmy Awards 2026

Fecha: 20 de septiembre de 2026

Lugar: Microsoft Theater, Los Ángeles, California, Estados Unidos

Dónde verlo en México: TNT y streaming en plataformas autorizadas

Los Emmy Awards reconocen la excelencia en la televisión, incluyendo series dramáticas, comedias, documentales y programas de variedades. La entrega suele combinar entretenimiento, celebridades y momentos emotivos de reconocimiento a la creatividad y producción televisiva.

Elizabeth Banks (Kevin Winter/Getty Images)

BAFTA 2026

Fecha: 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 Lugar: Royal Festival Hall, Londres, Reino Unido

Royal Festival Hall, Londres, Reino Unido Dónde verlo en México: BBC América y servicios de streaming

Los BAFTA Awards son los premios más importantes del cine británico, pero también premian películas internacionales destacadas. Se consideran un buen indicador de los favoritos para los Oscars, y su ceremonia combina elegancia, glamour y tradición cinematográfica.