Espectáculos

Golden Globes 2026: lista completa de ganadores, categoría por categoría

'One Battle After Another' y 'Sinners' encabezan las apuestas rumbo a los Golden Globes 2026, en una ceremonia que promete definir el rumbo de la temporada de premios en cine y televisión.
dom 11 enero 2026 06:23 PM
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Diego Luna en los Golden Globes 2026. (Getty Images)

La cuenta regresiva para los Golden Globes 2026 ya comenzó y Hollywood se prepara para una de las galas más esperadas de la temporada de premios.

Con una lista de nominados que combina grandes producciones, autores consagrados y nuevas apuestas, la ceremonia promete una noche repleta de sorpresas y posibles consagraciones.

La lista completa de los ganadores de los Golden Globes 2026

Una batalla tras otra parte como una de las películas más fuertes, liderando las nominaciones y posicionándose como favorita en las categorías de comedia o musical, mientras que Sinners se perfila como una contendiente clave en el rubro de drama.

En el plano actoral, nombres como Michael B. Jordan, Jessie Buckley y Timothée Chalamet encabezan una competencia reñida que mantiene abiertas todas las apuestas. En televisión, títulos aclamados como The White Lotus y The Bear llegan con altas expectativas, en una edición que también anticipa homenajes especiales y momentos emotivos para figuras icónicas de la industria.

Sigue la lista completa de los ganadores en vivo.

Mejor película – drama

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just an Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sinners

Mejor película – comedia o musical

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • One Battle After Another

Mejor película animada

  • Arco
  • Demon Slayer
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Logro cinematográfico y de taquilla

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1: The Movie
  • KPop Demon Hunters
  • Mission: Impossible — The Final Reckoning
  • Sinners GANADOR
  • Weapons
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2

Mejor película en lengua no inglesa

  • It Was Just an Accident
  • No Other Choice
  • The Secret Agent
  • Sentimental Value
  • Sirāt
  • The Voice of Hind Rajab

Actuaciones en cine

Actriz en drama

  • Jessie Buckley, Hamnet
  • Jennifer Lawrence, Die My Love
  • Renate Reinsve, Sentimental Value
  • Julia Roberts, After the Hunt
  • Tessa Thompson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry, Baby

Actor en drama

  • Joel Edgerton, Train Dreams
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan, Sinners
  • Wagner Moura, The Secret Agent
  • Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Actriz en comedia o musical

  • Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You GANADORA
  • Cynthia Erivo, Wicked: For Good
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, One Battle After Another
  • Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Actor en comedia o musical

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme GANADOR
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
  • Ethan Hawke, Blue Moon
  • Lee Byung-hun, No Other Choice
  • Jesse Plemons, Bugonia

Actriz de reparto en cine

  • Emily Blunt, The Smashing Machine
  • Elle Fanning, Sentimental Value
  • Ariana Grande, Wicked: For Good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
  • Amy Madigan, Weapons
  • Teyana Taylor, One Battle After Another GANADORA

Actor de reparto en cine

  • Benecio Del Toro, One Battle After Another
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, One Battle After Another
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård, Sentimental Value GANADOR

Mejor dirección en cine

  • Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
  • Ryan Coogler, Sinners
  • Guillermo Del Toro, Frankenstein
  • Jafar Panahi, It Was Just an Accident
  • Joachim Trier, Sentimental Value
  • Chloé Zhao, Hamnet

Mejor guion en cine

  • One Battle After Another GANADORA
  • Marty Supreme
  • Sinners
  • It Was Just an Accident
  • Sentimental Value
  • Hamnet

Mejor banda sonora original en cine

  • Frankenstein
  • Sinners
  • One Battle After Another
  • Sirat
  • Hamnet
  • F1: The Movie
Mejor canción original en cine

  • “Dream as One”, Avatar: Fire and Ash
  • “Golden”, KPop Demon Hunters GANADORA
  • “I Lied To You”, Sinners
  • “No Place Like Home”, Wicked: For Good
  • “The Girl in the Bubble”, Wicked: For Good
  • “Train Dreams”, Train Dreams

Televisión

Mejor serie dramática

  • The Diplomat
  • The Pitt
  • Pluribus
  • Severance
  • Slow Horses
  • The White Lotus

Mejor serie de comedia o musical

  • Abbott Elementary
  • The Bear
  • Hacks
  • Nobody Wants This
  • Only Murders in the Building
  • The Studio

Mejor serie limitada, antológica o película para TV

  • Adolescence
  • All Her Fault
  • The Beast in Me
  • Black Mirror
  • Dying for Sex
  • The Girlfriend

Actriz en serie dramática

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Severance
  • Helen Mirren, MobLand
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, The Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus

Actor en serie dramática

  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Diego Luna, Andor
  • Gary Oldman, Slow Horses
  • Mark Ruffalo, Task
  • Adam Scott, Severance
  • Noah Wyle, The Pitt GANADOR
83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Sara Wells y Noah Wyle (Getty Images)

Actriz en serie de comedia o musical

  • Kristen Bell, Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri, The Bear
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne, Poker Face
  • Jenna Ortega, Wednesday
  • Jean Smart, Hacks GANADORA

Actor en serie de comedia o musical

  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, The Studio GANADOR
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, The Bear

Actriz en miniserie, antología, o película para TV

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, Long Bright River
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying for Sex GANADORA
  • Robin Wright, The Girlfriend

Actor en miniserie, antología o película para TV

  • Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
  • Paul Giamatti, Black Mirror
  • Stephen Graham, Adolescence GANADOR
  • Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
  • Jude Law, Black Rabbit
  • Matthew Rhys, The Beast in Me

Actriz de reparto en TV

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescence
  • Hannah Einbinder, Hacks
  • Catherine O’Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Actor de reparto en TV

  • Owen Cooper, Adolescence GANADOR
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Severance
  • Ashley Walters, Adolescence
Adolescencia serie de Netflix
'Adolescencia', la polémica y popular serie de Netflix que abre debates (Cortesía / Netflix)

Stand-up en TV

  • Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart: Acting My Age
  • Kumail Nanjiani: Night Thoughts
  • Ricky Gervais: Mortality
  • Sarah Silverman: Postmortem

Mejor podcast

  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang with Amy Poehler GANADORA
  • The Mel Robbins Podcast
  • SmartLess
  • Up First
Portada Quien Octubre 25

