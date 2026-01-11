Golden Globes 2026: lista completa de ganadores, categoría por categoría

La lista completa de los ganadores de los Golden Globes 2026
Una batalla tras otra parte como una de las películas más fuertes, liderando las nominaciones y posicionándose como favorita en las categorías de comedia o musical, mientras que Sinners se perfila como una contendiente clave en el rubro de drama.
En el plano actoral, nombres como Michael B. Jordan, Jessie Buckley y Timothée Chalamet encabezan una competencia reñida que mantiene abiertas todas las apuestas. En televisión, títulos aclamados como The White Lotus y The Bear llegan con altas expectativas, en una edición que también anticipa homenajes especiales y momentos emotivos para figuras icónicas de la industria.
Sigue la lista completa de los ganadores en vivo.
Mejor película – drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor película – comedia o musical
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Mejor película animada
- Arco
- Demon Slayer
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Logro cinematográfico y de taquilla
- Avatar: Fire and Ash
- F1: The Movie
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible — The Final Reckoning
- Sinners GANADOR
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Mejor película en lengua no inglesa
- It Was Just an Accident
- No Other Choice
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirāt
- The Voice of Hind Rajab
Actuaciones en cine
Actriz en drama
- Jessie Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Julia Roberts, After the Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
Actor en drama
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Actriz en comedia o musical
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You GANADORA
- Cynthia Erivo, Wicked: For Good
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Actor en comedia o musical
- Timothée Chalamet, Marty Supreme GANADOR
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Actriz de reparto en cine
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, One Battle After Another GANADORA
Actor de reparto en cine
- Benecio Del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, Sentimental Value GANADOR
Mejor dirección en cine
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ryan Coogler, Sinners
- Guillermo Del Toro, Frankenstein
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao, Hamnet
Mejor guion en cine
- One Battle After Another GANADORA
- Marty Supreme
- Sinners
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Hamnet
Mejor banda sonora original en cine
- Frankenstein
- Sinners
- One Battle After Another
- Sirat
- Hamnet
- F1: The Movie