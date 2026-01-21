Nuestras predicciones clave para los nominados al Oscar 2026

La temporada de premios cinematográficos ya entró en su etapa más intensa, y con las precandidaturas y victorias en premios previos acumulándose, las predicciones de los Oscar 2026 están más disputadas que nunca. Desde apuestas tempranas de críticos hasta el impacto de premios como los Golden Globes y Critics Choice, múltiples títulos emergen como fuertes contendientes para la gala del 15 de marzo de 2026.

Películas como One Battle After Another, Hamnet, Sinners y otros largometrajes internacionales como Fue solo un accidente, Valor sentimental y El agente secreto han dominado conversaciones, recopilando nominaciones y premios que elevan su estatus rumbo a los Oscar. Los expertos coinciden en que la carrera está marcada tanto por filmes de alto perfil comercial como por dramas que han resonado profundamente con la crítica y la competencia en las categorías de actuación estará delimitada por nuevos rostros y figuras consolidadas en Hollywood.

