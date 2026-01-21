Publicidad

Cultura

Nuestras predicciones clave para los nominados al Oscar 2026

Las predicciones más actualizadas para los Premios Oscar 2026: de favoritos a posibles sorpresas en las categorías principales, según críticos, premios previos y tendencias de la temporada.
mié 21 enero 2026 01:51 PM
95th Annual Academy Awards - Backstage
Todo listo para conocer a los nominados a los premios Oscar 2026. (Handout/Getty Images)

La temporada de premios cinematográficos ya entró en su etapa más intensa, y con las precandidaturas y victorias en premios previos acumulándose, las predicciones de los Oscar 2026 están más disputadas que nunca. Desde apuestas tempranas de críticos hasta el impacto de premios como los Golden Globes y Critics Choice, múltiples títulos emergen como fuertes contendientes para la gala del 15 de marzo de 2026.

Películas como One Battle After Another, Hamnet, Sinners y otros largometrajes internacionales como Fue solo un accidente, Valor sentimental y El agente secreto han dominado conversaciones, recopilando nominaciones y premios que elevan su estatus rumbo a los Oscar. Los expertos coinciden en que la carrera está marcada tanto por filmes de alto perfil comercial como por dramas que han resonado profundamente con la crítica y la competencia en las categorías de actuación estará delimitada por nuevos rostros y figuras consolidadas en Hollywood.

Apenas estamos en temporada de predicciones para los nominados, dejamos en bold las que creemos que pueden ganar la estatuilla.

Mejor Película (Best Picture) – Contendientes más fuertes

One Battle After Another — liderazgo en premios críticos y expectativas altas.

Hamnet — drama histórico con fuerte recepción en temporada de premios.

Sinners — apoyo crítico y múltiples nominaciones previas.

Marty Supreme — potencial sorpresa con elenco aclamado.

Sentimental Value — aclamado por festivales internacionales.

El agente secreto – la cinta brasileña, desde su pasó con Cannes, ha captado la atención internacional

Bugonia – una comedia ácida y oportuna para los tiempos que corren

Frankenstein - la adaptación de un clásico de altos vuelos

Critica-Una-batalla-tras-otra-One-Battle-After-Another.jpeg
Fotograma de la cinta One Battle After Another. (Cortesía. )

Mejor Dirección

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) — favorito por su consistencia en premios.

Chloé Zhao (Hamnet) — posibilidad histórica de segunda victoria por un trabajo.

Ryan Coogler (Sinners) — impulso crítico, innovación narrativa potente.

Guillermo Del Toro (Frankenstein) – un proyecto tan íntimo como poderoso.

Joachim Trier (Valor sentimental) – una sensibilidad y crudezas inusitadas.

UNA BATALLA TRAS OTRA
Paul Thomas Anderson (Alfonso Lázquez)

Mejor Actor

Timothée Chalamet — Por su trabajo en Marty Supreme ganó en los Critics Choice Awards y en los Golden Globes, lo que le permite tener una fuerte campaña con su mejor personaje hasta el momento .

Leonardo DiCaprio — En One Battle After Another interpreta a un personaje que encuentra ecos con la realidad de los migrantes en Estados Unidos , por loq eu tendría una poderosa carga política y simbólica.

Michael B. Jordan — Sinner es una joya y su personaje logra atender un arco narrativo amplio, efecto y audaz.

Ethan Hawke - Su personaje en Blue Moon, es una extraordinaria interpretación clásicoa de Hollywood, con transformación física incluida.

Wagner Moura – Con su personaje en El agente secreto, Wagner Moura hizo historia al ganar al ser el primer brasileño en ganar premio de actuación masculina tanto en Cannes como en los Golden Globes

El-agente-secreto-1024x576.jpeg
Wagner Moura en el filme El agente secreto. (Cortesía MUBI. )

Mejor Actriz

Jessie Buckley — Un trabajo extraordinario que ya consiguió el premio en los Critics Choice Awards y en el Golden Globes, es la favorita por Hamnet.

Rose Byrne — su intensidad y profundidad le valieron el Golden Globe, un reconocimiento crítico en If I Had Legs I’d Kick You.

Renate Reinsve — nominación probable por Sentimental Value.

Chase Infiniti — En One Battle After Another consigue uno de los debuts más interesantes de las últimas décadas.

Renate Reinsve – En Sentimental Value esta actuación es simple y sencillamente extraordinaria

Emma Stone – Una de las favoritas de La Academia, hace un gran trabajo en Bugonia

HAMNET
Jessie Buckley como Agnes en Hamnet, (Agata Grzybowska)

