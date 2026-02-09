Hailey Bieber apoya a Kendall Jenner mientras ve a su ex, Bad Bunny, en el Super Bowl 2026

Kendall Jenner, exnovia del puertorriqueño, fue captada en varias ocasiones junto a una de sus grandes amigas: Hailey Bieber, quien mostró gestos de apoyo hacia ella mientras se llevaba a cabo el show más visto en la historia del Super Bowl.

En los videos que rápidamente se viralizaron en en redes sociales, se ve a Kendall y Hailey tomadas de la mano y compartiendo sonrisas mientras Bad Bunny actuaba, rodeadas por otras figuras del espectáculo como Kim Kardashian y el piloto de la F1 Lewis Hamilton.



Kendall Jenner, Hailey Bieber, Kim Kardashian, Lewis Hamilton and Tyler, The Creator during Bad Bunny’s performance at the #SuperBowl . pic.twitter.com/2ag2gSis7R — Pop Crave (@PopCrave) February 9, 2026

El gesto de complicidad entre amigas fue interpretado por usuarios como una muestra de apoyo emocional para Jenner, quien al momento de la presentación de su ex lució una actitud más reservada que de celebración.

Bad Bunny (Getty Images)

Durante el show, aunque se le vio moviendo ligeramente las caderas al ritmo de la música, su expresión mezclaba interés y concentración, lo que desató comentarios en redes sobre un “perreo triste” mientras disfrutaba de los éxitos del intérprete boricua.