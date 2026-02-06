En su nueva era, Kelly Clarkson trata de encontrar equilibrio en su vida tras dejar 'The Kelly Clarkson Show'

Kelly Clarkson es una cantante, compositora y personalidad de televisión estadounidense. Alcanzó la fama tras ganar la primera temporada de American Idol y, desde entonces, ha construido una carrera de varias décadas en la música y la televisión.
Su show The Kelly Clarkson Showsalió al aire por primera vez el 9 de septiembre del 2019, fue este 2 de febrero que la cantante anunció que el show terminará tras siete temporadas.
Publicidad
¿Por qué Kelly Clarkson decidió decirle adiós a su talk show?
“Después de años de una intensa rutina diaria, está emocionada por avanzar a un ritmo diferente y tener más flexibilidad para pasar tiempo con sus hijos sin la estructura de un programa diario”, reveló una fuente en exclusiva a People.
“Este cambio le da el espacio para estar más presente en casa, sin dejar de hacer el trabajo creativo que ama”, continuó la fuente.
“Kelly todavía quiere hacer música y presentarse en vivo, y está abierta a participar en proyectos que disfrute, pero nada que requiera una rutina diaria constante. Para ella, esta próxima etapa se trata de equilibrio.”
Publicidad
Kelly Clarkson dice adiós a su programa de televisión
Fue el pasado 2 de febrero que la cantante anunció a través de su cuenta de Instagram que la temporada actual de The Kelly Clarkson Show será la última, poniendo fin a la serie de NBC después de siete temporadas.
A través del comunicado de Instagram, Kelly reflexionó sobre su tiempo como conductora del programa y el equipo que estuvo detrás de él.
"He sido extremadamente afortunada de trabajar con un grupo de personas tan extraordinario en The Kelly Clarkson Show, tanto en Los Ángeles como en Nueva York”, escribió la cantante.
“Ha habido tantos momentos y programas increíbles a lo largo de estas siete temporadas. Estaré eternamente agradecida y honrada de haber trabajado junto a la mejor banda y equipo que uno podría desear, todo el talento y las personas inspiradoras que compartieron su tiempo y sus vidas con nosotros, todos los fans que apoyaron nuestro programa y a NBC por ser siempre un socio tan solidario e increíble”.
Comentó que su decisión de terminar su show era para priorizar el tiempo con sus dos hijos hijos: Remington "Remy" y River.
“No fue una decisión fácil, pero esta temporada será la última en la que conduzca The Kelly Clarkson Show”, continuó. “Alejarme del horario diario me permitirá priorizar a mis hijos, lo cual se siente necesario y correcto para este próximo capítulo de nuestras vidas