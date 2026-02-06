En su nueva era, Kelly Clarkson trata de encontrar equilibrio en su vida tras dejar 'The Kelly Clarkson Show'

Kelly Clarkson dice adiós a su programa de televisión

Fue el pasado 2 de febrero que la cantante anunció a través de su cuenta de Instagram que la temporada actual de The Kelly Clarkson Show será la última, poniendo fin a la serie de NBC después de siete temporadas.

Instagram

A través del comunicado de Instagram, Kelly reflexionó sobre su tiempo como conductora del programa y el equipo que estuvo detrás de él.

"He sido extremadamente afortunada de trabajar con un grupo de personas tan extraordinario en The Kelly Clarkson Show, tanto en Los Ángeles como en Nueva York”, escribió la cantante.

“Ha habido tantos momentos y programas increíbles a lo largo de estas siete temporadas. Estaré eternamente agradecida y honrada de haber trabajado junto a la mejor banda y equipo que uno podría desear, todo el talento y las personas inspiradoras que compartieron su tiempo y sus vidas con nosotros, todos los fans que apoyaron nuestro programa y a NBC por ser siempre un socio tan solidario e increíble”.

Comentó que su decisión de terminar su show era para priorizar el tiempo con sus dos hijos hijos: Remington "Remy" y River.

Instagram

“No fue una decisión fácil, pero esta temporada será la última en la que conduzca The Kelly Clarkson Show”, continuó. “Alejarme del horario diario me permitirá priorizar a mis hijos, lo cual se siente necesario y correcto para este próximo capítulo de nuestras vidas