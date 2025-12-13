¿Lo confirma? Timothée Chalamet responde a la teoría viral sobre que él es el rapero EsDeeKid

Timothée Chalamet responde a la teoría viral sobre que es el rapero EsDeeKid

La teoría, que ha ganado fuerza en los últimos días, se vuelve viral a medida que fans y creadores de contenido analizan pistas y coincidencias entre ambos.

La supuesta conexión comenzó a tomar fuerza luego de que usuarios en TikTok compartieran comparaciones del aspecto físico de EsDeeKid, especialmente sus ojos visibles detrás de la máscara, con los de Chalamet, además de otros detalles como una bufanda con diseño de calaveras que ambos habrían usado.

Timothee Chalamet (Getty Images)

También se ha recordado que el actor mostró interés por el hip-hop desde joven, incluso actuando bajo el nombre de “Lil Timmy Tim” durante su adolescencia, lo que alimenta aún más la especulación.

No obstante, el rumor se intensificó durante una reciente entrevista en Heart FM en Reino Unido, donde a Timothée Chalamet le preguntaron directamente si él era EsDeeKid.

En lugar de negar la teoría de manera tajante, el protagonista de Marty Supreme optó por una respuesta ambigua: “No tengo comentarios… Todo se revelará a su debido tiempo", frase que provocó risas y aumentó la curiosidad entre sus seguidores.

