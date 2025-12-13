¿Lo confirma? Timothée Chalamet responde a la teoría viral sobre que él es el rapero EsDeeKid

Timothée Chalamet , uno de los nombres más destacados de Hollywood en la actualidad, se ha visto envuelto en una curiosa ola de especulación que sugiere que podría ser EsDeeKid, el enigmático rapero británico cuya identidad permanece completamente oculta tras un pasamontañas.
La teoría, que ha ganado fuerza en los últimos días, se vuelve viral a medida que fans y creadores de contenido analizan pistas y coincidencias entre ambos.
La supuesta conexión comenzó a tomar fuerza luego de que usuarios en TikTok compartieran comparaciones del aspecto físico de EsDeeKid, especialmente sus ojos visibles detrás de la máscara, con los de Chalamet, además de otros detalles como una bufanda con diseño de calaveras que ambos habrían usado.
También se ha recordado que el actor mostró interés por el hip-hop desde joven, incluso actuando bajo el nombre de “Lil Timmy Tim” durante su adolescencia, lo que alimenta aún más la especulación.
No obstante, el rumor se intensificó durante una reciente entrevista en Heart FM en Reino Unido, donde a Timothée Chalamet le preguntaron directamente si él era EsDeeKid.
En lugar de negar la teoría de manera tajante, el protagonista de Marty Supreme optó por una respuesta ambigua: “No tengo comentarios… Todo se revelará a su debido tiempo", frase que provocó risas y aumentó la curiosidad entre sus seguidores.
¿Quién es EsDeeKid, el rapero cuya identidad es un misterio?
Además de su aura de misterio, EsDeeKid se ha consolidado en 2025 como una de las figuras más intrigantes del rap británico gracias a su sonido distintivo y a una presencia musical que ha conectado con millones de oyentes en todo el mundo.
Originario de Liverpool, su música combina géneros como rap, cloud rap, trap y jerk, marcada por un acento Scouse espeso y una producción con sintetizadores, bajos y beats que sirven de marco a letras sobre la vida urbana, la fiesta y experiencias personales.
Su álbum debut, Rebel, lanzado en junio de 2025, incluye sencillos que se volvieron virales como “LV Sandals”, “Phantom” y “4 Raws”, temas que han acumulado decenas de millones de reproducciones en plataformas de streaming y lo han posicionado en listas de varios países, incluido el Billboard 200 en Estados Unidos.
A pesar de su éxito creciente, EsDeeKid mantiene su identidad en absoluto anonimato, apareciendo públicamente siempre enmascarado con un pasamontañas y evitando entrevistas o apariciones sin disfraz.