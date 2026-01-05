Timothée Chalamet le declara su amor a Kylie Jenner tras ganar en los Critics Choice Awards

Timothée Chalamet dedica emotivo agradecimiento a Kylie Jenner

Tras ganar el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards por Marty Supreme, Timothée Chalamet no dejó pasar la ocasión para dedicar un emotivo mensaje a Kylie Jenner, su pareja desde hace tres años.

Timothée Chalamet (Getty Images)

“Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de todo corazón”, dijo Chalamet, durante la ceremonia de premios en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

De inmediato, la cámara se centró en Jenner, quien sonrió con las manos entrelazadas bajo la barbilla mientras veía a su novio en el escenario a quien le respondió "Te amo".

Antes de subir al escenario, Timothée compartió un tierno beso con Kylie, quien ha sido un apoyo constante a lo largo de su trabajo en Marty Supreme. La empresaria lo acompañó en momentos clave de la promoción del filme: estuvo presente en su estreno en Nueva York durante el Festival de Cine de Nueva York en octubre de 2025 y volvió a apoyarlo en la alfombra roja del estreno en Los Ángeles, celebrado en diciembre del mismo año.