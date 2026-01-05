Timothée Chalamet le declara su amor a Kylie Jenner tras ganar en los Critics Choice Awards

Timothée Chalamet vivió una de las noches más especiales de su carrera al llevarse el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026, y no dudó en compartir ese momento con la persona que ha sido clave en su vida personal: Kylie Jenner .
Visiblemente emocionado y con la voz cargada de nervios, el actor subió al escenario para agradecer el reconocimiento por su trabajo en Marty Supreme, dedicando palabras de amor a su novia mientras reconocía el talento de los actores con quienes compartió nominación, entre ellos Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Joel Edgerton y Wagner Moura.