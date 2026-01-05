Publicidad

Espectáculos

Timothée Chalamet le declara su amor a Kylie Jenner tras ganar en los Critics Choice Awards

Tras ganar el premio a Mejor Actor por Marty Supreme en los Critics Choice Awards, Timothée Chalamet dedicó unas palabras especiales a Kylie Jenner.
lun 05 enero 2026 09:28 AM
Kylie Jenner y Timothée Chalamet
Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

Timothée Chalamet vivió una de las noches más especiales de su carrera al llevarse el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026, y no dudó en compartir ese momento con la persona que ha sido clave en su vida personal: Kylie Jenner .

Visiblemente emocionado y con la voz cargada de nervios, el actor subió al escenario para agradecer el reconocimiento por su trabajo en Marty Supreme, dedicando palabras de amor a su novia mientras reconocía el talento de los actores con quienes compartió nominación, entre ellos Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Joel Edgerton y Wagner Moura.

Timothée Chalamet dedica emotivo agradecimiento a Kylie Jenner

Tras ganar el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards por Marty Supreme, Timothée Chalamet no dejó pasar la ocasión para dedicar un emotivo mensaje a Kylie Jenner, su pareja desde hace tres años.

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet (Getty Images)

“Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de todo corazón”, dijo Chalamet, durante la ceremonia de premios en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet
Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

De inmediato, la cámara se centró en Jenner, quien sonrió con las manos entrelazadas bajo la barbilla mientras veía a su novio en el escenario a quien le respondió "Te amo".

Antes de subir al escenario, Timothée compartió un tierno beso con Kylie, quien ha sido un apoyo constante a lo largo de su trabajo en Marty Supreme. La empresaria lo acompañó en momentos clave de la promoción del filme: estuvo presente en su estreno en Nueva York durante el Festival de Cine de Nueva York en octubre de 2025 y volvió a apoyarlo en la alfombra roja del estreno en Los Ángeles, celebrado en diciembre del mismo año.

Un romance cada vez más visible

Timothée Chalamet y Kylie Jenner han hecho su relación cada vez más pública. Además de aparecer juntos en eventos, la pareja compartió gestos de cariño en redes sociales el fin de semana, luego de que la empresaria acompañara al actor en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs el sábado.

Jenner publicó una serie de fotos luciendo un vestido naranja de lentejuelas de Ludovic de Saint Sernin, en sintonía con el tono distintivo de Marty Supreme, el nuevo proyecto de Chalamet. Las imágenes recibieron varios “Me gusta” del actor, quien además comentó con emojis de corazones naranjas, marcando la primera vez que interactúa públicamente en una publicación de su novia.

El actor también fue incluido por primera vez en las celebraciones navideñas de la familia Kardashian-Jenner desde que inició su relación con Kylie: su nombre apareció grabado en la tradicional casa de jengibre familiar, junto a los apodos de todos los integrantes del clan.

"Marty Supreme" Los Angeles Premiere
Timothée Chalamet y Kylie Jenner. (Getty Images)

Estas muestras de cariño llegan tras los rumores de separación a finales del año pasado. Sin embargo, una fuente declaró a Us Weekly en noviembre de 2025 que Chalamet y Kylie "siguen muy juntos y comprometidos" a pesar de la ausencia del actor en la fiesta del cumpleaños 70 de Kris Jenner.

