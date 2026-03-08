Lily Collins recupera su anillo de compromiso tres años después de que se lo robaran en un spa
Tres años después de haber sido robado, Lily Collins recuperó su anillo de compromiso. La pieza, diseñada por Irene Neuwirth, había desaparecido junto con otras pertenencias valuadas en más de 10 mil dólares.
El anillo de compromiso de Lily Collins siempre ha tenido un valor especial para la actriz. Después de haber sido robado hace tres años, la joya finalmente volvió a sus manos, un momento que la protagonista de Emily in Paris compartió con emoción en redes sociales.
El pasado fin de semana, la actriz de 36 años reveló en sus historias de Instagram que se quedó “sin palabras” tras recuperar el anillo de diamantes de talla rosa que le entregó su esposo.
Lily Collins recupera su anillo de compromiso 3 años después de que se lo robaran
La pieza de Lily Collins fue localizada y recuperada gracias al trabajo de Hakimian Imports Chicago Jewelers, quienes lograron devolver la joya a su dueña después de varios años. Visiblemente emocionada, la actriz celebró el inesperado reencuentro con una pieza que no solo destaca por su diseño, sino por el significado sentimental que tiene en su historia personal.
"Tener esta casa significa muchísimo para nosotros", escribió la actriz en una selfie donde mostraba su anillo. "Todavía no tengo palabras al verlo de nuevo en mi dedo".
El anillo de compromiso de Collins, además de su anillo de bodas y otras pertenencias, fueron robados de un hotel de West Hollywood el 6 de mayo de 2023.
En su momento, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó a People que los agentes respondieron a un reporte de robo en el Hotel Edition de Sunset Boulevard. Según la información oficial, varias pertenencias de una reconocida actriz fueron sustraídas de una taquilla segura dentro del hotel.
De acuerdo con fuentes citadas por el medio, Lily Collins se hospedaba en el lugar y había acudido al spa, donde guardó sus objetos personales bajo llave. Sin embargo, al regresar descubrió que sus pertenencias habían desaparecido. El reporte policial clasificó el valor de los artículos robados en más de 10 mil dólares.
La historia detrás del anillo de Lily Collins
Lily Collins y su esposo, Charlie McDowell, hijo de la actriz Mary Steenburgen y del actor Malcolm McDowell, se comprometieron en septiembre de 2020. La pareja anunció la noticia en Instagram con una serie de fotografías del momento de la propuesta, incluyendo un primer plano del anillo.
Poco después, durante una entrevista en Live with Kelly and Ryan, la actriz contó que la piedra, diseñada por la joyera Irene Neuwirth, la tomó completamente por sorpresa. “Pero es exactamente lo que yo habría querido y, claramente, él me conoce muy bien”, comentó en ese momento.
La pareja se casó el 4 de septiembre de 2021 en Dunton, Colorado. "Nunca he deseado ser la persona de alguien más que la tuya, y ahora puedo ser tu esposa", escribió en Instagram, junto a una foto de la pareja besándose en el altar.
Para ese día tan especial, Lily Collins eligió un vestido personalizado de Ralph Lauren, que ella misma describió como “mágico”. El diseño combinaba elementos del estilo western estadounidense con detalles de inspiración victoriana británica.
La pieza fue confeccionada a mano durante casi 200 horas y destacaba por sus delicados detalles: encaje, pétalos de organza de seda y flores bordadas con cuentas de Swarovski. Collins completó el look con una espectacular capa con capucha que llegaba hasta el suelo, que añadió un aire aún más romántico al conjunto.