Lily Collins recupera su anillo de compromiso tres años después de que se lo robaran en un spa

Lily Collins recupera su anillo de compromiso 3 años después de que se lo robaran

La pieza de Lily Collins fue localizada y recuperada gracias al trabajo de Hakimian Imports Chicago Jewelers, quienes lograron devolver la joya a su dueña después de varios años. Visiblemente emocionada, la actriz celebró el inesperado reencuentro con una pieza que no solo destaca por su diseño, sino por el significado sentimental que tiene en su historia personal.

Lily Collins y su esposo Charlie McDowell (Instagram)

"Tener esta casa significa muchísimo para nosotros", escribió la actriz en una selfie donde mostraba su anillo. "Todavía no tengo palabras al verlo de nuevo en mi dedo".

El anillo de compromiso de Collins, además de su anillo de bodas y otras pertenencias, fueron robados de un hotel de West Hollywood el 6 de mayo de 2023.

Anillo de Lily Collins (Instagram)

En su momento, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles confirmó a People que los agentes respondieron a un reporte de robo en el Hotel Edition de Sunset Boulevard. Según la información oficial, varias pertenencias de una reconocida actriz fueron sustraídas de una taquilla segura dentro del hotel.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio, Lily Collins se hospedaba en el lugar y había acudido al spa, donde guardó sus objetos personales bajo llave. Sin embargo, al regresar descubrió que sus pertenencias habían desaparecido. El reporte policial clasificó el valor de los artículos robados en más de 10 mil dólares.