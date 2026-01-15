La evidencia de que las mamás de Timothée Chalamet y Kylie Jenner se llevan de maravilla

La historia de amor de Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Timothée Chalamet y Kylie Jenner se conocieron por primera vez en abril de 2023, en un evento privado relacionado con la industria del entretenimiento y la moda.

Aunque en ese momento ambos mantenían sus vidas personales con discreción, la química entre ellos fue evidente y rápidamente comenzó a generar especulación entre medios y fans.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Gregory Shamus/Getty Images)

Su relación se volvió oficial semanas después, cuando fueron vistos juntos en varias apariciones públicas y compartieron momentos en redes sociales que confirmaron su romance. Desde entonces, la pareja ha mantenido una conexión constante, mezclando la vida pública con la intimidad de su relación, a pesar de la intensa atención mediática que ambos reciben por separado.

A lo largo de su noviazgo, que hasta principios de 2026 ya llevaba casi tres años, Chalamet y Jenner han sido vistos en alfombras rojas, estrenos de películas y eventos de moda.

Además, la familia de ambos ha jugado un papel clave en fortalecer la relación, como lo demostró el reciente intercambio afectuoso entre Kris Jenner y la madre de Chalamet, Nicole Flender, tras la victoria del actor por Marty Supreme.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet (Getty Images)

Timothée Chalamet arrasa en la temporada de premios

Timothée Chalamet está viviendo un momento clave en su carrera tras llevarse dos de los premios más importantes de la industria, el Critics Choice Award y el Golden Globe, gracias a su aclamada interpretación en Marty Supreme.

El actor fue reconocido por dar vida a un personaje intenso y complejo, una actuación que la crítica ha señalado como una de las más sólidas y maduras de su trayectoria.

Los Golden Globes no se entienden sin celebración, y desde hace 35 años hay un invitado que nunca falla: Moët & Chandon. (German Larkin/Cortesía)

Durante su discurso de aceptación en los Golden Globes , el actor de 30 años agradeció a su familia, a su director y al elenco, y habló con emoción sobre lo que significa este reconocimiento después de varias nominaciones sin premio.

Como él mismo lo expresó desde el escenario: “Mi padre me enseñó desde pequeño a ser agradecido por lo que tienes. Eso me permitió ir a ceremonias anteriores sin trofeo con la frente en alto… pero sería una mentira si dijera que esos momentos no hacen que este momento sea aún más dulce. Para mis padres y mi pareja, los amo, muchas gracias", dijo.