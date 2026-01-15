La evidencia de que las mamás de Timothée Chalamet y Kylie Jenner se llevan de maravilla

Un gesto simple en redes sociales se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la temporada de premios de Hollywood: la amistosa interacción entre Kris Jenner y Nicole Flender, la mamá de Timothée Chalamet tras la victoria del actor por su papel en Marty Supreme.
Después del triunfo de 'Marty Supreme', las mamás de Chalamet y Kylie Jenner se vuelven inseparables en Instagram
El intercambio entre Kris Jenner y Nicole Flender se dio en Instagram poco después de que la mamá de Timothée compartiera con orgullo un video de la transmisión de los Critics Choice Awards 2026 en el que se veía a su hijo aceptando el premio a Mejor Actor.
La orgullosa mamá escribió: “¡Mi hijo acaba de ganar el premio Critics Choice al mejor actor!”, celebrando abiertamente el logro profesional de Chalamet.
No pasó mucho tiempo antes de que Kris Jenner, mamá de Kylie Jenner, novia de Timothée desde 2023, comentara la publicación con entusiasmo: ¡Qué emoción!!!!!!!”, acompañando su mensaje con emojis.
To gag com a kris jenner seguindo a mãe do timothee chalamet e comentando no post dela 😱 pic.twitter.com/FGmH5LgkVz— nih (@whybenzie) January 13, 2026
El intercambio entre ambas figuras públicas ocurre en medio de una racha de éxitos para Chalamet, quien ha logrado consolidarse en la temporada de premios no solo con Marty Supreme, sino también con otros galardones importantes donde no ha dejado de destacar el apoyo de su pareja, Kylie.
La historia de amor de Timothée Chalamet y Kylie Jenner
Timothée Chalamet y Kylie Jenner se conocieron por primera vez en abril de 2023, en un evento privado relacionado con la industria del entretenimiento y la moda.
Aunque en ese momento ambos mantenían sus vidas personales con discreción, la química entre ellos fue evidente y rápidamente comenzó a generar especulación entre medios y fans.
Su relación se volvió oficial semanas después, cuando fueron vistos juntos en varias apariciones públicas y compartieron momentos en redes sociales que confirmaron su romance. Desde entonces, la pareja ha mantenido una conexión constante, mezclando la vida pública con la intimidad de su relación, a pesar de la intensa atención mediática que ambos reciben por separado.
A lo largo de su noviazgo, que hasta principios de 2026 ya llevaba casi tres años, Chalamet y Jenner han sido vistos en alfombras rojas, estrenos de películas y eventos de moda.
Además, la familia de ambos ha jugado un papel clave en fortalecer la relación, como lo demostró el reciente intercambio afectuoso entre Kris Jenner y la madre de Chalamet, Nicole Flender, tras la victoria del actor por Marty Supreme.
Timothée Chalamet arrasa en la temporada de premios
Timothée Chalamet está viviendo un momento clave en su carrera tras llevarse dos de los premios más importantes de la industria, el Critics Choice Award y el Golden Globe, gracias a su aclamada interpretación en Marty Supreme.
El actor fue reconocido por dar vida a un personaje intenso y complejo, una actuación que la crítica ha señalado como una de las más sólidas y maduras de su trayectoria.
Durante su discurso de aceptación en los Golden Globes , el actor de 30 años agradeció a su familia, a su director y al elenco, y habló con emoción sobre lo que significa este reconocimiento después de varias nominaciones sin premio.
Como él mismo lo expresó desde el escenario: “Mi padre me enseñó desde pequeño a ser agradecido por lo que tienes. Eso me permitió ir a ceremonias anteriores sin trofeo con la frente en alto… pero sería una mentira si dijera que esos momentos no hacen que este momento sea aún más dulce. Para mis padres y mi pareja, los amo, muchas gracias", dijo.
Timothée Chalamet won Best Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy at the Golden Globes for *Marty Supreme*.— Ken (@CinemaMindset) January 12, 2026
He is now the youngest winner in Golden Globes history in this category. pic.twitter.com/KkJ5Ih4E7T