Kylie Jenner y Timothée Chalamet desmienten rumores de ruptura con inesperada aparición en la alfombra roja

Durante semanas, Hollywood estuvo convencido de que el romance entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet había llegado a su fin.
La ausencia de la pareja en eventos importantes, los silencios en redes sociales y un par de “fuentes cercanas” demasiado confiadas hicieron correr el rumor de que el flechazo de 2023 ya era historia.
Kylie Jenner y Timothée Chalamet desmienten rumores de ruptura con inesperada aparición
Pero anoche, en la premiere de Marty Supreme en Los Ángeles, Kylie y Timothée hicieron lo que mejor saben hacer: robarse el foco, y de paso cerrar la conversación sobre una posible ruptura.
La pareja llegó de la mano y posó con evidente afecto, rompiendo el habitual hermetismo con el que han manejado su romance desde 2023.
Kylie Jenner lució un vestido largo con cortes elaborados bajo el busto, escote pronunciado, y joyería con cruces, mientras que Timothee Chalamet optó por un traje de cuero naranja brillante, completado con botas Timberland y un accesorio singular: una bolso con forma de pala de ping-pong.
El conjunto no solo llamó la atención por su audacia estética, sino también por su sincronía: un verdadero “twinning” de moda con el cual dejaron atrás las especulaciones sobre su posible distanciamiento.
Antecedentes del rumor: una relación privada y discreta
Aunque el romance entre Jenner y Chalamet fue hecho público en la primavera de 2023 durante una gira de conciertos, desde entonces la pareja ha mantenido un perfil bajo.
Sus apariciones públicas como dúo han sido esporádicas, lo que dio pie a constantes rumores de crisis.
Incluso en su paso por alfombras rojas importantes durante 2025, como los premios Golden Globes, BAFTAs o los Oscar, Jenner optó por no desfilar junto a Chalamet, con la intención de que él brillara por sí solo, en medio de sus nominaciones y exposiciones profesionales.
Pese a esa discreción, diversas fuentes han defendido que su vínculo se mantiene fuerte: comparten encuentros, se visitan en sets de filmación y pasan tiempo juntos cuando sus agendas lo permiten.