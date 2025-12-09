Kylie Jenner y Timothée Chalamet desmienten rumores de ruptura con inesperada aparición en la alfombra roja

Kylie Jenner y Timothée Chalamet desmienten rumores de ruptura con inesperada aparición

Pero anoche, en la premiere de Marty Supreme en Los Ángeles, Kylie y Timothée hicieron lo que mejor saben hacer: robarse el foco, y de paso cerrar la conversación sobre una posible ruptura.

La pareja llegó de la mano y posó con evidente afecto, rompiendo el habitual hermetismo con el que han manejado su romance desde 2023.

Kylie Jenner lució un vestido largo con cortes elaborados bajo el busto, escote pronunciado, y joyería con cruces, mientras que Timothee Chalamet optó por un traje de cuero naranja brillante, completado con botas Timberland y un accesorio singular: una bolso con forma de pala de ping-pong.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner (Getty Images)

El conjunto no solo llamó la atención por su audacia estética, sino también por su sincronía: un verdadero “twinning” de moda con el cual dejaron atrás las especulaciones sobre su posible distanciamiento.