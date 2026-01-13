Kylie Jenner fue ignorada en los Golden Globes e intentó salvar la noche tras momento incómodo

Kylie Jenner es ignorada en los Golden Globes y así fue como intentó salvar la noche tras momento incómodo

Durante la edición 83 de los Golden Globes 2026, un breve pero incómodo momento protagonizado por Odessa A’zion, Timothée Chalamet y Kylie Jenner no tardó en volverse viral. La actriz de 25 años fue captada caminando hacia la mesa donde se encontraba Chalamet, acompañado por Jenner, para saludarlo.

Kylie Jenner y Odessa A'zion (Christopher Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

A’zion, coprotagonista del actor en Marty Supreme, se inclinó para darle al actor un beso y un abrazo. En ese momento, Jenner se acercó y extendió la mejilla esperando un saludo similar. Sin embargo, los videos muestran que la actriz giró levemente y se alejó, dejando a la hermana de Kim Kardashian sin el gesto esperado.

Odessa A’zion’s reaction as she ignores social media personality Kylie Jenner while greeting Timothée Chalamet has gone viral online. 👀 pic.twitter.com/GpFP1hqVCZ — 21 (@thegala21) January 12, 2026

El incómodo momento quedó registrado en video y no tardó en viralizarse en TikTok y X, provocando una ola de reacciones por parte de los internautas.

Sin embargo, lo que parecía un momento incómodo no pasó a mayores: la fundadora de Kylie Cosmetics compartió en sus historias de Instagram algunas fotos junto a A’zion, en las que ambas aparecen riendo y posando juntas durante el evento del domingo por la noche.