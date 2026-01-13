En la noche de los Golden Globes 2026 no solo se celebraron los reconocimientos al talento cinematográfico y televisivo, también se vivió un momento incómodo que rápidamente se volvió viral en redes sociales: Kylie Jenner habría sido aparentemente ignorada por Odessa A’zion, coprotagonista de Marty Supreme junto a Timothée Chalamet, su novio, durante la ceremonia celebrada el pasado domingo en Los Ángeles.
Kylie Jenner fue ignorada en los Golden Globes e intentó salvar la noche tras momento incómodo
Durante la edición 83 de los Golden Globes 2026, un breve pero incómodo momento protagonizado por Odessa A’zion, Timothée Chalamet y Kylie Jenner no tardó en volverse viral. La actriz de 25 años fue captada caminando hacia la mesa donde se encontraba Chalamet, acompañado por Jenner, para saludarlo.
A’zion, coprotagonista del actor en Marty Supreme, se inclinó para darle al actor un beso y un abrazo. En ese momento, Jenner se acercó y extendió la mejilla esperando un saludo similar. Sin embargo, los videos muestran que la actriz giró levemente y se alejó, dejando a la hermana de Kim Kardashian sin el gesto esperado.
Odessa A’zion’s reaction as she ignores social media personality Kylie Jenner while greeting Timothée Chalamet has gone viral online. 👀 pic.twitter.com/GpFP1hqVCZ— 21 (@thegala21) January 12, 2026
El incómodo momento quedó registrado en video y no tardó en viralizarse en TikTok y X, provocando una ola de reacciones por parte de los internautas.
Sin embargo, lo que parecía un momento incómodo no pasó a mayores: la fundadora de Kylie Cosmetics compartió en sus historias de Instagram algunas fotos junto a A’zion, en las que ambas aparecen riendo y posando juntas durante el evento del domingo por la noche.
Timothée Chalamet gana su primer Golden Globe por 'Marty Supreme'
Timothée Chalamet alcanzó un gran logro en su carrera al ganar su primer Golden Globe como Mejor Actor en una Película Musical o Comedia por su actuación en Marty Supreme, consolidándose como una de las figuras más destacadas de esta temporada de premios.
Chalamet, de 30 años, compitió con grandes nombres como Leonardo DiCaprio, George Clooney, Ethan Hawke, Lee Byung-hun y Jesse Plemons, quienes también se encontraban nominados en la misma categoría, lo que hizo que su victoria fuera particularmente celebrada por la crítica y los aficionados.
En su discurso, el actor habló con sinceridad sobre su recorrido en los premios: después de cuatro nominaciones anteriores sin triunfo, incluidas por Call Me By Your Name, Beautiful Boy, Wonka y A Complete Unknown, esta victoria le resultó particularmente significativa.
Chalamet recordó las lecciones de gratitud que aprendió en su infancia y agradeció el apoyo de su familia, del director Josh Safdie y del equipo de la película.
Timothée Chalamet wins the award for Best Actor- Musical or Comedy for his role in #MartySupreme at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/SVLaP6uGAk— The Hollywood Reporter (@THR) January 12, 2026
"A Josh Safdie, gracias desde el fondo de mi corazón. Gracias por este papel, gracias por creer en mí, gracias por este retrato, por tu mente, por tu visión del mundo", señaló.
Asimismo, el actor no dudó en dedicarle unas palabras de agradecimiento a su familia y a su novia, Kylie Jenner: "Para mis padres, para mi pareja, los quiero. Muchas gracias".