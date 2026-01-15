Revelan que Timothée Chalamet y Kylie Jenner llevan vida de casados

Desde que Timothée Chalamet y Kylie Jenner hicieron pública su relación, sus apariciones juntos en eventos han sido cada vez más frecuentes, especialmente ahora que inició la temporada de premios. En este periodo, el actor ha destacado por su trabajo en Marty Supreme, proyecto en el que ha contado con el apoyo y la compañía constante de su novia.
Luego de que la empresaria lo acompañara en momentos clave como el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, los Critics Choice Awards y, más recientemente, los Golden Globes, se dio a conocer que la pareja ya vive junta en Los Ángeles desde hace más de un año, algo que sin duda ha consolidando aún más su relación.
Timothée Chalamet y Kylie Jenner viven como si estuvieran casados
Una fuente cercana confirmó al portal Page Sixque Timothée Chalamet y Kylie Jenner viven juntos en Los Ángeles desde hace más de un año. Aunque en los últimos meses han circulado rumores sobre una posible boda, la misma fuente aseguró que la pareja no se ha casado; sin embargo, destacó que su relación es tan sólida y estable que “es como si ya estuvieran prácticamente casados”.
"Están obsesionados el uno con el otro y siempre están juntos", confirmó la fuente, quien además aseguró que el actor ya se involucra en las vidas de los hijos de la empresaria, Stormi, de 7 años, y Air Webster, de 3, a quienes comparte con Travis Scott.
A principios de mes, Timothée Chalamet vivió una de las noches más especiales de su carrera al llevarse el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026, y no dudó en compartir ese momento con Kylie Jenner.
El actor subió al escenario para agradecer su premio por su trabajo en Marty Supreme, y aprovechó para dedicarle unas palabras de amor a su novia. “Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de todo corazón”, dijo Chalamet, durante la ceremonia de premios en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.
Timothée Chalamet es un gran apoyo para Kylie Jenner
Además, volvió a reconocerla en su discurso cuando aceptó el premio a la Mejor Actuación Masculina por la misma película en los Golden Globes este fin de semana: “Para mis padres, para mi pareja, los amo mucho. Muchas gracias”, expresó el actor.
Una fuente le dijo a Page Six a principios de este mes que Chalamet, un neoyorquino que empezó su carrera desde muy joven, es un gran apoyo para la magnate de la belleza que creció en el mundo de los reality shows: “Después de vivir y crecer muy rápido, estar con alguien como Timmy es una relación saludable, acogedora y estable para Jenner”, dijo la fuente.
Estas muestras de cariño llegan tras los rumores de separación en noviembre del año pasado. Sin embargo, una fuente declaró a Us Weeklyque Timothée y Kylie"siguen muy juntos y comprometidos" a pesar de la ausencia del actor en la fiesta del cumpleaños 70 de Kris Jenner.
La pareja fue vista junta por primera vez en enero de 2023 en un desfile de Jean Paul Gaultier en Paris Fashion Week. Ese mismo año, pero en septiembre, se les vio en un concierto de Beyoncé y donde entonces han estado juntos en varios eventos públicos.