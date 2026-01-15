Revelan que Timothée Chalamet y Kylie Jenner llevan vida de casados

Timothée Chalamet y Kylie Jenner viven como si estuvieran casados

Una fuente cercana confirmó al portal Page Six que Timothée Chalamet y Kylie Jenner viven juntos en Los Ángeles desde hace más de un año. Aunque en los últimos meses han circulado rumores sobre una posible boda, la misma fuente aseguró que la pareja no se ha casado; sin embargo, destacó que su relación es tan sólida y estable que “es como si ya estuvieran prácticamente casados”.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Golden Globes (Getty Images)

"Están obsesionados el uno con el otro y siempre están juntos", confirmó la fuente, quien además aseguró que el actor ya se involucra en las vidas de los hijos de la empresaria, Stormi, de 7 años, y Air Webster, de 3, a quienes comparte con Travis Scott.

A principios de mes, Timothée Chalamet vivió una de las noches más especiales de su carrera al llevarse el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026, y no dudó en compartir ese momento con Kylie Jenner.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet debutan oficialmente como pareja en Roma (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

El actor subió al escenario para agradecer su premio por su trabajo en Marty Supreme, y aprovechó para dedicarle unas palabras de amor a su novia. “Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría haber hecho esto sin ti. Gracias de todo corazón”, dijo Chalamet, durante la ceremonia de premios en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.