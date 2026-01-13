La temporada de premios ha comenzado y con ella el dominio de Timothée Chalamet en la categoría de ‘Mejor actor’ por su aclamada interpretación en Marty Supreme, la cual ha sido elogiada tanto por críticos como por el público en general. Aquí te platicaremos las tres premiaciones de las que ahora Timothée es el ganador más joven.
Todos los logros históricos que Timothée Chalamet ha tenido en la temporada de premios 2026
Timothée Chalamet rompe récord en los Golden Globes
Hace apenas algunos días se llevó a cabo la ceremonia de los Globos de Oro, en los que Timothée Chalamet ganó el premio a ‘Mejor actor en un musical o comedia’ y se convirtió oficialmente en el actor más joven en ganar dentro de esta categoría con tan solo 30 años, mismos que cumplió el pasado 27 de diciembre.
A pesar de que Timothée Chalamet ostenta el título de ganador más joven dentro de esta categoría, el actor Richard Bartlett Schroder Jr. recibió un Globo de Oro a sus 9 años en 1989 por su papel en The Champ como ‘nueva estrella del año’, aunque esta categoría dejó de ser otorgada en 1983.
Timothée Chalamet es el actor más joven en ganar en los Critics Choice Awards
Antes de ganar en los Golden Globes, Timothée Chalamet también se convirtió en el más joven en ganar dentro de la categoría de ‘mejor actor’ en los Critics Choice Awards, donde estuvo nominado junto a Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke, Micheal B. Jordan y Wagner Moura.
Al igual que en los Golden Globes, Timothée Chalamet solo es el más joven en la categoría de ‘Mejor actor’ ya que Owen Cooper con 16 años también ganó en la categoría de ´Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión’ debido a su papel en la serie Adolescencia.
Timothée Chalamet gana en los Actor Awards
Antes conocidos como SAG Awards, estos premios son entregados por el Sindicato de Actores de Cine de Estados Unidos, quienes otorgaron el premio ‘actuación destacada de un actor masculino en un papel principal’ a Timothée Chalamet en 2025 a sus 29 años por la película Un completo desconocido con lo que nuevamente rompió el récord de Nicolas Cage, quien poseía el título por haber ganado en 1996 con 32 años por su película Leaving Las Vegas.
Lamentablemente Timothée Chalamet no podrá convertirse en el actor más joven en ganar un Oscar como ‘Mejor actor’ ya que Adrien Brody ganó el aclamado premio en 2003, a los 29 años, por la película El pianista. A pesar de ello, Timothée Chalamet ha pasado a la historia por ser el hombre más joven en ganar como ‘Mejor actor’ un Golden Globe, un Critics Choice y un SAG.