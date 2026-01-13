⁠Todos los logros históricos que Timothée Chalamet ha tenido en la temporada de premios 2026

Timothée Chalamet rompe récord en los Golden Globes

Hace apenas algunos días se llevó a cabo la ceremonia de los Globos de Oro, en los que Timothée Chalamet ganó el premio a ‘Mejor actor en un musical o comedia’ y se convirtió oficialmente en el actor más joven en ganar dentro de esta categoría con tan solo 30 años, mismos que cumplió el pasado 27 de diciembre.

A pesar de que Timothée Chalamet ostenta el título de ganador más joven dentro de esta categoría, el actor Richard Bartlett Schroder Jr. recibió un Globo de Oro a sus 9 años en 1989 por su papel en The Champ como ‘nueva estrella del año’, aunque esta categoría dejó de ser otorgada en 1983.