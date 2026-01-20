Katy Perry brilla como "primera dama" de Justin Trudeau en el Foro Económico de Davos

Justin Trudeau pone de ejemplo a Katy Perry al hablar sobre cooperación en Davos

El ex primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien dejó el cargo en 2024 tras una década al frente de Canadá, fue una de las voces más esperadas en esta edición del foro. Su intervención se centró en la idea del “poder blando” (“soft power”) como pilar para enfrentar la polarización y crisis que azotan al orden internacional.

Trudeau advirtió que la estabilidad global posterior a la Segunda Guerra Mundial ha quedado atrás y subrayó la necesidad de buscar soluciones basadas en cooperación, diplomacia y valores compartidos entre naciones.

Katy Perry y Justin Trudeau juntos en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza (Especial / The Canadian Press)

Sobre esta propuesta, argumentó que las conexiones culturales y los valores compartidos son herramientas clave para resolver conflictos globales y puso de ejemplo a Katy Perry, aunque sin mencionarla por su nombre.

Durante su intervención, Trudeau relató una anécdota personal sobre una cita en Montreal con una "chica estadounidense" que, al intentar pedir una bebida con alcohol importado, descubrió que los comercios locales priorizan los productos nacionales como muestra de solidaridad.

Katy Perry y Justin Trudeau juntos en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza (Especial / The Canadian Press)

Aunque no mencionó su nombre en el podio, la presencia de la cantante en la audiencia hizo que la referencia fuera evidente para todos los asistentes.

