Russell Brand desata polémica: se burla de Justin Trudeau, nuevo novio de Katy Perry

Russell Brand, el polémico actor y comediante británico con el que Katy Perry estuvo casada entre 2010 y 2012, generó polémica al opinar públicamente sobre la relación de la cantante con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau , misma que se hizo pública en julio de 2025. Los comentarios ocurrieron durante un evento de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, y rápidamente se viralizaron en redes sociales.
Russell Brand abordó el tema frente al público presente, incluida la mamá de su ex esposa. En tono sarcástico, el actor expresó su sorpresa por la relación actual de la intérprete de Fireworks, contrastándola con las parejas anteriores de la cantante.
“Estuve casado con ella, todavía la quiero y me alegro de que su madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira: Orlando Bloom me parecía bien, pero ¿Justin Trudeau? ¡No te pases! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo! ¡Ese títere globalista!”, señaló Brand durante su participación.
La declaración del actor provocó una mezcla de reacciones. Hubo quienes rieron y quienes interpretaron sus palabras como una crítica política disfrazada de comentario personal, pues Justin Trudeau es una figura pública con pasado político e ideología liberal.
La relación entre Perry y Trudeau ha sido tema de interés global desde que comenzaron a surgir rumores de romance en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal. Luego de semanas de especulaciones, la pareja hizo oficial su noviazgo durante su reciente viaje a Japón.
El revuelo cobra un tono adicional si se considera la historia personal de Brand y Perry. La pareja estuvo casada entre 2010 y 2012, un matrimonio breve que terminó cuando Brand solicitó el divorcio alegando "diferencias irreconciliables". Brand expresó en entrevistas que quería sentar cabeza y tener hijos, algo que no pudo lograr debido la juventud de Katy, quien estaba enfocada en despuntar su carrera musical en ese momento.
Desde entonces, ambos siguieron caminos distintos. Perry se consolidó como como figura global en la música y Brand continuó con su ácida comedia que hoy incluye discursos políticos y apariciones en eventos conservadores.
Hasta el momento, ni Katy Perry ni Justin Trudeau han emitido una declaración directa en respuesta a las palabras de Brand.