Russell Brand desata polémica: se burla de Justin Trudeau, nuevo novio de Katy Perry

Russell Brand llama a Justin Trudeau, nuevo novio de Katy Perry, títere globalista

Russell Brand abordó el tema frente al público presente, incluida la mamá de su ex esposa. En tono sarcástico, el actor expresó su sorpresa por la relación actual de la intérprete de Fireworks, contrastándola con las parejas anteriores de la cantante.

Katy Perry y Russell Brand se casaron en octubre de 2010 y se separaron en diciembre de 2011. (Getty Images)

“Estuve casado con ella, todavía la quiero y me alegro de que su madre esté aquí para oírme decir esto, pero mira: Orlando Bloom me parecía bien, pero ¿Justin Trudeau? ¡No te pases! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo! ¡Ese títere globalista!”, señaló Brand durante su participación.

La declaración del actor provocó una mezcla de reacciones. Hubo quienes rieron y quienes interpretaron sus palabras como una crítica política disfrazada de comentario personal, pues Justin Trudeau es una figura pública con pasado político e ideología liberal.

Katy Perry oficializa su romance con Justin Trudeau (Instagram / Katy Perry)

La relación entre Perry y Trudeau ha sido tema de interés global desde que comenzaron a surgir rumores de romance en julio de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal. Luego de semanas de especulaciones, la pareja hizo oficial su noviazgo durante su reciente viaje a Japón.