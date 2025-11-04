Diplo bromea sobre haber salido con Katy Perry y Justin Trudeau, y una selfie hace estallar las redes

Diplo bromea sobre haber salido con Katy Perry y con Justin Trudeau
Durante una reciente entrevista en el podcast Smart Girl Dumb Questions, Diplo platicó con Nayeema Raza sobre la ciudad de Montreal, Canadá y su vibrante vida nocturna.
En ese momento, la presentadora hizo un comentario sobre lo sexy que es el ex primer ministro del país a lo que el productor respondió: “Y ahora Katy Perry está saliendo con Justin Trudeau…".
Al finalizar la frase, la presentadora interrumpió: “¿Saliste con Katy Perry? Quiero decir, con Trudeau”. Por lo que el DJ respondió con un guiño: “Ah, sí, también salí con Trudeau. Eso fue raro… porque no me interesan los políticos”.
El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios debatían si la afirmación era genuina o simplemente un chiste. Cabe recordar que Diplo y Katy Perry tuvieron un romance en 2014.
Para alimentar aún más la atención mediática, Diplo publicó días después una selfie junto a Justin Trudeau con la leyenda “the one that got away” (en alusión a la canción de Katy Perry).
En la foto también aparece Katy Perry de fondo, lo que agrega un tono "gracioso" a la publicación.