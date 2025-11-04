Publicidad

Espectáculos

Diplo bromea sobre haber salido con Katy Perry y Justin Trudeau, y una selfie hace estallar las redes

Así fue la broma del DJ sobre la cantante y y el ex primer ministro canadiense que causó revuelo en redes sociales, especialmente por la foto que publicó.
mar 04 noviembre 2025 10:21 PM
diplo-y-justin-trudeau.jpg
Diplo bromea sobre que tuvo una relación con Katy Perry y Justin Trudeau. (Instagram)

El DJ Diplo generó revuelo tras participar en el podcast Smart Girl Dumb Questions, donde bromeó diciendo que había salido tanto con Katy Perry como con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

Días después, para atraer más atención mediática, compartió una selfie junto a Trudeau con la frase “the one that got away” (en referencia a la canción de Katy)

.En la foto también aparece la cantante al fondo, lo que hizo aún más divertida la publicación.

Diplo bromea sobre haber salido con Katy Perry y con Justin Trudeau

Durante una reciente entrevista en el podcast Smart Girl Dumb Questions, Diplo platicó con Nayeema Raza sobre la ciudad de Montreal, Canadá y su vibrante vida nocturna.

En ese momento, la presentadora hizo un comentario sobre lo sexy que es el ex primer ministro del país a lo que el productor respondió: “Y ahora Katy Perry está saliendo con Justin Trudeau…".

Al finalizar la frase, la presentadora interrumpió: “¿Saliste con Katy Perry? Quiero decir, con Trudeau”. Por lo que el DJ respondió con un guiño: “Ah, sí, también salí con Trudeau. Eso fue raro… porque no me interesan los políticos”.

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios debatían si la afirmación era genuina o simplemente un chiste. Cabe recordar que Diplo y Katy Perry tuvieron un romance en 2014.

Para alimentar aún más la atención mediática, Diplo publicó días después una selfie junto a Justin Trudeau con la leyenda “the one that got away” (en alusión a la canción de Katy Perry).

En la foto también aparece Katy Perry de fondo, lo que agrega un tono "gracioso" a la publicación.

El polémico momento en que Katy Perry calificó a Diplo como uno de sus mejores amantes

En 2014, Katy Perry y Diplo fueron vinculados sentimentalmente después de ser vistos juntos en el festival Coachella y en otros eventos del ámbito musical.

Aunque nunca confirmaron formalmente una relación prolongada, ambos músicos compartieron varios encuentros públicos que alimentaron los rumores entre fans y medios.

Sin embargo, años más tarde, en 2017, durante una transmisión en vivo en la que participaba James Corden, el conductor le preguntó a la cantante cuál de sus ex parejas había sido "el mejor en la cama".

Ante la pregunta, Katy Perry ubicó a Diplo en el tercer lugar de su lista de amantes, por detrás de Orlando Bloom y John Mayer.

Después de estas declaraciones, Diplo respondió con humor a la cantante a través de su cuenta de X (antes Twitter).

"He ganado la medalla de bronce en las Olimpiadas del sexo... La verdad es que ni siquiera recuerdo haber mantenido relaciones sexuales con ella ", bromeó.

Katy Perry Justin Trudeau

