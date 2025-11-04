Diplo bromea sobre haber salido con Katy Perry y Justin Trudeau, y una selfie hace estallar las redes

Diplo bromea sobre haber salido con Katy Perry y con Justin Trudeau

Durante una reciente entrevista en el podcast Smart Girl Dumb Questions, Diplo platicó con Nayeema Raza sobre la ciudad de Montreal, Canadá y su vibrante vida nocturna.

En ese momento, la presentadora hizo un comentario sobre lo sexy que es el ex primer ministro del país a lo que el productor respondió: “Y ahora Katy Perry está saliendo con Justin Trudeau…".

Al finalizar la frase, la presentadora interrumpió: “¿Saliste con Katy Perry? Quiero decir, con Trudeau”. Por lo que el DJ respondió con un guiño: “Ah, sí, también salí con Trudeau. Eso fue raro… porque no me interesan los políticos”.

Diplo who dated Katy Perry earlier recently said that he has dated Justin Trudeau as well😭😭 pic.twitter.com/WHDDs9Drqr — kanishk (@kaxishk) November 1, 2025

El episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios debatían si la afirmación era genuina o simplemente un chiste. Cabe recordar que Diplo y Katy Perry tuvieron un romance en 2014.

Para alimentar aún más la atención mediática, Diplo publicó días después una selfie junto a Justin Trudeau con la leyenda “the one that got away” (en alusión a la canción de Katy Perry).

En la foto también aparece Katy Perry de fondo, lo que agrega un tono "gracioso" a la publicación.