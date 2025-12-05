La relación de Katy Perry y Justin Trudeau da un paso oficial con su debut diplomático en Japón

El encuentro tuvo lugar hace unos días en Tokio, y Kishida compartió la imagen del almuerzo en sus redes sociales, refiriéndose a Katy Perry como la “pareja” de Trudeau.

En su mensaje destacó que, tras sus mandatos como líderes, la amistad entre Canadá y Japón sigue firme, y celebró que ambos continúen manteniendo relaciones de cooperación.

La visita a Japón marca un antes y un después en la relación entre Perry y Trudeau. Tras varias especulaciones desde julio de 2025 sobre su posible romance, la confirmación llegó de forma tácita con esta salida diplomática. Perry, de 41 años, y Trudeau, de 53, habían sido vistos juntos en Montreal y en un yate en Santa Bárbara, y en octubre posaron en público durante la celebración del cumpleaños de la cantante en París.