Espectáculos

La relación de Katy Perry y Justin Trudeau da un paso oficial con su debut diplomático en Japón

Katy Perry acompañó a Justin Trudeau en su visita a Japón, marcando su primera aparición pública en un contexto diplomático y consolidando la relación que ambos mantienen desde mediados de 2025.
vie 05 diciembre 2025 12:00 PM
justin-trudeau-katy-perry.jpg
Justin Tarudeau y Katy Perry visitaron Japón. (Instagram)
El encuentro tuvo lugar hace unos días en Tokio, y Kishida compartió la imagen del almuerzo en sus redes sociales, refiriéndose a Katy Perry como la “pareja” de Trudeau.

En su mensaje destacó que, tras sus mandatos como líderes, la amistad entre Canadá y Japón sigue firme, y celebró que ambos continúen manteniendo relaciones de cooperación.

La visita a Japón marca un antes y un después en la relación entre Perry y Trudeau. Tras varias especulaciones desde julio de 2025 sobre su posible romance, la confirmación llegó de forma tácita con esta salida diplomática. Perry, de 41 años, y Trudeau, de 53, habían sido vistos juntos en Montreal y en un yate en Santa Bárbara, y en octubre posaron en público durante la celebración del cumpleaños de la cantante en París.

Cronología de la relación de Katy Perry y Justin Trudeau

La relación entre Katy Perry y Justin Trudeau salió de los rumores para consolidarse públicamente a mediados de 2025. Fueron vistos juntos por primera vez en julio, cuando compartieron una cena en Canadá, poco después de que la cantante anunciara su separación del actor Orlando Bloom, y Trudeau dejara su matrimonio con Sophie Grégoire‑Trudeau.

Katy Perry y Justin Trudeau
Katy Perry y Justin Trudeau (Instagram)

Desde entonces la pareja ha sido captada en varios momentos de afecto; besos, abrazos, salidas en yate, lo que ha incrementado las especulaciones sobre la seriedad de su vínculo.

Según fuentes cercanas a la pareja, aunque sus agendas son complicadas, ella con su gira mundial, él reconstruyendo su vida tras su mandato, hacen un esfuerzo por verse cuando pueden, y apuntan a que su relación es “seria y estable”.

