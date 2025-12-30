Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en Londres en el estreno del musical de ‘Paddington’

La ruptura entre Katy Perry y Orlando Bloom , confirmada en julio de 2025, sacudió al mundo del espectáculo. Tras casi una década juntos, la cantante y el actor, considerados una de las parejas más sólidas de Hollywood, decidieron tomar caminos separados, poniendo fin a una historia que comenzó en 2016 y que estuvo marcada por una fuerte conexión personal y profesional.
Aunque se comprometieron en 2019, la pareja nunca llegó al altar. Sin embargo, su separación se ha dado en términos cordiales y con un objetivo claro en común: el bienestar de su hija, Daisy Dove Bloom, de cinco años. Ambos han dejado claro que mantienen una relación basada en el respeto y la comunicación para garantizar que la pequeña crezca en un entorno estable y lleno de amor.