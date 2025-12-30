Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en Londres en el estreno del musical de ‘Paddington’

Katy Perry y Orlando Bloom reaparecen juntos en Londres

Desde su sonada separación, la vida sentimental de Katy Perry ha vuelto a colocarse bajo los reflectores, especialmente tras darse a conocer que la intérprete de Roar ha estado saliendo con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, una de las parejas más inesperadas del año.

Aunque la ruptura con Orlando Bloom se dio en buenos términos, ambos habían mantenido caminos separados, por lo que sorprendió que el pasado 29 de diciembre se reunieran nuevamente, esta vez acompañados de su hija Daisy Dove, dejando ver que, pese a su separación, priorizan el bienestar de la pequeña.

Katy Perry (Instagram)

Katy Perry y Orlando Bloom asistieron juntos al estreno del nuevo musical de Paddington en Londres. El productor Tarinn Callender fue quien compartió en redes sociales varios videos grabados en el backstage, donde se puede ver a la expareja conversando de manera cordial con los integrantes del elenco. En algunas de las imágenes, incluso, Bloom quien aparece dando unas palabras de ánimo a los artistas del musical.