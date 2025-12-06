Juntos y felices. Luego de que despertaron rumores de romance al ser captados en distintas citas, Katy Perry finalmente hizo “Instagram official” su relación con Justin Trudeau, ex primer ministro de Canadá, al publicar varias imágenes de su paso por Japón, donde estuvo acompañada por su nuevo novio.
Katy Perry hace ‘Instagram official’ su romance con Justin Trudeau
Katy Perry oficializa su romance con Justin Trudeau
“Momentos en Tokio de gira y más”, escribió Katy Perry junto a una serie de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram para hacer un resumen de su visita a la capital japonesa, donde estuvo muy bien acompañada por su nueva pareja, el político canadiense Justin Trudeau.
La intérprete de “Firework” finalmente se dejó ver feliz junto al ex primer ministro, quien estuvo presente en el paso de The Lifetimes Tour por el país asiático; esto tras meses de especulaciones que, más tarde, se volvieron “avistamientos” de la ya innegable historia de amor que ambos comenzaron a escribir.
La historia de amor de Katy Perry y Justin Trudeau
Fue durante el verano que comenzaron los primeros avistamientos que desataron los rumores de un probable romance entre Katy Perry y Justin Trudeau, a quienes se les vinculó sentimentalmente tras salidas discretas en Montreal y en Los Ángeles.
Un punto álgido ocurrió en octubre pasado, cuando la pareja fue captada por las cámaras en París en salidas nocturnas, además de reportes de encuentros privados, con lo que la “química” dio paso a la espera de una confirmación del romance entre la cantante estadounidense de 41 años y el político canadiense de 53.
En noviembre 2025, fuentes cercanas a la pareja comentaron a medios estadounidenses que Trudeau habría “intensificado su interés” en la cantante de “California Gurls”, al seguir a Katy entre las fechas de su gira de conciertos Lifetimes Tour.
Asimismo, la relación entre ambos habría nacido, según las mismas fuentes, de una mezcla de admiración y afinidades personales.
Esta semana, además de las imágenes que publicó Katy Perry, con las que finalmente confirmó su relación con Justin Trudeau, ambos compartieron una reunión con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa.
En este encuentro, según distintos reportes, Kishida se refirió a la cantante como la “pareja” de Trudeau, un gesto que añadió un toque de oficialidad diplomática al naciente romance.