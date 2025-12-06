Katy Perry hace ‘Instagram official’ su romance con Justin Trudeau

La historia de amor de Katy Perry y Justin Trudeau

Fue durante el verano que comenzaron los primeros avistamientos que desataron los rumores de un probable romance entre Katy Perry y Justin Trudeau, a quienes se les vinculó sentimentalmente tras salidas discretas en Montreal y en Los Ángeles.

Katy Perry oficializa su romance con Justin Trudeau (Instagram / Katy Perry)

Un punto álgido ocurrió en octubre pasado, cuando la pareja fue captada por las cámaras en París en salidas nocturnas, además de reportes de encuentros privados, con lo que la “química” dio paso a la espera de una confirmación del romance entre la cantante estadounidense de 41 años y el político canadiense de 53.

En noviembre 2025, fuentes cercanas a la pareja comentaron a medios estadounidenses que Trudeau habría “intensificado su interés” en la cantante de “California Gurls”, al seguir a Katy entre las fechas de su gira de conciertos Lifetimes Tour.

Asimismo, la relación entre ambos habría nacido, según las mismas fuentes, de una mezcla de admiración y afinidades personales.

Esta semana, además de las imágenes que publicó Katy Perry, con las que finalmente confirmó su relación con Justin Trudeau, ambos compartieron una reunión con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa.

En este encuentro, según distintos reportes, Kishida se refirió a la cantante como la “pareja” de Trudeau, un gesto que añadió un toque de oficialidad diplomática al naciente romance.