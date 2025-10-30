Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau habrían revelado su romance “sin querer” durante los festejos del 41 cumpleaños de la cantante, celebrados entre el backstage en una de las paradas de su gira.
El video que delató el romance secreto de Katy Perry y Justin Trudeau antes de hacerlo público
El video que delató el romance secreto de Katy Perry y Justin Trudeau
Los rumores sobre la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau surgieron en julio, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal, poco después de que Perry anunciara su separación de Orlando Bloom y Trudeau la suya de la ex primera dama Sophie Grégoire‑Trudeau. Las especulaciones aumentaron en septiembre, cuando la pareja fue captada besándose a bordo del yate de la cantante frente a la costa de California.
Sin embargo, un video recién publicado por parte de la intérprete estadounidense habría confirmado "por error" la relación de Perry y Trudeau, antes de que ellos hicieron su debut oficial, según informó Daily Mail.
Katy Perry threw her own birthday cake on the floor during a celebration for the pop star's 41st birthday. pic.twitter.com/xo9FBXaxlN— Modern History 𝕏 (@modernhistory) October 29, 2025
En el clip, la cantante de "California Girls" aparece soplando las velas de un pastel cubierto de glaseado, rodeada de sus bailarines y equipo técnico mientras se encontraba en backstage en una de las paradas de su gira.
Lo que pocos captaron fue que Trudeau aparece brevemente al fondo, con una gran sonrisa, animando a la cantante lo que delató su presencia en el íntimo festejo. El momento culminó con un divertido accidente: Perry intentó lanzar el pastel hacia uno de los miembros de su equipo, pero falló, haciendo que todo el postre cayera boca abajo al suelo.
El día que Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su noviazgo
Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su romance el 25 de octubre durante los festejos del 41 cumpleaños de la cantante en París. La pareja fue vista saliendo del icónico cabaret "Crazy Horse", mientras iban agarrados de la mano.
Ewww these 2 are perfect for each other. Katy Perry and Justin Trudeau. pic.twitter.com/m9ovPNL589— Gays For Trump (@GaysForTrump24) October 27, 2025
La aparición pública confirmó los rumores que habían circulado desde julio, cuando ambos comenzaron a acercarse tras sus recientes separaciones. Desde entonces, Trudeau y Perry han sido vistos en varias ocasiones juntos, consolidando la relación que hasta ese momento se mantenía en la esfera de los rumores.