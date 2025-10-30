Publicidad

Espectáculos

El video que delató el romance secreto de Katy Perry y Justin Trudeau antes de hacerlo público

Mientras celebraba su cumpleaños en backstage, Katy Perry no pudo ocultar la presencia de Trudeau en su festejo.
jue 30 octubre 2025 04:02 PM
Katy Perry y Justin Trudeau una de las parejas más inesperadas de 2025
Katy Perry y Justin Trudeau (Getty Images)
Los rumores sobre la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau surgieron en julio, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal, poco después de que Perry anunciara su separación de Orlando Bloom y Trudeau la suya de la ex primera dama Sophie Grégoire‑Trudeau. Las especulaciones aumentaron en septiembre, cuando la pareja fue captada besándose a bordo del yate de la cantante frente a la costa de California.

Sin embargo, un video recién publicado por parte de la intérprete estadounidense habría confirmado "por error" la relación de Perry y Trudeau, antes de que ellos hicieron su debut oficial, según informó Daily Mail.

En el clip, la cantante de "California Girls" aparece soplando las velas de un pastel cubierto de glaseado, rodeada de sus bailarines y equipo técnico mientras se encontraba en backstage en una de las paradas de su gira.

katy-perry-trudeau.png
Katy Perry celebró su cumpleaños 41 junto a Justin Trudeau. (Instagram)

Lo que pocos captaron fue que Trudeau aparece brevemente al fondo, con una gran sonrisa, animando a la cantante lo que delató su presencia en el íntimo festejo. El momento culminó con un divertido accidente: Perry intentó lanzar el pastel hacia uno de los miembros de su equipo, pero falló, haciendo que todo el postre cayera boca abajo al suelo.

El día que Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su noviazgo

Katy Perry y Justin Trudeau hicieron oficial su romance el 25 de octubre durante los festejos del 41 cumpleaños de la cantante en París. La pareja fue vista saliendo del icónico cabaret "Crazy Horse", mientras iban agarrados de la mano.

La aparición pública confirmó los rumores que habían circulado desde julio, cuando ambos comenzaron a acercarse tras sus recientes separaciones. Desde entonces, Trudeau y Perry han sido vistos en varias ocasiones juntos, consolidando la relación que hasta ese momento se mantenía en la esfera de los rumores.

Justin Trudeau Katy Perry

