El video que delató el romance secreto de Katy Perry y Justin Trudeau antes de hacerlo público

El video que delató el romance secreto de Katy Perry y Justin Trudeau

Los rumores sobre la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau surgieron en julio, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal, poco después de que Perry anunciara su separación de Orlando Bloom y Trudeau la suya de la ex primera dama Sophie Grégoire‑Trudeau. Las especulaciones aumentaron en septiembre, cuando la pareja fue captada besándose a bordo del yate de la cantante frente a la costa de California.

Sin embargo, un video recién publicado por parte de la intérprete estadounidense habría confirmado "por error" la relación de Perry y Trudeau, antes de que ellos hicieron su debut oficial, según informó Daily Mail.

Katy Perry threw her own birthday cake on the floor during a celebration for the pop star's 41st birthday. pic.twitter.com/xo9FBXaxlN — Modern History 𝕏 (@modernhistory) October 29, 2025

En el clip, la cantante de "California Girls" aparece soplando las velas de un pastel cubierto de glaseado, rodeada de sus bailarines y equipo técnico mientras se encontraba en backstage en una de las paradas de su gira.

Katy Perry celebró su cumpleaños 41 junto a Justin Trudeau. (Instagram)

Lo que pocos captaron fue que Trudeau aparece brevemente al fondo, con una gran sonrisa, animando a la cantante lo que delató su presencia en el íntimo festejo. El momento culminó con un divertido accidente: Perry intentó lanzar el pastel hacia uno de los miembros de su equipo, pero falló, haciendo que todo el postre cayera boca abajo al suelo.