A casi dos décadas de su mediática separación de Juan Collado, Lety Calderón rompió el silencio como nunca antes sobre el fin de su relación. En una entrevista para el programa El minuto que cambió mi destino, la actriz compartió detalles inéditos sobre cómo vivió la ruptura con el padre de sus hijos y reveló cuál fue la única petición que le hizo tras dar por terminada su historia juntos.
Lety Calderón confiesa la única petición que hizo a Juan Collado tras su separación
Lety Calderón revela qué le pidió a Juan Collado al terminar su relación
Durante la entrevista que concedió al programa de Imagen Televisión, Lety Calderón recordó que, cuando conoció a su entonces esposo, Juan Collado, no tenía idea de quién era ni del entorno en el que se movía.
"No era la persona que es ahora. Él ya nació en una situación económica cómoda, pero no como ahora", expresó. Por su parte, la actriz recalcó que siempre ha sido una mujer trabajadora y ya era una estrella de la televisión cuando el papá de sus hijos llegó a su vida. “Yo no crecí con dinero, yo estoy educando a mis hijos con valores”, afirmó.
Durante la plática, la actriz reveló que cuando su relación con el abogado y terminó, ella no reclamó una pensión para sus hijos ante un juez: "Nunca lo he dicho a nadie, pero yo en la separación no le pedí nada, absolutamente nada y como concubina yo tenía el derecho de quitarle el 50 por ciento de lo que haces en el matrimonio y mira que era mucho en esos ocho años y no le pedí nada. Teníamos un departamento en Miami, teníamos la casa de Acapulco, (y no pedí) nada", explicó.
No fue económica, pero la actriz sí tuvo una petición especial para el papá de sus hijos, Luciano y Carlo: "Lo único que le pedí fue que fuera por sus hijos él, que a mí no me mandara a los choferes, esa era la única condición y recuerdo que me dijo: 'Bueno, pero hasta los 18 años' y le dije 'No señor, con Luciano no va a ser hasta los 18 años. Tú quieres ver a tus hijos, tú vas por ellos y tú los regresas', dijo no, que no, entonces no hay negociación y le dije entonces fírmamelo, eso es todo lo que pido", recordó.
Lety Calderón reconoce que aquella decisión fue la mejor para sus hijos, quienes, pese a ella, siempre han contado con el apoyo económico de Collado: “Terminar así ha tenido sus beneficios porque siempre ha sido generoso, amable, ha visto por sus hijos. Yo no sé pedir, no sé si esté bien o mal, no sé pedir porque yo lo que quiero me lo doy”, expresó.
Al hacer un balance de su historia, la actriz considera que fue ella quien salió ganando, pues se quedó con lo más valioso de la relación: “Me quedé con una fortuna, me quedé con dos hijos maravillosos, ¿qué más le puedo pedir a la vida?”. Además, recordó con emoción el nacimiento de su primogénito: “Cuando nació Luciano fue la alegría más grande que pude haber tenido”.
Lety Calderón reafirma que Juan Collado la engañó
Aunque ha asegurado que actualmente mantiene una relación cordial con su exesposo Juan Collado, Lety Calderón volvió a señalar que durante su matrimonio hubo infidelidad. La actriz sostuvo que el abogado sí la engañó con Yadhira Carrillo, pese a que la pareja ha negado esa versión y ha afirmado en distintas ocasiones que su relación comenzó cuando él ya estaba separado.
“Sí, claro, es una historia muy sabida”, respondió cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente: “¿Te engañó con ella?”. “¡Sí, claro!”, contestó.
La actriz también habló de su reacción al enterarse de que Yadhira Carrillo declarara que conocía a sus hijos, Luciano y Carlo: "Claro que me dio mucho coraje e impotencia, lo digo con la cara en alto, porque yo jamás dije una mentira. El poder y el dinero cambia las versiones y lo sabemos. Ellos declararon que ya tenían más de un año saliendo y ¿por qué no los vimos?, porque seguía conmigo, porque llegaba a dormir a mi casa".
La protagonista de telenovelas acusó al abogado de haber utilizado sus recursos para evitar que su infidelidad saliera a la luz pública: “A muchos les pagó. En el bar, donde tenía él, invitó miles de noches, ¿no? Les pagaba las cuentas, les mandaba botellas de champaña. A otras les mandaba flores y zapatos. A uno, conocido nuestro, le regaló un reloj”, aseguró.
Sin embargo, ahora se siente en paz al confirmarse que ella siempre dijo la verdad: "Yo toda mi vida he dicho la verdad, yo no he dicho una sola mentira y la historia y el tiempo me han dado la razón", finalizó.