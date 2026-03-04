Lety Calderón confiesa la única petición que hizo a Juan Collado tras su separación

Lety Calderón revela qué le pidió a Juan Collado al terminar su relación

Durante la entrevista que concedió al programa de Imagen Televisión, Lety Calderón recordó que, cuando conoció a su entonces esposo, Juan Collado, no tenía idea de quién era ni del entorno en el que se movía.

"No era la persona que es ahora. Él ya nació en una situación económica cómoda, pero no como ahora", expresó. Por su parte, la actriz recalcó que siempre ha sido una mujer trabajadora y ya era una estrella de la televisión cuando el papá de sus hijos llegó a su vida. “Yo no crecí con dinero, yo estoy educando a mis hijos con valores”, afirmó.

Lety Calderón y sus hijos se reencontraron con Juan Collado en España. (Instagram)

Durante la plática, la actriz reveló que cuando su relación con el abogado y terminó, ella no reclamó una pensión para sus hijos ante un juez: "Nunca lo he dicho a nadie, pero yo en la separación no le pedí nada, absolutamente nada y como concubina yo tenía el derecho de quitarle el 50 por ciento de lo que haces en el matrimonio y mira que era mucho en esos ocho años y no le pedí nada. Teníamos un departamento en Miami, teníamos la casa de Acapulco, (y no pedí) nada", explicó.

No fue económica, pero la actriz sí tuvo una petición especial para el papá de sus hijos, Luciano y Carlo: "Lo único que le pedí fue que fuera por sus hijos él, que a mí no me mandara a los choferes, esa era la única condición y recuerdo que me dijo: 'Bueno, pero hasta los 18 años' y le dije 'No señor, con Luciano no va a ser hasta los 18 años. Tú quieres ver a tus hijos, tú vas por ellos y tú los regresas', dijo no, que no, entonces no hay negociación y le dije entonces fírmamelo, eso es todo lo que pido", recordó.

Lety Calderon y sus hijos así reaccionaron ante la posible liberación de Juan Collado. (Instagram/letycalderon79)

Lety Calderón reconoce que aquella decisión fue la mejor para sus hijos, quienes, pese a ella, siempre han contado con el apoyo económico de Collado: “Terminar así ha tenido sus beneficios porque siempre ha sido generoso, amable, ha visto por sus hijos. Yo no sé pedir, no sé si esté bien o mal, no sé pedir porque yo lo que quiero me lo doy”, expresó.

Al hacer un balance de su historia, la actriz considera que fue ella quien salió ganando, pues se quedó con lo más valioso de la relación: “Me quedé con una fortuna, me quedé con dos hijos maravillosos, ¿qué más le puedo pedir a la vida?”. Además, recordó con emoción el nacimiento de su primogénito: “Cuando nació Luciano fue la alegría más grande que pude haber tenido”.