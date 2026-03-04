Selena Gómez protagonizó un momento que la puso en el centro de la polémica, cuando durante la grabación del podcast Friends Keep Secrets sorprendió al público con un gesto hacia su esposo, el productor y compositor Benny Blanco que rápidamente se viralizó.
Selena Gómez genera polémica al besar los pies de Benny Blanco tras debate por su higiene
En un segmento del programa, Selena Gómez se inclinó para besar los pies descalzos de Blanco mientras ambos conversaban con el músico y comediante David Burd, conocido artísticamente como Lil Dicky. El gesto, que parecía espontáneo y relajado dentro de la dinámica del episodio, fue captado en video y compartido masivamente en redes sociales.
Lo que para algunos seguidores fue una muestra genuina de complicidad y afecto entre la pareja, para otros resultó incómodo e incluso desagradable. Comentarios divididos inundaron las publicaciones: mientras unos aplaudían la naturalidad con la que la intérprete expresó su cariño, otros cuestionaban el contexto del gesto debido a una controversia reciente que involucra la higiene del productor.
Blanco, de 37 años, reaccionó con una sonrisa y un comentario ligero, restándole dramatismo al momento. Según se escucha en el clip, aseguró que el gesto lo hizo “sentir bien”, reafirmando la cercanía que mantiene con la cantante de 33 años.
Benny Blanco admite que no se baña por días y Selena Gómez lo toma con humor
La controversia que rodea el video no surgió de la nada. Días antes, durante otro episodio del mismo podcast, usuarios en redes sociales comenzaron a comentar sobre la apariencia de los pies del productor, señalando que parecían sucios. El tema escaló rápidamente cuando Blanco habló abiertamente sobre sus hábitos de higiene personal.
En tono relajado, el productor reconoció que no se baña todos los días y que puede pasar varios días sin hacerlo, algo que, según explicó, forma parte de su rutina despreocupada. Lejos de mostrarse incómoda, Selena Gómez reaccionó con naturalidad e incluso diversión ante la confesión, lo que muchos interpretaron como una muestra de aceptación dentro de su relación.