Selena Gómez genera polémica al besar los pies de Benny Blanco tras debate por su higiene

En un segmento del programa, Selena Gómez se inclinó para besar los pies descalzos de Blanco mientras ambos conversaban con el músico y comediante David Burd, conocido artísticamente como Lil Dicky. El gesto, que parecía espontáneo y relajado dentro de la dinámica del episodio, fue captado en video y compartido masivamente en redes sociales.

Lo que para algunos seguidores fue una muestra genuina de complicidad y afecto entre la pareja, para otros resultó incómodo e incluso desagradable. Comentarios divididos inundaron las publicaciones: mientras unos aplaudían la naturalidad con la que la intérprete expresó su cariño, otros cuestionaban el contexto del gesto debido a una controversia reciente que involucra la higiene del productor.



Blanco, de 37 años, reaccionó con una sonrisa y un comentario ligero, restándole dramatismo al momento. Según se escucha en el clip, aseguró que el gesto lo hizo “sentir bien”, reafirmando la cercanía que mantiene con la cantante de 33 años.