Katy Perry deja entrever las razones de su ruptura con Orlando Bloom en su nueva canción,'Bandaids'

Ayer por la noche, Katy Perry estrenó su nueva canción Bandaids, una balada emocional que, según medios sus fans, deja entrever las verdaderas razones detrás de su ruptura con el actor británico. En la canción, la intérprete de Firework canta:

“Hand to God, I promise I tried / There’s no stone left unturned… It’s not what you did, it’s what you didn’t / You were there, but you weren’t”.

(“Lo juro por Dios, prometo que lo intenté / No dejé piedra sin mover… No fue lo que hiciste, sino lo que no hiciste / Estabas ahí, pero no estabas")

Katy Perry y Orlando Bloom. (Getty Images)

La letra, cargada de nostalgia y reproche, sugiere una relación marcada por la distancia emocional y los esfuerzos frustrados por mantenerla a flote. En otro verso, Perry confiesa:

“Tried all the medications / Lowered my expectations / Made every justification / Bleeding out slow".

(“Probé todos los remedios / Bajé mis expectativas / Busqué toda justificación / Desangrándome lentamente”)



Aunque Katy Perry no ha confirmado que Bandaids esté inspirada directamente en su historia, los fans y la prensa especializada no tienen dudas: el tema parece un cierre emocional para la artista, que canaliza el dolor de su ruptura en una nueva etapa musical más introspectiva.