Tras meses de rumores sobre los motivos de la separación de Katy Perry y Orlando Bloom, quienes estuvieron juntos casi una década juntos y tuvieron una hija en común, Daisy Dove Bloom, parece que la cantante decidió hablar, pero a su manera, a través de la música.
Katy Perry deja entrever las razones de su ruptura con Orlando Bloom en su nueva canción,'Bandaids'
Ayer por la noche, Katy Perry estrenó su nueva canción Bandaids, una balada emocional que, según medios sus fans, deja entrever las verdaderas razones detrás de su ruptura con el actor británico. En la canción, la intérprete de Firework canta:
“Hand to God, I promise I tried / There’s no stone left unturned… It’s not what you did, it’s what you didn’t / You were there, but you weren’t”.
(“Lo juro por Dios, prometo que lo intenté / No dejé piedra sin mover… No fue lo que hiciste, sino lo que no hiciste / Estabas ahí, pero no estabas")
La letra, cargada de nostalgia y reproche, sugiere una relación marcada por la distancia emocional y los esfuerzos frustrados por mantenerla a flote. En otro verso, Perry confiesa:
“Tried all the medications / Lowered my expectations / Made every justification / Bleeding out slow".
(“Probé todos los remedios / Bajé mis expectativas / Busqué toda justificación / Desangrándome lentamente”)
Aunque Katy Perry no ha confirmado que Bandaids esté inspirada directamente en su historia, los fans y la prensa especializada no tienen dudas: el tema parece un cierre emocional para la artista, que canaliza el dolor de su ruptura en una nueva etapa musical más introspectiva.
Katy Perry comenzó una relación con Justin Trudeau
lLuego de su ruptura con Orlando Bloom en julio de 2025, cantante Katy Perry comenzó una nueva relación con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Según fuentes cercanas a Page Six, la pareja comenzó a frecuentarse en verano y su vínculo se hizo público cuando fueron vistos juntos por primera vez en París el pasado 25 de octubre de 2025, celebrando el cumpleaños de Katy Perry.
A pesar de que su relación ya se hizo pública, tanto Katy Perry como Justin Trudeau han optado por mantenerla en privado y alejada del foco mediático.
Según informes, Katy está enfocada en su gira mundial “Lifetimes Tour”, mientras Justin ajusta su nueva vida tras dejar su cargo político, lo que ha llevado a que ambos tomen la relación día a día.