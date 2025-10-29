El ex primer ministro canadiense Justin Trudeau está viviendo un inesperado romance con la cantante Katy Perry, lo que ha captado la atención de fans y medios internacionales. En medio de esta noticia, fuentes cercanas a Trudeau aseguran que él está “completamente loco por ella y piensa que es la mujer perfecta".
Justin Trudeau está loco por Katy Perry y esto es lo que opinan sus amigos del romance
Justin Trudeau ha sorprendido al mundo con un nuevo e inesperado capítulo en su vida personal: su romance con la estrella pop internacional Katy Perry. De acuerdo con Page Six, una fuente cercana al político aseguró que “Él está loco por ella y piensa que es la mujer perfecta”. Además, revelaron que ambos tienen muchas cosas en común: “Comparten todo, desde política y niños hasta comida francesa”.
“Ambos tienen un brillo especial el uno por el otro”, comentó la fuente, confirmando la fuerte química entre ellos.
La pareja fue vista por primera vez en público esta semana durante una cena en el icónico cabaret Crazy Horse de París, donde celebraron el cumpleaños 41 de la cantante. Sin embargo, su conexión habría comenzado en julio, después de que Trudeau se separara de su esposa Sophie Grégoire-Trudeau en 2023 y tras su renuncia al cargo en enero de 2025. Perry, por su parte, también dejó atrás una relación de larga duración con el actor Orlando Bloom.
katy perry & justin trudeau took their romance public tonight in paris pic.twitter.com/SS1jP1bMx4— 𝓕avs (@favspopculture) October 26, 2025
Katy Perry y Justin Trudeau: cómo pasó de una cena secreta a un romance confirmado
Justin Trudeau y Katy Perry despertaron rumores de romance por primera vez en julio de este año, cuando fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon de Montreal. La cita, discreta pero imposible de pasar por alto, fue suficiente para que los medios comenzaran a especular sobre una posible relación.
Pocos días después, los rumores se intensificaron cuando Trudeau fue visto entre el público durante una de las paradas de la gira “Lifetimes” de Perry en el Bell Centre de Montreal, donde no ocultó su entusiasmo al verla sobre el escenario.
justin trudeau singing firework like that at katy perry’s concert 😭😭😭— kanishk (@kaxishk) July 31, 2025
pic.twitter.com/IAiE9rFncN
Para agosto de este año, una fuente cercana a la pareja confirmó a People que Perry y Trudeau tuvieron una “conexión instantánea”, describiendo el vínculo entre ellos como natural y lleno de complicidad.
A principios de octubre, la relación se confirmó cuando la cantante y el ex miembro del Parlamento por Papineau fueron captados abrazándose en el yate de ella frente a la costa de Santa Bárbara, California. Las imágenes, que rápidamente dieron la vuelta al mundo, consolidaron la versión de que entre ellos hay algo más que una simple amistad.
Sin embargo, fue hasta el 26 de octubre cuando la pareja hizo oficial su relación al ser captados saliendo del cabaret Crazy Horse de París, donde celebraron el 41 cumpleaños de la cantante.