Justin Trudeau está loco por Katy Perry y esto es lo que opinan sus amigos del romance

Katy Perry y Justin Trudeau: cómo pasó de una cena secreta a un romance confirmado

Justin Trudeau y Katy Perry despertaron rumores de romance por primera vez en julio de este año, cuando fueron vistos cenando juntos en el restaurante Le Violon de Montreal. La cita, discreta pero imposible de pasar por alto, fue suficiente para que los medios comenzaran a especular sobre una posible relación.

Pocos días después, los rumores se intensificaron cuando Trudeau fue visto entre el público durante una de las paradas de la gira “Lifetimes” de Perry en el Bell Centre de Montreal, donde no ocultó su entusiasmo al verla sobre el escenario.

justin trudeau singing firework like that at katy perry’s concert 😭😭😭



Para agosto de este año, una fuente cercana a la pareja confirmó a People que Perry y Trudeau tuvieron una “conexión instantánea”, describiendo el vínculo entre ellos como natural y lleno de complicidad.

A principios de octubre, la relación se confirmó cuando la cantante y el ex miembro del Parlamento por Papineau fueron captados abrazándose en el yate de ella frente a la costa de Santa Bárbara, California. Las imágenes, que rápidamente dieron la vuelta al mundo, consolidaron la versión de que entre ellos hay algo más que una simple amistad.

Sin embargo, fue hasta el 26 de octubre cuando la pareja hizo oficial su relación al ser captados saliendo del cabaret Crazy Horse de París, donde celebraron el 41 cumpleaños de la cantante.