El plan que no pudo ejecutar: James Van Der Beek quería resurgir ‘Dawson's Creek’ antes de su muerte

La serie Dawson's Creek pudo haber regresado a la pantalla. Según reveló Kevin Williamson, creador del icónico drama juvenil, James Van Der Beek tenía un “hermoso plan” para impulsar el resurgimiento del drama que marcó a toda una generación, sin embargo y por su inesperada partida, la idea nunca llegó a concretarse.
En una entrevista reciente con Esquire para promocionar su trabajo en Scream 7, el guionista contó que el actor, quien dio vida a Dawson Leery durante seis temporadas, de 1998 a 2003, le propuso en varias ocasiones retomar la historia con un reinicio que conectara el pasado de los personajes con una nueva etapa.
James Van Der Beek tenía el plan de resurgir Dawson's Creek
El creador de Dawson's Creek, Kevin Williamson, recordó que James Van Der Beek le propuso en su momento un plan para revivir la icónica serie, una idea que entusiasmó a ambos pero que nunca llegó a concretarse.
"Quería hacerlo", aseguró Williamson, señalando que las pláticas empezaron alrededor de 2016. "Y, de hecho, llegó un momento en que iba a escribirlo y tuvo una idea genial. Tenía un plan precioso. Luego creo que se unió a un programa y todos se pusieron manos a la obra. Nunca se materializó, pero se habló mucho al respecto".
“Así que fue hace tiempo. Lo hablamos, pero el personaje de Michelle Williams ya había desaparecido. Cuatro ya se había convertido en tres. Así que hablamos, pero no se materializó”, agregó.
Aunque el escritor no reveló los detalles de la idea que James Van Der Beek le propuso para revivir Dawson's Creek, aseguró que en su momento le pareció “divertida”: “Recuerdo que una vez tuve una conversación con Katie (Holmes) y él, pero no me acuerdo. No quiero equivocarme”, comentó. “Creo que era un poco como This Is Us. Lo imaginamos con ese tono porque era muy popular en la época en que lo habíamos estado hablando. Así que esto sucedió alrededor de la primera temporada de esa serie”.
Williamson también reveló que Sony Pictures Television le preguntó en un par de ocasiones si estaría interesado en desarrollar el proyecto, sin embargo, explicó que “simplemente no quería volver allí” y que no “sabía cómo sería”.
Kevin Williamson imagina
Dawson’s Creek
como musical de Broadway
Sobre el futuro de la historia, Kevin Williamson confesó que hoy podría imaginarla en un formato distinto. “Podría verlo más como un espectáculo de Broadway, francamente”, dijo, especialmente por el impacto musical que tuvo la serie y la cantidad de canciones que se popularizaron gracias a ella.
"Esa serie es un viaje muy nostálgico al pasado", aseguró. "Podrías ver los dos primeros episodios y luego saltar al final. Y podrías rellenar los huecos y hacer un musical, pero... no sé escribir música. No sé cantar".
Kevin Williamson reconoció que “siempre se ha resistido” a la idea de retomar Dawson's Creek. “Siempre pensé: ‘Bueno, ya lo hicimos. Lo terminamos’. En el último episodio, nos adelantamos cinco años”, declaró a la revista. “Fuimos al futuro. El último episodio de esa serie fue el remake. Así que me siento muy cómodo con eso. Y no siento la necesidad de volver a ese mundo, por mucho que los ame y me encantaría”.
La serie, que se mantuvo al aire durante seis temporadas, estuvo encabezada por James Van Der Beek y Katie Holmes, junto a un elenco que incluyó a Michelle Williams, Joshua Jackson, Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe y Busy Philipps, entre otros.
Antes del fallecimiento de Van Der Beek a los 48 años, a causa de cáncer en febrero, el elenco se reunió por última vez el 22 de septiembre de 2025 para un evento benéfico de una sola noche en Nueva York, en lo que se convirtió en un emotivo reencuentro para los fans de la serie.