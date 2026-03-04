El plan que no pudo ejecutar: James Van Der Beek quería resurgir ‘Dawson's Creek’ antes de su muerte

James Van Der Beek tenía el plan de resurgir Dawson's Creek

El creador de Dawson's Creek, Kevin Williamson, recordó que James Van Der Beek le propuso en su momento un plan para revivir la icónica serie, una idea que entusiasmó a ambos pero que nunca llegó a concretarse.

James Van Der Beek, Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams (Getty Images)

"Quería hacerlo", aseguró Williamson, señalando que las pláticas empezaron alrededor de 2016. "Y, de hecho, llegó un momento en que iba a escribirlo y tuvo una idea genial. Tenía un plan precioso. Luego creo que se unió a un programa y todos se pusieron manos a la obra. Nunca se materializó, pero se habló mucho al respecto".

“Así que fue hace tiempo. Lo hablamos, pero el personaje de Michelle Williams ya había desaparecido. Cuatro ya se había convertido en tres. Así que hablamos, pero no se materializó”, agregó.

James Van Der Beek durante los Emmys. (Frazer Harrison/Getty Images)

Aunque el escritor no reveló los detalles de la idea que James Van Der Beek le propuso para revivir Dawson's Creek, aseguró que en su momento le pareció “divertida”: “Recuerdo que una vez tuve una conversación con Katie (Holmes) y él, pero no me acuerdo. No quiero equivocarme”, comentó. “Creo que era un poco como This Is Us. Lo imaginamos con ese tono porque era muy popular en la época en que lo habíamos estado hablando. Así que esto sucedió alrededor de la primera temporada de esa serie”.

Williamson también reveló que Sony Pictures Television le preguntó en un par de ocasiones si estaría interesado en desarrollar el proyecto, sin embargo, explicó que “simplemente no quería volver allí” y que no “sabía cómo sería”.