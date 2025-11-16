Sophie Grégoire habla por primera vez del romance entre su exesposo Justin Trudeau y Katy Perry

Sophie Grégoire rompe el silencio sobre el romance de Jutin Trudeau y Katy Perry

Cuando la presentadora Arlene Dickinson le preguntó cómo había lidiado con la publicidad del romance entre Justin Trudeau y Katy Perry , la oradora pública canadiense respondió: “Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Es normal. Cómo reaccionas ante ellas es tu decisión. Así que prefiero intentar escuchar la música en lugar del ruido”.

Sophie Grégoire y Justin Trudeau (Getty Images)

“Soy muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser detonantes. Claro, somos humanos”, continuó. “Lo que haga con ello es mi decisión. La mujer en la que quiero convertirme a través de esto es mi decisión”, recalcó. “¿Eso significa que no tengo emociones? ¿Que no lloro, grito, río? No. Sobre todo porque soy muy sensible, ¿verdad? Pero después, la decisión es mía, entre la emoción y la reacción”, añadió.

Las declaraciones de Grégoire llegan después de que Trudeau, de 53 años, y Perry, de 41, hicieran su primera aparición pública como pareja el pasado 25 de octubre, durante su estancia en París para celebrar el cumpleaños de la cantante.

Katy Perry y Justin Trudeau (Getty Images)

Grégoire, quien anunció su separación de Justin Trudeau en 2023 tras 18 años de matrimonio, señaló que debe “permitirse sentir” frente a las noticias sobre el nuevo romance de su exesposo.

“Me permito sentirme decepcionada por alguien, me permito enojarme, sentirme triste. Y sé con certeza lo importante que es, como defensora de la salud mental, sentir esas emociones”, le dijo a la presentadora del podcast, Arlene Dickinson.