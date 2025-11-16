Sophie Grégoire habla por primera vez del romance entre su exesposo Justin Trudeau y Katy Perry

Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau, rompió el silencio sobre la nueva relación del ex primer ministro canadiense con Katy Perry.
Durante su participación en el pódcast Arlene Is Alone, la oradora y activista de 50 años señaló que es “normal” sentirse afectada cuando una expareja comienza a salir con alguien más.
Sophie Grégoire rompe el silencio sobre el romance de Jutin Trudeau y Katy Perry
Cuando la presentadora Arlene Dickinson le preguntó cómo había lidiado con la publicidad del romance entre Justin Trudeau y Katy Perry, la oradora pública canadiense respondió: “Somos seres humanos y las cosas nos afectan. Es normal. Cómo reaccionas ante ellas es tu decisión. Así que prefiero intentar escuchar la música en lugar del ruido”.
“Soy muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser detonantes. Claro, somos humanos”, continuó. “Lo que haga con ello es mi decisión. La mujer en la que quiero convertirme a través de esto es mi decisión”, recalcó. “¿Eso significa que no tengo emociones? ¿Que no lloro, grito, río? No. Sobre todo porque soy muy sensible, ¿verdad? Pero después, la decisión es mía, entre la emoción y la reacción”, añadió.
Las declaraciones de Grégoire llegan después de que Trudeau, de 53 años, y Perry, de 41, hicieran su primera aparición pública como pareja el pasado 25 de octubre, durante su estancia en París para celebrar el cumpleaños de la cantante.
Grégoire, quien anunció su separación de Justin Trudeau en 2023 tras 18 años de matrimonio, señaló que debe “permitirse sentir” frente a las noticias sobre el nuevo romance de su exesposo.
“Me permito sentirme decepcionada por alguien, me permito enojarme, sentirme triste. Y sé con certeza lo importante que es, como defensora de la salud mental, sentir esas emociones”, le dijo a la presentadora del podcast, Arlene Dickinson.
Sophie Grégoire reflexiona sobre su bienestar y el nuevo romance de Justin Trudeau
Aunque se ha permitido mostrarse emotiva, Grégoire afirmó que no quiere caer en un “modo reactivo”: “Puedes seguir reaccionando así, pero sufrirás las consecuencias”, comentó. “También estoy aprendiendo a los 50 que la gente afronta la vida tal como es en su interior… es tu decisión verlo y preguntarte: '¿Cómo voy a dejar que eso afecte a mi felicidad?'”
En lo que respecta a sus tres hijos con Justin , Xavier, de 18 años, Ella-Grace, de 16, y Hadrien, de 11, Grégoire agregó que ella y Justin han mantenido una base sólida para ellos desde su separación.
“Tenemos vidas separadas, pero tenemos una sola vida familiar”, dijo. “Se necesita una decisión común y consciente de que nuestra familia es nuestra mayor creación y que la vamos a alimentar juntos, sin importar si estamos en caminos de vida diferentes”.
Justin Trudeau y Katy Perryfueron relacionados por primera vez en julio, cuando se les vio cenando juntos en Montreal. Un mes después, surgieron informes que sugerían que el romance se había “enfriado” debido a la atención mediática que generó su salida.
Sin embargo, el mes pasado quedó claro que no era así: aparecieron fotos de ambos besándose apasionadamente en el yate de la cantante. Para finales de octubre, confirmaron su relación al hacer su primera aparición pública como pareja durante la celebración del 41 cumpleaños de Perry en París.