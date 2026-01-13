Brooklyn Beckham explica por qué decidió hablar con sus papás solo a través de abogados

Brooklyn Beckham explica por qué decidió hablare con sus papás solo a través de abogados

La decisión, que desconcertó por completo a la conocida familia británica, se debe a un motivo que el propio Brooklyn y sus abogados describieron como una medida para proteger su salud mental tras sentirse invadido por la exposición pública de su vida personal.

Según fuentes cercanas, el chef y creador de contenido de 26 años tomó esta drástica decisión después de que sus reiteradas solicitudes de mantener las reconciliaciones de forma privada, y no en redes sociales, fueran ignoradas por sus papás.

Mia Regan, Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, David Beckham, Victoria Beckham, Brooklyn Peltz Beckham y Nicola Peltz Beckham (Getty Images)

Brooklyn habría considerado que las publicaciones de David y Victoria en plataformas como Instagram, donde lo etiquetaron y compartieron imágenes de él sin su consentimiento, continuaron afectando su bienestar emocional.

La carta, enviada en verano de 2025, no tenía carácter jurídico obligatorio, sino que solicitaba que cualquier intento de contacto o acercamiento se manejara de manera discreta y profesional, lejos del escrutinio mediático. Sin embargo, tras interactuar con publicaciones suyas en redes, Brooklyn habría decidido bloquear a sus papás en dichas plataformas, intensificando el distanciamiento