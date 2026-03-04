Publicidad

Espectáculos

David y Victoria Beckham felicitan a Brooklyn Beckham por su cumpleaños 27 pese a la ruptura familiar

David y Victoria Beckham celebraron públicamente el cumpleaños 27 de su hijo Brooklyn Beckham con mensajes emotivos, un gesto inesperado en medio de una disputa familiar.
mié 04 marzo 2026 09:41 AM
Gordon cree que Brooklyn volverá a acercarse a David y Victoria. (Getty Images)

En un gesto inesperado, David Beckham y Victoria Beckham celebraron públicamente el cumpleaños 27 de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, mandándole, a través de sus redes sociales mensajes emotivos.

David Beckham compartió varias fotografías con su hijo de varias etapas de su vida, incluyendo una imagen familiar desde una alberca acompañada del texto: “27 hoy. Feliz cumpleaños Bust. Te amamos”, usando el apodo con el que siempre ha llamado a Brooklyn.

David Beckham celebra el cumpleaños de Brooklyn Beckham. (Instagram)

Por su parte, Victoria publicó imágenes similares, incluidas algunas de Brooklyn cuando era bebé, junto a mensajes de cariño y múltiples emojis de corazón.

Victoria Beckahm celebra el cumpleaños de David Beckham. (Instagram)

Este gesto se produce semanas después de que Brooklyn hiciera una serie de acusaciones en redes sociales contra sus papás, alegando que intentaron interferir con su relación matrimonial con la actriz Nicola Peltz Beckham y criticando lo que él consideró comportamientos dañinos relacionados con la gestión mediática de la familia.

Victoria y David Beckham celebran el cumpleaños de Brooklyn Beckham. (Instagram)

Aunque Brooklyn había expresado su deseo de mantener distancia y de no buscar una reconciliación, el gesto de David y Victoria es una mezcla de cariño y un intento de buscar un acercamiento o al menos de mostrar públicamente que, en un día especial para su hijo, su amor sigue presente, incluso en medio del conflicto.

Lo que dijo Brooklyn Beckham sobre sus padres

En medio de la creciente tensión familiar, Brooklyn Beckham se pronunció públicamente sobre su relación con sus papás, David Beckham y Victoria Beckham, dejando entrever un distanciamiento que ya era objeto de especulación mediática.

A través de mensajes en redes sociales, el fotógrafo y empresario aseguró que ha tomado decisiones pensando en su bienestar y en su matrimonio, subrayando que su prioridad es construir su propia vida lejos de presiones externas.

Brooklyn Beckham, Victoria Beckham y David Beckham (Karwai Tang/WireImage)

Además, señaló que David y Victoria habrían tratado de "arruinar" su relación incluso antes de su boda, afirmando que su mamá canceló la confección del vestido de Nicola a última hora y que la familia priorizaba la imagen pública sobre el bienestar honestamente familiar.

Brooklyn explicó que desde que se distanció, ha encontrado “paz y alivio”, enfatizando su deseo de construir una vida centrada en “privacidad, felicidad y tranquilidad” junto a su esposa, lejos de lo que él describió como episodios argumentativos y controvertidos dentro del entorno familiar.

