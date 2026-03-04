David y Victoria Beckham felicitan a Brooklyn Beckham por su cumpleaños 27 pese a la ruptura familiar

David Beckham compartió varias fotografías con su hijo de varias etapas de su vida, incluyendo una imagen familiar desde una alberca acompañada del texto: “27 hoy. Feliz cumpleaños Bust. Te amamos”, usando el apodo con el que siempre ha llamado a Brooklyn.

David Beckham celebra el cumpleaños de Brooklyn Beckham. (Instagram)

Por su parte, Victoria publicó imágenes similares, incluidas algunas de Brooklyn cuando era bebé, junto a mensajes de cariño y múltiples emojis de corazón.

Victoria Beckahm celebra el cumpleaños de David Beckham. (Instagram)

Este gesto se produce semanas después de que Brooklyn hiciera una serie de acusaciones en redes sociales contra sus papás, alegando que intentaron interferir con su relación matrimonial con la actriz Nicola Peltz Beckham y criticando lo que él consideró comportamientos dañinos relacionados con la gestión mediática de la familia.

Victoria y David Beckham celebran el cumpleaños de Brooklyn Beckham. (Instagram)

Aunque Brooklyn había expresado su deseo de mantener distancia y de no buscar una reconciliación, el gesto de David y Victoria es una mezcla de cariño y un intento de buscar un acercamiento o al menos de mostrar públicamente que, en un día especial para su hijo, su amor sigue presente, incluso en medio del conflicto.