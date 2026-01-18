El drama familiar no cede: Desmienten que David y Victoria Beckham han buscado reconciliarse con Brooklyn y Nicola

David y Victoria Beckham han buscado reconciliarse con Brooklyn y Nicola

El 9 de enero pasado, una fuente cercana a la familia aseguró que David y Victoria habían intentado hacer las paces con su hijo mayor , de 26 años, y su esposa, la actriz Nicola Peltz, de 31, después de que los cuatro tuvieran una pelea en la boda de los jóvenes. No obstante, una fuente cercana a Nicola Peltz Beckham aseguró al mismo medio que “es falso” que David y Victoria hayan hecho esfuerzos sinceros por reparar la relación entre ellos.

Las tensiones entre David y Victoria con su hijo Brooklyn habrían iniciado tras la boda de los jóvenes, en 2022. (Getty Images)

“La afirmación de que Brooklyn y Nicola han sido invitados a todos los eventos y que David y Victoria han hecho esfuerzos honestos por arreglar las cosas es falsa. Ninguno de los padres se ha acercado a Nicola en casi un año”, dijo el informante.

Esto ocurre en medio de un prolongado distanciamiento que, según reportes, inició por tensiones surgidas en la boda de Brooklyn y Nicola en 2022. Fuentes cercanas a la familia habían señalado que David y Victoria intentaron reunirse varias veces con la pareja para hablar y “poder avanzar”, incluyendo invitaciones a eventos familiares como la ceremonia en la que David fue nombrado caballero.