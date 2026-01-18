El drama familiar no cede: Desmienten que David y Victoria Beckham han buscado reconciliarse con Brooklyn y Nicola

La tensión en la familia Beckham no cede. El distanciamiento entre Brooklyn y sus papás, David y Victoria, se hace cada vez más grande: fuentes cercanas a la joven pareja desmintieron que el futbolista y la diseñadora hayan buscado un acercamiento con su hijo mayor como aseguró la revista People en días pasados.
El 9 de enero pasado, una fuente cercana a la familia aseguró que David y Victoria habían intentado hacer las paces con su hijo mayor , de 26 años, y su esposa, la actriz Nicola Peltz, de 31, después de que los cuatro tuvieran una pelea en la boda de los jóvenes. No obstante, una fuente cercana a Nicola Peltz Beckham aseguró al mismo medio que “es falso” que David y Victoria hayan hecho esfuerzos sinceros por reparar la relación entre ellos.
“La afirmación de que Brooklyn y Nicola han sido invitados a todos los eventos y que David y Victoria han hecho esfuerzos honestos por arreglar las cosas es falsa. Ninguno de los padres se ha acercado a Nicola en casi un año”, dijo el informante.
Esto ocurre en medio de un prolongado distanciamiento que, según reportes, inició por tensiones surgidas en la boda de Brooklyn y Nicola en 2022. Fuentes cercanas a la familia habían señalado que David y Victoria intentaron reunirse varias veces con la pareja para hablar y “poder avanzar”, incluyendo invitaciones a eventos familiares como la ceremonia en la que David fue nombrado caballero.
Las señales públicas de la ruptura entre David, Victoria y Brooklyn Beckham
Sin embargo, el mes pasado, además, se hubo señales públicas de que la ruptura entre ellos es real y no hay intenciones de reconciliarse: Brooklyn, Nicola, David y Victoria ya no se siguen entre sí en Instagram y la joven actriz borró todo rastro de su familia política de su perfil. Tras la controversia que esto generó, el hermano de Brooklyn, Cruz Beckham, intentó aclarar la situación en redes . “No es verdad. Mis papás nunca dejarían de seguir a su hijo… Nos despertamos bloqueados”, escribió Cruz, subrayando que él también fue bloqueado.
Al mismo tiempo circuló la versión de que Brooklyn solicitó oficialmente que cualquier comunicación con sus padres se realice a través de abogados e incluso les habría enviado un aviso legal con esas condiciones.
Hasta ahora, los portavoces de ninguna de las partes han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir las versiones.