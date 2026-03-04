Muere Ana Luisa Peluffo, actriz de la Época de Oro del cine mexicano, a los 96 años

Muere Ana Luisa Peluffo, actriz de la Época de Oro del cine mexicano

A través de un comunicado, la familia de la actriz confirmó el fallecimiento: “Falleció en paz, en su rancho su rancho en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, acompañada por sus seres queridos”, mencionan.

Comunicado de la familia de Ana Luisa Peluffo (RRSS)

En el escrito se indicó que durante sus últimos días, la actriz Ana Luisa Peluffo vivió con serenidad rodeada de cuidado y cercanía a su hijo.

“Agradecemos profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía y solicitamos respeto y comprensión en este momento. Su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico”, agregaron.

Ana Luisa Peluffo (Pepe Zepeda)

También mencionaron que los servicios funerarios se realizarán de forma íntima y privada, para cumplir así con el último deseo de la artista: "Durante sus últimos años vivió con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizarán de manera íntima y privada, en apego a su voluntad", se lee en el mensaje.