Muere Brigitte Bardot, legendaria actriz francesa, a los 91 años

¿Quién fue Brigitte Bardot?

Nada predestinaba a la joven Brigitte Bardot a la fama. Nacida en el seno de una familia burguesa en 1934, era una apasionada de la danza y probó suerte en el modelaje.

Se casó con su primer amor, Roger Vadim, quien le confió el papel de Juliette en Y Dios creó a la mujer, con la que se inició la leyenda de sex symbol. Tras el éxito del filme, Bardot no paró de rodar, desatando pasiones.

Muere Brigitte Bardot (1934-2025), legendaria actriz francesa, a los 91 años (-/AFP)

En 1960, en el apogeo de su gloria, dio a luz a un niño, Nicolas, su único hijo, bajo la mirada inquisitiva de la prensa. Una experiencia traumática. Bardot dijo que le faltaba instinto maternal y dejó la crianza del niño en manos de su nuevo esposo, Jacques Charrier.

Después de Vadim y Charrier, se casó con el playboy y millonario alemán Gunter Sachs y luego con el industrial Bernard d'Ormale, cercano al Frente Nacional (ultraderecha).

Antes de que se hablara de sus posiciones políticas o sociales, B.B., por sus iniciales, era simplemente un mito: la de una mujer liberada de la moral, de la forma de vestir, del amor, de los códigos sexuales.

"Brigitte Bardot, Bardot/Brigitte besó, besó/y dentro del cine/todo el mundo enloqueció" cantaba el brasileño Jorge Veiga en los años 1960, una composición a ritmo de samba testigo de la fascinación planetaria por esta mujer de mirada insolente.

Era una mujer que "no necesita a nadie", como ella misma cantaba en el título compuesto por Serge Gainsbourg en 1967.

Muchos consideraron a Bardot como una Marilyn Monroe "à la française", también rubia y de una belleza impresionante, perseguida por los paparazzi día y noche, y con una tumultuosa vida privada.

Ambas se habían conocido en 1956, cuando la joven francesa empezaba en el mundo del cine. Pero la intérprete de ¡Viva María! no quiso seguir la estela de Monroe.

A mediados de los años 1970, antes de cumplir 40, y tras medio centenar de películas, tomó la decisión fulminante de abandonar el mundo del celuloide.

Dos escenas habían ya pasado a la historia del cine: un mambo febril (e improvisado) en un restaurante de Saint-Tropez (en Y Dios creó a la mujer) y un monólogo, pronunciado desnuda, donde enumera las partes de su anatomía (en El Desprecio).