Cinco películas de Brigitte Bardot para entender a la legendaria actriz francesa

Y Dios creó a la mujer (1956)

Brigitte Bardot se consagró desde sus inicios con la historia de una chica de su época que ha dejado atrás los tabús sociales, el sentimiento de culpa, y que tiene una sexualidad plena y libre, según explicó sobre el argumento de Y Dios creó a la mujer el director del film, Roger Vadim, que por aquel entonces era el marido de Bardot.

'Y Dios creó a la mujer' (Especial / IMDB)

Rodada en la ahora exclusiva ciudad balneario francesa de Saint-Tropez, este drama (prohibido a los menores de 16 años cuando se estrenó), tuvo una acogida mitigada de los críticos y chocó con los medios conservadores.

Brigitte Bardot (1934-2025) (-/AFP)

Sin embargo, triunfó en Estados Unidos y supuso el inicio de la “Bardotmanía”, que convirtió a la entonces joven actriz de 22 años en un símbolo sexual internacional.

En el rodaje, Bardot empezó una relación con su coestrella, Jean-Louis Trintignant. Por esta razón, la actriz y el director Roger Vadim se divorciaron en 1957.

