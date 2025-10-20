Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

Sam Rivers, bajista y miembro fundador de la banda Limp Bizkit, falleció a los 48 años, así lo confirmó la banda en un comunicado que se publicó a través de redes sociales.
Aunque no se ha revelado la causa de su muerte, la noticia ha causado gran conmoción en el mundo del nu metal y entre los miles de fanáticos que crecieron con el inconfundible sonido de la banda estadounidense.
Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit
Fred Durst, Wes Borland, DJ Lethal y John Otto, los otros integrantes de Limp Bizkit, fueron los encargados firmar el mensaje en el que anunciaron la muerte del bajista Sam Rivers.
"Hoy perdimos a nuestro hermano. Nuestro compañero de banda. Nuestro latido", se puede leer en el comunicado lanzado por la banda junto a una fotografía de Rivers sobre el escenario."Sam no era solo nuestro bajista; era pura magia. El pulso de cada canción, la calma en el caos, el alma en el sonido. Desde la primera nota que tocamos juntos, Sam aportó una luz y un ritmo irremplazables".
Los músicos recordaron a su compañero como una "leyenda de leyendas" cuya energía y talento marcaron cada etapa de la banda.
Compartimos tantos momentos salvajes, tranquilos, hermosos y cada uno de ellos significó más porque Sam estaba ahí. Sam fue una persona única en la vida y su espíritu vivirá para siempre en cada ritmo, cada escenario, cada recuerdo", agregaron. “ Te queremos, Sam. Te llevaremos con nosotros, siempre. Descansa tranquilo hermano. Tu música nunca termina”, finalizó el comunicado.
Fred Durst recuerda a Sam Rivers, su compañero de Limp Bizkit
Fred Durst recordó a Sam Rivers, su compañero de Limp Bizkit, quien falleció el pasado 18 de octubre a los 48 años. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, el cantante recordó algunos de los momentos que compartieron juntos, como cuando decidieron crear la banda en Jacksonville, Florida, en 1994.
Durst conoció a Rivers en un bar de Jacksonville, en Florida, y quedó tan impresionado con su talento que de inmediato le propuso trabajar juntos y desde entonces crearon uno de los proyectos más emblemáticos del nu metal.
“Le dije que tenía esta idea para una banda, y él respondió: ‘estoy dentro, ¡Hagámoslo!’. Y así empezó todo”, dijo.
El cantante destacó la sensibilidad del bajista como artista y humano: “Tenía esta capacidad de sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado. Tocaba acordes de una manera que no puedo explicar”, agregó.
Además, compartió el profundo dolor que siente por la partida de su amigo “He derramado galones y galones de lágrimas desde ayer. Sam es una leyenda. Lo logró. Vivió intensamente. Lo amo muchísimo”.
Finalmente, agradeció a los fans por las muestras de cariño que la banda y la familia del músico han recibido: “Su música y su don seguirán dando. Fue un ser humano especial, genuino y talentoso. Lo extrañaré siempre”.
Samuel Robert Rivers, mejor conocido como Sam Rivers, nació el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida. Su pasión por la música surgió durante la adolescencia y lo llevó a convertirse en una pieza clave del sonido nu metal. Con temas como “Break Stuff”, “Behind Blue Eyes”, “My Way” y “Take a Look Around”, Limp Bizkit alcanzó fama internacional a finales de los noventa y principios de los 2000, consolidándose como una de las bandas más influyentes de su generación.