Muere Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

Fred Durst recuerda a Sam Rivers, su compañero de Limp Bizkit

Fred Durst recordó a Sam Rivers, su compañero de Limp Bizkit, quien falleció el pasado 18 de octubre a los 48 años. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, el cantante recordó algunos de los momentos que compartieron juntos, como cuando decidieron crear la banda en Jacksonville, Florida, en 1994.

Durst conoció a Rivers en un bar de Jacksonville, en Florida, y quedó tan impresionado con su talento que de inmediato le propuso trabajar juntos y desde entonces crearon uno de los proyectos más emblemáticos del nu metal.

“Le dije que tenía esta idea para una banda, y él respondió: ‘estoy dentro, ¡Hagámoslo!’. Y así empezó todo”, dijo.

Sam Rivers y Fred Durst (Getty Images )

El cantante destacó la sensibilidad del bajista como artista y humano: “Tenía esta capacidad de sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado. Tocaba acordes de una manera que no puedo explicar”, agregó.

Además, compartió el profundo dolor que siente por la partida de su amigo “He derramado galones y galones de lágrimas desde ayer. Sam es una leyenda. Lo logró. Vivió intensamente. Lo amo muchísimo”.

Sam Rivers (Instagram)

Finalmente, agradeció a los fans por las muestras de cariño que la banda y la familia del músico han recibido: “Su música y su don seguirán dando. Fue un ser humano especial, genuino y talentoso. Lo extrañaré siempre”.

Samuel Robert Rivers, mejor conocido como Sam Rivers, nació el 2 de septiembre de 1977 en Jacksonville, Florida. Su pasión por la música surgió durante la adolescencia y lo llevó a convertirse en una pieza clave del sonido nu metal. Con temas como “Break Stuff”, “Behind Blue Eyes”, “My Way” y “Take a Look Around”, Limp Bizkit alcanzó fama internacional a finales de los noventa y principios de los 2000, consolidándose como una de las bandas más influyentes de su generación.