Espectáculos

J Balvin hace una inesperada visita la Basílica de Guadalupe y se lleva un recuerdo muy especial

El cantante colombiano causó sorpresa entre los visitantes al recorrer la Basílica y detenerse a comprar medallas religiosas como recuerdo
jue 11 diciembre 2025 04:22 PM
J Balvin sorprendió a miles de fieles al visitar la Basílica de Guadalupe días antes del 12 de diciembre, un gesto sencillo y cargado de fe que rápidamente se volvió viral.

Durante su visita a la Ciudad de México, el cantante colombiano se sumó a los millones de peregrinos que acuden al Tepeyac, dejando ver un lado más íntimo y reservado de su vida personal.

J Balvin visita la Basílica de Guadalupe

El reguetonero J Balvin fue captado entre los fieles durante su visita a la Basílica de Guadalupe, donde compró objetos religiosos y presumió con orgullo tres cadenitas adquiridas en los alrededores del templo, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

A través de un video compartido en sus redes, el cantante mostró algunos momentos de su visita y la emoción que le provocó adquirir objetos religiosos en el lugar, un gesto que evidencia su apego a la fe guadalupana.

“Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en Mexico ¡Vuelvo pronto! 2026″, escribió en una publicación, en la que también mostró las tres medallas que compró durante su visita: una color verde, otra rosa y uno amarilla.

J Balvin sorprende a fieles con su visita al Tepeyac

El cantante fue rodeado por una multitud de fans que buscaban tomarse una foto con él para recordar el momento.


Las breves imágenes de J Balvin dentro de la Basílica, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y las fotos de los recuerdos que compró durante su visita no tardaron en generar una ola de comentarios de sorpresa y admiración. Muchos destacaron su sencillez y la conexión que mostró con la cultura mexicana.

J Balvin ya tiene fechas confirmadas para regresar a México el próximo año, noticia que ha emocionado a sus fans, quienes esperan verlo en vivo y disfrutar de todos sus éxitos.

El colombiano se presentará el 14 y 15 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes.

