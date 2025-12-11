J Balvin hace una inesperada visita la Basílica de Guadalupe y se lleva un recuerdo muy especial

J Balvin sorprendió a miles de fieles al visitar la Basílica de Guadalupe días antes del 12 de diciembre, un gesto sencillo y cargado de fe que rápidamente se volvió viral.
Durante su visita a la Ciudad de México, el cantante colombiano se sumó a los millones de peregrinos que acuden al Tepeyac, dejando ver un lado más íntimo y reservado de su vida personal.
Publicidad
J Balvin visita la Basílica de Guadalupe
El reguetonero J Balvin fue captado entre los fieles durante su visita a la Basílica de Guadalupe, donde compró objetos religiosos y presumió con orgullo tres cadenitas adquiridas en los alrededores del templo, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
A través de un video compartido en sus redes, el cantante mostró algunos momentos de su visita y la emoción que le provocó adquirir objetos religiosos en el lugar, un gesto que evidencia su apego a la fe guadalupana.
“Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en Mexico ¡Vuelvo pronto! 2026″, escribió en una publicación, en la que también mostró las tres medallas que compró durante su visita: una color verde, otra rosa y uno amarilla.
Publicidad
J Balvin sorprende a fieles con su visita al Tepeyac
El cantante fue rodeado por una multitud de fans que buscaban tomarse una foto con él para recordar el momento.
Las breves imágenes deJ Balvin dentro de la Basílica, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y las fotos de los recuerdos que compró durante su visita no tardaron en generar una ola de comentarios de sorpresa y admiración. Muchos destacaron su sencillez y la conexión que mostró con la cultura mexicana.
J Balvin ya tiene fechas confirmadas para regresar a México el próximo año, noticia que ha emocionado a sus fans, quienes esperan verlo en vivo y disfrutar de todos sus éxitos.
El colombiano se presentará el 14 y 15 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes.