J Balvin hace una inesperada visita la Basílica de Guadalupe y se lleva un recuerdo muy especial

J Balvin visita la Basílica de Guadalupe

El reguetonero J Balvin fue captado entre los fieles durante su visita a la Basílica de Guadalupe, donde compró objetos religiosos y presumió con orgullo tres cadenitas adquiridas en los alrededores del templo, un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

J Balvin (Getty Images)

A través de un video compartido en sus redes, el cantante mostró algunos momentos de su visita y la emoción que le provocó adquirir objetos religiosos en el lugar, un gesto que evidencia su apego a la fe guadalupana.



Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe 🙏 Feliz siempre de estar en Mexico 🇲🇽 ¡Vuelvo pronto! 2026 https://t.co/irUOV8xapf pic.twitter.com/SsRnYKq8Vb — J BALVIN (@JBALVIN) December 10, 2025

“Ayer visité a la Virgencita de Guadalupe. Feliz siempre de estar en Mexico ¡Vuelvo pronto! 2026″, escribió en una publicación, en la que también mostró las tres medallas que compró durante su visita: una color verde, otra rosa y uno amarilla.