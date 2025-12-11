Al estilo Kanye West: North West pone un alto a quienes critican su piercing en el dedo

North West y la polémica por su estilo: Kim Kardashian sale en su defensa

En los últimos meses, North West, la hija de 12 años de Kim Kardashian y Kanye West , ha estado en el centro de la polémica por algunas de sus elecciones de moda y estilo, provocando fuertes reacciones en redes sociales y medios.

Parte de la controversia surgió cuando North mostró un look en TikTok con tatuajes temporales en el rostro, un piercing falso y grillz, lo que generó comentarios negativos sobre si esos elementos eran apropiados para alguien de su edad.

Además, ha habido debate alrededor de un piercing dermal que North llevó en el dedo medio durante un viaje a Roma, que llamó la atención e hizo que algunos usuarios cuestionaran las decisiones de sus padres al permitir ese tipo de expresiones estéticas.

North West for SKIMS X CPFM Holiday collection pic.twitter.com/omstoRYMsf — Complex Style (@ComplexStyle) November 17, 2025

Ante estas críticas, Kim Kardashian ha salido firmemente en defensa de su hija, subrayando que muchas de las cosas que North lleva son similares a lo que otros niños de su edad usan y que la exposición pública inevitablemente magnifica cualquier elección.

En su participación en el podcast Call Her Daddy, Kim declaró que “todos los niños están llevando lo mismo”, y explicó que cuando North usa estas tendencias, al estar en el ojo público, atrae más comentarios de los que normalmente recibiría.

Kim Kardashian responded to criticism over daughter North West's fashion choices on Alex Cooper's Call Her Daddy podcast, admitting to one "mistake." https://t.co/AAiE1TK4mn pic.twitter.com/QC3GECLz5d — E! News (@enews) October 16, 2025

También reconoció que “lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo”, admitiendo que criar a un preadolescente bajo los reflectores implica aprendizaje constante.

En otra ocasión, al defender el look con tatuajes faciales falsos y piercing tras un comentario crítico en TikTok, Kim escribió que “esto es algo tan insignificante”, minimizando la preocupación de los críticos y defendiendo la libertad de expresión creativa de su hija.