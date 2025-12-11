North West, la hija de Kim Kardashian y Kanye West, de apenas 12 años, volvió a responder a las críticas que ha recibido en redes sociales por su reciente piercing dérmico en el dedo medio, demostrando que no está dispuesta a dejar que los comentarios negativos la detengan.
Al estilo Kanye West: North West pone un alto a quienes critican su piercing en el dedo
North West pone un alto a quienes critican su piercing en el dedo
La controversia sobre el piercing de North West comenzó hace algunos meses, cuando fue vista por primera vez llevando una perforación dérmica en la piel de su dedo medio durante un viaje a Roma acompañado de su mamá, Kim Kardashian.
Desde entonces, la imagen del piercing ha generado un debate en redes sociales: mientras algunos defienden el derecho de la niña a expresarse a través de su estilo, otros han cuestionado tanto la naturaleza de la perforación como la decisión de permitirlo a una menor de edad.
😩 North West said her finger piercing ain’t that deep!— TheShadeRoom (@TheShadeRoom) December 10, 2025
✍🏾: #TSRStaffLG pic.twitter.com/tYOVm1t6SW
En respuesta a los comentarios negativos, North compartió el pasado 9 de diciembre un video en la plataforma TikTok que rápidamente llamó la atención de sus seguidores y detractores.
En él, la joven aparece sincronizando los labios con un audio popular que dice: “¿Por qué lloras? ¿Cuántos años tienes? Tranquilízate”, acompañado de la leyenda: “Esto es para todos los que están enojados por un piercing en el dedo".
North West y la polémica por su estilo: Kim Kardashian sale en su defensa
En los últimos meses, North West, la hija de 12 años de Kim Kardashian y Kanye West , ha estado en el centro de la polémica por algunas de sus elecciones de moda y estilo, provocando fuertes reacciones en redes sociales y medios.
Parte de la controversia surgió cuando North mostró un look en TikTok con tatuajes temporales en el rostro, un piercing falso y grillz, lo que generó comentarios negativos sobre si esos elementos eran apropiados para alguien de su edad.
Además, ha habido debate alrededor de un piercing dermal que North llevó en el dedo medio durante un viaje a Roma, que llamó la atención e hizo que algunos usuarios cuestionaran las decisiones de sus padres al permitir ese tipo de expresiones estéticas.
North West for SKIMS X CPFM Holiday collection pic.twitter.com/omstoRYMsf— Complex Style (@ComplexStyle) November 17, 2025
Ante estas críticas, Kim Kardashian ha salido firmemente en defensa de su hija, subrayando que muchas de las cosas que North lleva son similares a lo que otros niños de su edad usan y que la exposición pública inevitablemente magnifica cualquier elección.
En su participación en el podcast Call Her Daddy, Kim declaró que “todos los niños están llevando lo mismo”, y explicó que cuando North usa estas tendencias, al estar en el ojo público, atrae más comentarios de los que normalmente recibiría.
Kim Kardashian responded to criticism over daughter North West's fashion choices on Alex Cooper's Call Her Daddy podcast, admitting to one "mistake." https://t.co/AAiE1TK4mn pic.twitter.com/QC3GECLz5d— E! News (@enews) October 16, 2025
También reconoció que “lamentablemente, cometimos ese error frente a todo el mundo”, admitiendo que criar a un preadolescente bajo los reflectores implica aprendizaje constante.
En otra ocasión, al defender el look con tatuajes faciales falsos y piercing tras un comentario crítico en TikTok, Kim escribió que “esto es algo tan insignificante”, minimizando la preocupación de los críticos y defendiendo la libertad de expresión creativa de su hija.