Belinda cierra su gran año con el estreno del video de 'Heterocromía', una sátira del mundo 'fresa'

Belindaestá cerrando el 2025 con fuerza: consolidándose como una de las artistas más comentadas y exitosas del año. Tras su éxito en Mentiras: la serie y el lanzamiento de su álbum Indómita, la cantante decidió sorprender a sus seguidores con un regalo más antes de que termine el año: el estreno del video musical de Heterocromía, uno de los temas más virales del disco.
El videoclip se lanzará este jueves 11 de diciembre, sin embargo, la cantante compartió en sus redes sociales un adelanto que ha generado una ola de expectativa entre sus fans. Las primeras imágenes prometen una producción visualmente poderosa en sintonía con el estilo que ha mostrado en esta nueva era artística.
Belinda estrena del video de Heterocromía
Belindacierra el 2025 con fuerza al anunciar el esperado video de Heterocromía, uno de los temas más virales de su álbum Indómita. A días de terminar el año, la cantante nos habló del proceso creativo y de su ambiciosa propuesta visual que funciona también como una sátira hacia la élite mexicana.
“La verdad es que desde que escribí la canción yo me imaginaba el video y no podía quedarme sin hacerlo. Yo hago videos super artísticos, me gusta mucho la parte creativa. Amo que al público les gusten [mis videos], pero este video era un deseo que no había podido cumplir por falta de tiempo. Después de tantos videoclips, Heterocromía era la espinita que me saqué: una sátira del mundo ‘fresa’, como diríamos en México, de la élite, llevada a un nivel que incluso provoca risa”, agregó.
Belinda reveló que Heterocromía nunca estuvo pensada para convertirse en un éxito viral. Según contó, su disquera no la veía como una apuesta fuerte, pero aun así la canción terminó sorprendiendo por sí sola y conectando con el público, aunque jamás imaginó el impacto que tendría, por eso el lanzamiento del video era inevitable.
“La verdad, nunca pensamos que la canción llegaría tan lejos. La disquera no la veía con potencial y no estaba planeada como sencillo, pero terminó haciéndose viral por sí sola. Para mí siempre fue especial, algo muy personal dentro de la historia de Indómita, pero jamás imaginé el impacto que tendría. Por eso sentí que el video tenía que existir; es mi sorpresa de Navidad para todos mis fans”.
Belinda se expresa a través de la música
Belindanos reiteró que su manera de expresarse siempre ha sido a través de su música, no de su vida privada, y explicó que prefiere mantener su intimidad al margen y permitir que sea el público quien interprete sus canciones y saque sus propias conclusiones.
"Yo nunca hablo de mi vida privada... la vida es así, a veces sorprende, a veces era lo que esperabas, a veces resulta ser todo lo contrario... así es la vida en general", declaró. "Disfruten el video y la canción, ahí ya sacarán sus propias conclusiones, está de más que yo lo diga".
En el mismo sentido, la también actriz enfatizó en que Heterocromía no está dirigida a nadie en particular: es una canción pensada en cualquiera que se identifique con su mensaje. Sin embargo sí tiene un objetivo claro: busca que, especialmente las mujeres, no se dejen llevar por las apariencias y encuentren en la letra un reflejo propio.
“No es que vaya dirigida específicamente a un hombre, esto va más allá de un hombre. Es una canción que va para quien se identifique, es para todo el mundo, es para que las mujeres también sepan que no hay que dejarse guiar por las apariencias”, no dijo.
El video, al igual que la canción, está dedicado a todas las personas que conecten con esta historia, incluidos, dijo en tono de broma, “hasta los mismos fresas” que la han hecho suya. Para la artista, su música no nace para alguien en concreto, sino para todos los que disfrutan, sienten y conectan con lo que ella tiene para ofrecer.
“No le dediqué esta canción a una persona en especial, simplemente es para todas las mujeres que se sientan identificadas... va mucho más allá. Es una canción para tanta gente que se siente identificada y dice ‘Ay, es mi canción o soy yo o yo conocí a alguien así'. Al final es eso, divertirse, pasársela bien, conectar con la música, con la letra. Yo no hago música para una persona en especial, sino para todas las personas que sienten y conectan con lo que yo digo”, recalcó.
Belinda nunca verá regalías por Heterocromía
Belindareveló que la introducción de Heterocromía, inspirada enel tema de la cinta Los Aristogatos de Disney, fue un proceso creativo de más de seis meses, . Explicó que la melodía original es prácticamente la misma, aunque con una letra adaptada por ella, pues siempre quiso rendir homenaje a los icónicos gatos parisinos de la película.
Aunque conseguir los derechos fue muy caro y, según la propia cantante, no verá ganancias de este tema, ella no lo creó pensando en lo que va a ganar, sino en sentirse orgullosa de su obra.
“Yo no hago música por lo que voy a ganar, sino porque me guste a mí y porque en diez años escuche y diga: “Wow, qué padre que logré esto”. Va mucho más allá de monetizar, no todo tiene que ser cuánto vas a ganar, el arte no tiene precio para mí. Si yo quiero y hay algo en mi cabeza que quiero lograr, voy a luchar por conseguirlo, y en este caso fue la intro de los Aristogatos”.
Finalmente Belinda reconoció que, tras tres años de trabajo ininterrumpido entre grabaciones, teatro, composición y videoclips, ha aprendido la importancia de detenerse y cuidarse. “Necesito tiempo para mí, para descansar y respirar un poco”, admitió al reflexionar sobre el ritmo acelerado que ha llevado.
Aunque este fin de año podrá frenar un poco y disfrutar de las fiesta con su familia, próximamente viajará a España para filmar Carlota por seis meses y después grabará otra serie, por lo que anticipa que 2026 será igual de intenso. Aun así, asegura que está contenta y enfocada en priorizar su bienestar, algo que a veces deja de lado por su carácter “guerrero”. Entre risas, nos confesó que, al menos hoy, no podrá descansar: “Se estrena Heterocromía y estaré pegada al teléfono leyendo todo”.