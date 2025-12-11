Belinda cierra su gran año con el estreno del video de 'Heterocromía', una sátira del mundo 'fresa'

Belinda se expresa a través de la música

Belinda nos reiteró que su manera de expresarse siempre ha sido a través de su música, no de su vida privada, y explicó que prefiere mantener su intimidad al margen y permitir que sea el público quien interprete sus canciones y saque sus propias conclusiones.

"Yo nunca hablo de mi vida privada... la vida es así, a veces sorprende, a veces era lo que esperabas, a veces resulta ser todo lo contrario... así es la vida en general", declaró. "Disfruten el video y la canción, ahí ya sacarán sus propias conclusiones, está de más que yo lo diga".

Belinda en su video de ‘Heterocromía’ (Cortesía)

En el mismo sentido, la también actriz enfatizó en que Heterocromía no está dirigida a nadie en particular: es una canción pensada en cualquiera que se identifique con su mensaje. Sin embargo sí tiene un objetivo claro: busca que, especialmente las mujeres, no se dejen llevar por las apariencias y encuentren en la letra un reflejo propio.

“No es que vaya dirigida específicamente a un hombre, esto va más allá de un hombre. Es una canción que va para quien se identifique, es para todo el mundo, es para que las mujeres también sepan que no hay que dejarse guiar por las apariencias”, no dijo.

El video, al igual que la canción, está dedicado a todas las personas que conecten con esta historia, incluidos, dijo en tono de broma, “hasta los mismos fresas” que la han hecho suya. Para la artista, su música no nace para alguien en concreto, sino para todos los que disfrutan, sienten y conectan con lo que ella tiene para ofrecer.

“No le dediqué esta canción a una persona en especial, simplemente es para todas las mujeres que se sientan identificadas... va mucho más allá. Es una canción para tanta gente que se siente identificada y dice ‘Ay, es mi canción o soy yo o yo conocí a alguien así'. Al final es eso, divertirse, pasársela bien, conectar con la música, con la letra. Yo no hago música para una persona en especial, sino para todas las personas que sienten y conectan con lo que yo digo”, recalcó.