‘KPop Demon Hunters’, el nuevo éxito mundial de Netflix ¿es realmente cultura coreana?; sus directores responden

'Las Guerreras KPop' es cien por ciento fiel a la cultura coreana

Los directores de la película trabajaron con uno de los sellos discográficos más importantes de K-pop, The Black Label, para componer la música, como la pegadiza "Golden", que lleva semanas en lo más alto de las listas estadounidenses.

Las canciones de la banda sonora se encuentran entre las más escuchadas en las plataformas desde el estreno del filme.

Maggie Kang y Chris Appelhans, codirectores de 'Las Guerreras KPop' (Amy Sussman/Getty Images)

"Nos preocupaba si la comunidad del K-pop aceptaría a los personajes de la película como un grupo real, pero lo hicieron casi de inmediato", contó Maggie Kang.

La película combina varios elementos de la cultura surcoreana, incorporando referencias a la moda, la gastronomía y el folclore del país.

'Las Guerreras Kpop' (o 'Kpop Demon Hunters'): la película más vista en Netflix que ya suena como favorita al Oscar (Netflix)

"Contamos con voces coreanas en todos los niveles (de la película), ya fuera para escribir la historia, la animación, la iluminación o la composición, y todas ellas contribuyeron a la autenticidad, no solo yo", insistió Kang, que reivindica contar una historia coreana y no coreana-estadounidense.