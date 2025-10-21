Proyección del concierto de Juan Gabriel en el Zócalo: Cuándo es, dónde y todos los detalles

¿Cuándo y dónde es la proyección del concierto de Juan Gabriel?

La proyección se realizará en la explanada del Zócalo de la CDMX este sábado 8 de noviembre de 2025 y comenzará a las 8:00 p.m., aunque se recomienda a los asistentes llegar con antelación.

Este es el cartel oficial de la proyección del concierto. (Cortesía de Netflix)

¿La entrada a la proyección del concierto de Juan Gabriel es libre?

Sí, el evento tendrá entrada libre, por lo que cualquier persona puede asistir. Ya que no existirán lugares asignados, las personas podrán irse acomodando en el Zócalo conforme lleguen.

Cualquier persona podrá asistir a la proyección del concierto de Juan Gabriel. (Getty Images)

¿Qué concierto de Juan Gabriel se proyectará?

El concierto del que se podrá disfrutar será el primero de Juan Gabriel en uno de los recintos culturales más importantes del país, el Palacio de Bellas Artes. Este espectáculo se realizó en 1990 y fue histórico al presentarse acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Lo que hace especial a esta proyección es que incluirá tomas nunca antes vistas del concierto, así como del archivo personal de Juan Gabriel. Todo este material también podrá ser visto en la serie documental del “divo” que Netflix está por estrenar.