Gracias a una colaboración entre Netflix y el Gobierno de la Ciudad de México se proyectará el primer concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes en el Zócalo de la CDMX, esto con el fin de celebrar el estreno de la próxima serie documental sobre El divo de Juárez de la plataforma. Si te interesa asistir y quieres conocer más información de este evento, aquí te la dejamos.
Proyección del concierto de Juan Gabriel en el Zócalo: Cuándo es, dónde y todos los detalles
¿Cuándo y dónde es la proyección del concierto de Juan Gabriel?
La proyección se realizará en la explanada del Zócalo de la CDMX este sábado 8 de noviembre de 2025 y comenzará a las 8:00 p.m., aunque se recomienda a los asistentes llegar con antelación.
¿La entrada a la proyección del concierto de Juan Gabriel es libre?
Sí, el evento tendrá entrada libre, por lo que cualquier persona puede asistir. Ya que no existirán lugares asignados, las personas podrán irse acomodando en el Zócalo conforme lleguen.
¿Qué concierto de Juan Gabriel se proyectará?
El concierto del que se podrá disfrutar será el primero de Juan Gabriel en uno de los recintos culturales más importantes del país, el Palacio de Bellas Artes. Este espectáculo se realizó en 1990 y fue histórico al presentarse acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.
Lo que hace especial a esta proyección es que incluirá tomas nunca antes vistas del concierto, así como del archivo personal de Juan Gabriel. Todo este material también podrá ser visto en la serie documental del “divo” que Netflix está por estrenar.
¿Qué otras iniciativas sobre Juan Gabriel habrá en CDMX?
Además de la proyección del concierto de Juan Gabriel, se expondrá material fotográfico inédito del cantautor desde el 27 de octubre en la estación de metro Bellas Artes y a partir del 30 de octubre tanto en el Ángel de la Independencia como en la glorieta de la Diana Cazadora.
Lo que debes saber sobre la nueva serie de Netflix de Juan Gabriel
Dirigida por María José Cuevas, quien en 2023 estrenó el documental La dama del silencio: El caso Mataviejitas, Netflix está por estrenar la serie documental Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero este jueves 30 de octubre.
Netflix promete revelar en cuatro episodios archivos personales del “Divo de Juárez” y videos que él mismo grabó con el objetivo de narrar su historia, desde el inició su carrera hasta su fallecimiento, de forma íntima y reveladora. Podremos conocer a Juan Gabriel fuera del escenario, es decir, la vida de Alberto Aguilera Valadez. Aquí te dejamos el trailer de la serie.
Juan Gabriel es un ídolo de la música de nuestro país cuyas canciones se han consagrado como himnos para todos los mexicanos y su legado se ha vuelto parte de la cultura popular de nuestro país, por lo que la oportunidad de revivir su primer concierto en Bellas Artes es un plan perfecto para todos aquellos que hemos cantado sus canciones.