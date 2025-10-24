‘KPop Demon Hunters: Las Guerreras KPop’ ya son favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película Animada

Lo que comenzó como una apuesta discreta de los estudios terminó por convertirse en una tormenta cultural de alcance mundial y ahora, KPop Demon Hunters (o Las Guerreras del Kpop), que es distribuida por Netflix y producida por Sony Pictures Animation, ya es la favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película Animada.
'Las Guerreras KPop': el fenómeno que arrasó en Netflix y tomó por sorpresa al mundo
Lanzada con expectativas modestas el 20 de junio de 2025, la película Las Guerreras KPop (o KPop Demon Hunters, título original en inglés) arrasó en cifras, crítica y conversación social, lo que desató la euforia durante el verano y el otoño frenéticos entre el público más joven de Netflix, quienes se obsesionaron con las coreografías, las canciones y los personajes de este inesperado éxito.
Con más de 325 millones de vistas globales en menos de cuatro meses, KPop Demon Hunters sobrepasó incluso a éxitos como El Juego del Calamar, consolidándose como la película animada original más vista de Netflix y la más popular en idioma inglés de su historia.
Netflix esperaba que KPop Demon Hunters atrajera a un público limitado: fans del anime y del K-pop. Sin embargo, la película superó todas las proyecciones. En menos de cuatro meses, se posicionó en el Top 10 global y se convirtió en la película más vista en idioma inglés en la historia de la plataforma.
Además, obtuvo un 95 por ciento de aprobación en el sitio especializado en crítica de cine Rotten Tomatoes, donde los analistas destacaron su guión fresco, actuaciones vocales emotivas y una banda sonora adictiva; posicionándola así como favorita para los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Animada.
¿De qué se trata ‘KPop Demon Hunters: Las Guerreras KPop’?
La historia de Las Guerreras KPop (cuyo título original en inglés es KPop Demon Hunters) sigue a tres ídolos del K-pop —Rumi, Mira y Zoey— que, además de brillar en los escenarios, combaten demonios en secreto para proteger a la humanidad.
La cinta mezcla acción sobrenatural, estética anime y música pop coreana, con una narrativa que conecta con adolescentes y jóvenes adultos, al explorar temas como la identidad cultural, la presión por las expectativas familiares y la amistad en un mundo de idols y mitología coreana.
Las voces principales fueron interpretadas por Arden Cho (como Rumi, la líder vocal), May Hong (como Mira) y Ji-young Yoo (como Zoey), con un elenco estelar que incluye a Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Daniel Dae Kim (a quien recordamos por la serie Lost), el divertidísimo Ken Jeong y Lee Byung-hun, actor de El Juego del Calamar, como el rey demonio Gwi-Ma.
La animación, a cargo de Sony Pictures Imageworks, se inspira en la iluminación de los conciertos y videos musicales de la industria del K-Pop, en animes clásicos como Sailor Moon y dramas coreanos, creando un universo visual vibrante y estilizado que ha sido alabado por su energía contagiosa y colores cautivadores.
Crece el impacto de ‘Las Guerreras KPop’: preparan secuela y buscan convertir a 'KPop Demon Hunters' en franquicia
La banda ficticia HUNTR/X, integrada por las protagonistas de la película, también logró impacto real: sus canciones, interpretadas por artistas como EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, ingresaron a las listas de Billboard, con “Golden” alcanzando el número 1 en el Hot 100 por ocho semanas consecutivas; con ello impuso récords como el primer grupo femenino de K-pop en coronar la lista y el soundtrack con cuatro temas simultáneos en el Top 10.
El álbum completo alcanzó el número 2 en el Billboard 200, acumuló más de tres mil millones de streams globales y recibió certificación de Platino por la RIAA en octubre de 2025.
Los productos derivados (ropa, pósters, álbumes y merchandising en colaboración con marcas como Samsung) se agotaron en múltiples mercados, inundando centros comerciales y tiendas en línea.
Además, se reporta que tanto Netflix como Sony Pictures Animation están en negociaciones avanzadas para realizar una secuela, con el objetivo de convertir KPop Demon Hunters en una franquicia duradera.
Los co-directores de la película, Maggie Kang y Chris Appelhans, quienes concibieron la historia original inspirada en la herencia coreana de Kang, ya exploran nuevas aventuras para HUNTR/X, incluyendo posibles cortos como Debut: A KPop Demon Hunters Story.
