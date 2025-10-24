‘KPop Demon Hunters: Las Guerreras KPop’ ya son favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película Animada

'Las Guerreras KPop': el fenómeno que arrasó en Netflix y tomó por sorpresa al mundo

Lanzada con expectativas modestas el 20 de junio de 2025, la película Las Guerreras KPop (o KPop Demon Hunters, título original en inglés) arrasó en cifras, crítica y conversación social, lo que desató la euforia durante el verano y el otoño frenéticos entre el público más joven de Netflix, quienes se obsesionaron con las coreografías, las canciones y los personajes de este inesperado éxito.

Con más de 325 millones de vistas globales en menos de cuatro meses, KPop Demon Hunters sobrepasó incluso a éxitos como El Juego del Calamar, consolidándose como la película animada original más vista de Netflix y la más popular en idioma inglés de su historia.

'Las Guerreras Kpop' (o 'Kpop Demon Hunters'): la película más vista en Netflix que ya suena como favorita al Oscar (Netflix)

Netflix esperaba que KPop Demon Hunters atrajera a un público limitado: fans del anime y del K-pop. Sin embargo, la película superó todas las proyecciones. En menos de cuatro meses, se posicionó en el Top 10 global y se convirtió en la película más vista en idioma inglés en la historia de la plataforma.

Además, obtuvo un 95 por ciento de aprobación en el sitio especializado en crítica de cine Rotten Tomatoes, donde los analistas destacaron su guión fresco, actuaciones vocales emotivas y una banda sonora adictiva; posicionándola así como favorita para los Premios Oscar en la categoría de Mejor Película Animada.