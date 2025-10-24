Stranger Things llegará al cine, te contamos los detalles

Detalles sobre el estreno en cines del final de Stranger Things

Los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, ya habían declarado en entrevistas su interés por llevar el gran final de su serie a pantallas de cine para que los fanáticos pudieran disfrutar de una mejor calidad, así como de una gran experiencia junto a personas igual de apasionadas por la serie que ellos.

A pesar del deseo de los hermanos Duffer, Netflix no se habían expresado sobre esta posibilidad hasta el 23 de octubre. A través de una publicación en Instagram, la plataforma de streaming confirmó que el último capítulo de la serie se podrá ver en algunos cines de Estados Unidos y Canadá, además de en Netflix.

¿Se podrá ver el final de Stranger Things en cines de México?

Lamentablemente el anuncio hecho por Netflix únicamente menciona a Canadá y Estados Unidos como los países elegidos para proyectar el final de Stranger Things en cines seleccionados; sin embargo, el mensaje también anticipa que se dará más información próximamente. El hecho de que otras películas de Netflix, como KPop Demon Hunters, ya hayan sido puestas en los cines de México, aumenta las esperanzas de que el último capítulo de Stranger Things llegue a los cines de nuestro país.