Netflix ha dado una gran noticia: los fans de Stranger Things podrán disfrutar del último capítulo (y final de la serie) en salas de cine. El destino de Eleven, Mike, Dustin, Lucas y Will se podrá disfrutar con la mejor calidad de sonido e imagen. Esto marca un hecho histórico, ya que se convertirá en la primera serie de Netflix en estrenar un capítulo no solo en la plataforma de streaming, sino también en cines.
Stranger Things llegará al cine, te contamos los detalles
Detalles sobre el estreno en cines del final de Stranger Things
Los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, ya habían declarado en entrevistas su interés por llevar el gran final de su serie a pantallas de cine para que los fanáticos pudieran disfrutar de una mejor calidad, así como de una gran experiencia junto a personas igual de apasionadas por la serie que ellos.
A pesar del deseo de los hermanos Duffer, Netflix no se habían expresado sobre esta posibilidad hasta el 23 de octubre. A través de una publicación en Instagram, la plataforma de streaming confirmó que el último capítulo de la serie se podrá ver en algunos cines de Estados Unidos y Canadá, además de en Netflix.
¿Se podrá ver el final de Stranger Things en cines de México?
Lamentablemente el anuncio hecho por Netflix únicamente menciona a Canadá y Estados Unidos como los países elegidos para proyectar el final de Stranger Things en cines seleccionados; sin embargo, el mensaje también anticipa que se dará más información próximamente. El hecho de que otras películas de Netflix, como KPop Demon Hunters, ya hayan sido puestas en los cines de México, aumenta las esperanzas de que el último capítulo de Stranger Things llegue a los cines de nuestro país.
¿Cuándo se estrena el último capítulo de Stranger Things?
El capítulo final de Stranger Things se estrenará el 31 de diciembre de 2025, mientras que el Volumen 1, compuesto por los capítulos 1, 2, 3 y 4 llegará a Netflix el 26 de noviembre y el Volumen 2, con los capítulos 5, 6 y 7, se estrenará el 25 de diciembre.
¿Cuánto durarán los capítulos de Stranger Things 5?
-Capítulo 1: The Crawl – 2 h 10 min.
-Capítulo 2: The Vanishing of Holly Wheeler – 2 h 25 min.
-Capítulo 3: The Turnbow Trap – 2 h 5 min.
-Capítulo 4: Sorcerer – 2 h 5 min.
-Capítulo 5: Shock Jock – 2 h 15 min.
-Capítulo 6: Escape from Camazotz – 2 h 30 min.
-Capítulo 7: The Bridge – 2 h 40 min.
-Capítulo 8: The Rightside Up – 3 h.
¿En qué terminó la 4ta temporada de Stranger Things?
Después de que el personaje de Eddie Munson (Joseph Quinn) se sacrificara para distraer a los demobats frente a Gaten Matarazzo (Gaten Matarazzo) mientras los demás atacaban a Vecna, pudimos ver como Eleven (Millie Bobby Brown) enfrentó al villano a través de su mente al mismo tiempo que Steve (Joe Keery), Nancy (Natalia Dyer) y Robin (Maya Hawke) intentaban matarla físicamente. Lamentablemente, el plan de los chicos de Hawkins no funciona por completo, lo cual permite que Vecna mate a Max (Sadie Sink), quien fue revivida por Eleven, aunque quedó ciega, fracturada de todo el cuerpo y en coma.
Finalmente, el plan de Vecna se vuelve realidad y logra abrir una grieta que atraviesa Hawkins y une a la ciudad con la oscuridad del Upside Down. Eleven, Mike (Finn Wolfhard), Jonathan (Charlie Heaton) y Will (Noah Schnapp) llegan a Hawkins después de la tragedia, recordemos que estaban en California, se enteran del estado de Max, quien es cuidada por Lucas (Caleb McLaughlin) y se dan cuenta que Hawkins está destruida. Por si esto fuera poco, gracias a su conexión con el Upside Down, Will puede sentir que Vecna podría seguir vivo.
¿De qué tratará Stranger Things 5?
La historia se ubicará un año después de los eventos ocurridos en la cuarta temporada, es decir al final del año 1987. Todos los personajes se reunirán para poder encontrar y finalmente derrotar a Vecna. La situación se complicará ya que el ejército de Estados Unidos perseguirá nuevamente a Eleven, al mismo tiempo que intentarán solucionar el problema con sus propios métodos. Por si esto fuera poco, descubriremos cuál será el destino de Max, si Eleven logrará ser más fuerte que Vecna y si Will podrá controlar su unión con el Upside Down.
Stranger Things se ha convertido en una de las series más prestigiosas y seguidas de Netflix, logrando catapultar a la fama a sus actores, principalmente a Millie Bobby Brown. Gracias a la inmensa cantidad de fanáticos que ha adquirido la serie en México, aún se mantiene la esperanza de que se proyecte el capítulo final en cines de nuestro país.