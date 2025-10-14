Malas noticias: no habrá live action de KPop Demon Hunters y esta es la razón

La creadora de KPop Demon Hunters niega la posibilidad de un

live action

Durante una entrevista con la BBC, la creadora de KPop Demon Hunters, Maggie Kang, declaró que no habrá una versión live action de la película ya que hay “muchos elementos de tono y comedia que están muy adecuados a animación”. Maggie también mencionó que le es muy difícil poder imaginar a los personajes de la película siendo interpretados por actores.

Por su parte, el ilustrador Chris Appelhans también se mostró en contra de la idea de un live action ya que mediante la animación puede hacer “composiciones de grandes atributos imposibles”.

Ella es Maggie Kang y Chris Appelhans, las mentes detrás de KPop Demon Hunters. (Getty Images)

¿De qué va KPop Demon Hunters?

Rumi, Mira y Zoey forman parte del grupo de kpop HUNTR/X, pero esto solo es una máscara de su verdadero trabajo como cazadoras de demonios. A través de su música, ellas logran crear un “campo de fuerza” que protege a la humanidad de los demonios que quieren robarse almas humanas.

KPop Demon Hunters es la película más exitosa de Netflix. (Instagram - @kpopdemonhuntersnetflix)

Todo se complica cuando las HUNTR/X deben enfrentar a una nueva banda de kpop llamada Saja Boys que es formada por demonios que simulan ser humanos y a través de su música, buscan debilitar el “campo de protección” creado por Rumi, Mira y Zoey. Por si eso fuera poco, Rumi deberá enfrentar la revelación de su mayor secreto mientras los Saja Boys se roban los fans de HUNTR/X.