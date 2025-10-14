En una época donde está de moda hacer live actions de películas animadas, fans comenzaron a especular sobre la realización de la película animada KPop Demon Hunters con actores humanos; sin embargo, la directora y creadora de la película, Maggie Kang, ha rechazado esta idea ya que considera que el tono y comedia de la película no podría transmitirse con actores.
Malas noticias: no habrá live action de KPop Demon Hunters y esta es la razón
La creadora de KPop Demon Hunters niega la posibilidad de un
live action
Durante una entrevista con la BBC, la creadora de KPop Demon Hunters, Maggie Kang, declaró que no habrá una versión live action de la película ya que hay “muchos elementos de tono y comedia que están muy adecuados a animación”. Maggie también mencionó que le es muy difícil poder imaginar a los personajes de la película siendo interpretados por actores.
Por su parte, el ilustrador Chris Appelhans también se mostró en contra de la idea de un live action ya que mediante la animación puede hacer “composiciones de grandes atributos imposibles”.
¿De qué va KPop Demon Hunters?
Rumi, Mira y Zoey forman parte del grupo de kpop HUNTR/X, pero esto solo es una máscara de su verdadero trabajo como cazadoras de demonios. A través de su música, ellas logran crear un “campo de fuerza” que protege a la humanidad de los demonios que quieren robarse almas humanas.
Todo se complica cuando las HUNTR/X deben enfrentar a una nueva banda de kpop llamada Saja Boys que es formada por demonios que simulan ser humanos y a través de su música, buscan debilitar el “campo de protección” creado por Rumi, Mira y Zoey. Por si eso fuera poco, Rumi deberá enfrentar la revelación de su mayor secreto mientras los Saja Boys se roban los fans de HUNTR/X.
El éxito de KPop Demon Hunters
La película KPop Demon Hunters de Netflix se ha convertido en la más vista de la plataforma desde su estreno el 23 de agosto de este año. La película ha sido vista por más de 325 millones de personas a nivel mundial y superó a Alerta Roja que había sido la película con más visualizaciones, acumulando más de 230 millones de views.
Maggie Kang, creadora de la película, también declaró que el éxito de KPop Demon Hunters ha sido toda una sorpresa para el equipo, quienes no esperaban que el filme animado pudiera llegar al punto en el que actualmente está, por lo que sus expectativas fueron superadas.
KPop Demon Hunters se postula como favorita a los Óscares
Debido a su gran éxito, las reseñas positivas que han hecho los críticos y su calificación de 95% en Rotten Tomatoes, se espera que KPop Demon Hunters sea nominada en la categoría de Mejor Película Animada en la próxima ceremonia de los Óscares en 2026. Ante esta posibilidad, el ilustrador Chris Appelhans declaró a BBC que, aunque ya se sienten muy orgullosos de haber realizado esta película, “sería increíble que las personas premiaran eso”.
KPop Demon Hunters no solo es la película más vista de Netflix, se ha convertido en un fenómeno que ha cautivado tanto a niños como adultos gracias a su original propuesta de unir el mundo del kpop con “demonios que buscan almas humanas”. Por si esto fuera poco, las canciones también se han posicionado en los primeros lugares de las listas de popularidad.