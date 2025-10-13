Netflix ha anunciado las fechas de estreno de la cuarta temporada de Bridgerton, donde Lady Whistledown regresará para narrarnos la historia de amor de Benedict Bridgerton y Sophie Beckett. Esta nueva temporada comenzó a ser grabada desde 2024, pero llegará a nuestras televisiones hasta enero de 2026.
Todos los detalles sobre la cuarta temporada de 'Bridgerton': estreno, de qué va, actores y más
¿Cuándo se estrenará Bridgerton 4 y dónde puedes verla?
La nueva y cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes: la primera, el 29 de enero de 2026 y la segunda, el 26 de febrero de ese mismo año. Al igual que las anteriores temporadas, podrás disfrutar de Bridgerton 4 en Netflix ya que es una serie original de la plataforma.
¿Cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada de Bridgerton?
Al igual que sus anteriores temporadas, la cuarta entrega de Bridgerton se dividirá en ocho capítulos, por lo que se estrenarán los primeros cuatro en enero y los restantes en febrero.
¿De qué trata la nueva temporada de Bridgerton?
Para quienes ya han visto Bridgerton, saben que cada temporada se centra en contar la historia amorosa de uno de los hermanos Bridgerton, una familia que pertenece a la alta sociedad de una Londres ficticia en el siglo XIX, donde los matrimonios son vistos como negocios o trámites.
En la primera temporada conocimos la historia de Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings. En la segunda, la trama se centró en Anthony Bridgerton y su romance con Kate Sharma, mientras que en la tercera entrega fuimos testigos del amor entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton.
Para esta cuarta temporada seguiremos el romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Beckett, quienes después de conocerse en el baile de máscaras, quedarán enamorados, aunque Benedict deberá descubrir la verdadera identidad de la dama que cautivó su atención.
¿Quiénes protagonizarán la cuarta temporada de Bridgerton?
Los actores principales serán Luke Thompson y Yerin Ha, quienes darán vida a Benedict Bridgerton y Sophie Beckett respectivamente. Julie Andrews también continuará siendo la voz de Lady Whistledown y podremos ver a personajes de temporadas pasadas como Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), Penelope Featherington (Nicola Coughlan), Colin Bridgerton (Luke Newton) y más.
¿En qué libros se basa Bridgerton?
La serie original de Netflix, Bridgerton, se basa en los ocho libros escritos por la autora estadounidense, Julia Quinn. Cada libro cuenta la historia romántica de uno de los hermanos Bridgerton, al igual que lo han hecho las temporadas de la serie, aunque no han seguido el orden de la saga de novelas.
La primera temporada se basó en El duque y yo (2000), la segunda en El vizconde que me amó (2000), la tercera en Seduciendo a Mr. Bridgerton (2002) y esta cuarta temporada cuenta la historia de Te doy mi corazón (2001).
¿Está es la última temporada de Bridgerton?
A través de una publicación de Instagram en la cuenta oficial de la serie ( @bridgertonnetflix ), el 14 de mayo se confirmó el lanzamiento de la 5ta y 6ta temporada, aunque no se ha anunciado de qué hermano Bridgerton tratará cada una, ni cuándo serán estrenadas.
También hay que recordar que se lanzó la serie precuela La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton, donde se nos contó cómo la monarca Charlotte ascendió al trono. Netflix aún no ha confirmado, ni negado una segunda temporada para este spin off.
Bridgerton es una de las series más vistas en la historia de Netflix superando los 189 millones de visualizaciones y ya cuenta con una base de fans que ha seguido las historias de amor de los hermanos Bridgerton. Esta cuarta temporada promete ser igual de romántica, divertida y dramática que las anteriores, por lo que solo nos queda esperar hasta el 29 de enero para armar un maratón junto a Lady Whistledown.