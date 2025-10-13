Todos los detalles sobre la cuarta temporada de 'Bridgerton': estreno, de qué va, actores y más

¿Cuándo se estrenará Bridgerton 4 y dónde puedes verla?

La nueva y cuarta temporada de Bridgerton se estrenará en dos partes: la primera, el 29 de enero de 2026 y la segunda, el 26 de febrero de ese mismo año. Al igual que las anteriores temporadas, podrás disfrutar de Bridgerton 4 en Netflix ya que es una serie original de la plataforma.

Este es el cartel oficial para la cuarta temporada de Bridgerton. (Instagram - @bridgertonnetflix)

¿Cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada de Bridgerton?

Al igual que sus anteriores temporadas, la cuarta entrega de Bridgerton se dividirá en ocho capítulos, por lo que se estrenarán los primeros cuatro en enero y los restantes en febrero.

¿De qué trata la nueva temporada de Bridgerton?

Para quienes ya han visto Bridgerton, saben que cada temporada se centra en contar la historia amorosa de uno de los hermanos Bridgerton, una familia que pertenece a la alta sociedad de una Londres ficticia en el siglo XIX, donde los matrimonios son vistos como negocios o trámites.

En la primera temporada conocimos la historia de Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings. En la segunda, la trama se centró en Anthony Bridgerton y su romance con Kate Sharma, mientras que en la tercera entrega fuimos testigos del amor entre Penelope Featherington y Colin Bridgerton.

Para esta cuarta temporada seguiremos el romance entre Benedict Bridgerton y Sophie Beckett, quienes después de conocerse en el baile de máscaras, quedarán enamorados, aunque Benedict deberá descubrir la verdadera identidad de la dama que cautivó su atención.