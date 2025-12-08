Lando Norris y Margarida “Magui” Corceiro: las razones por las que son la pareja del momento

La historia de amor de Magui Corceiro

La historia empezó a sonar fuerte desde 2023, cuando los paparazzi los captaron juntos en Mónaco. Ella acababa de terminar con João Félix, él seguía manteniendo todo lo sentimental con llave, y aun así, las señales estaban ahí. Después vino un periodo raro, apariciones, silencios, rumores, negaciones y esa clásica frase de piloto ocupado “estoy soltero por ahora”, como dijo Norris en 2024 según Who Magazine. Pero llegó mayo de 2025 y, sorpresa, ella apareció de nuevo apoyándolo en el GP de Mónaco, como si el capítulo se hubiera reabierto solito. La chispa revivió y el internet volvió a incendiarse.

Cuando finalmente hablaron del tema, la confirmación fue natural. En la entrevista publicada por Infobae, Norris explicó que Magui es “alguien con quien puedo ser yo mismo”, alguien con quien disfruta desde “alquilar un barco un día” hasta simplemente “estar en casa relajados”. Y eso cambió la narrativa, pasó de ser un rumor más de paddock a convertirse en una relación real, sencilla y genuina justo en medio del caos de la F1. Mundo Poder subrayó la misma vibra, no hay drama, no hay estrategia mediática, solo comodidad y complicidad.

¿Quién es Magui Corceiro, la novia de Lando Norris?

Más allá del hype, Margarida Corceiro es una figura propia, modelo, actriz, influencer con más de dos millones de seguidores y una carrera en ascenso dentro del entretenimiento portugués. Es fresca, tiene estilo y presencia, lo que hace que la pareja se sienta equilibrada, él en la cima de la F1, ella con una trayectoria que no depende de su relación, sino que la acompaña.