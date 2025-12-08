Si alguien está viviendo su mejor temporada dentro y fuera de las pistas, es Lando Norris. El piloto británico de McLaren no solo cerró 2025 con su primer título mundial de Fórmula 1 (ese momento en el que dijo I did it my way mientras abrazaba el trofeo) sino que también confirmó lo que llevaba meses moviendo al internet entero: su relación con la modelo y actriz portuguesa Margarida Corceiro, la famosa Magui. Y sí, ahora es oficial, romántico y muy de soft launch convertido en lanzamiento global.
Lando Norris y Margarida “Magui” Corceiro: las razones por las que son la pareja del momento
La historia de amor de Magui Corceiro
La historia empezó a sonar fuerte desde 2023, cuando los paparazzi los captaron juntos en Mónaco. Ella acababa de terminar con João Félix, él seguía manteniendo todo lo sentimental con llave, y aun así, las señales estaban ahí. Después vino un periodo raro, apariciones, silencios, rumores, negaciones y esa clásica frase de piloto ocupado “estoy soltero por ahora”, como dijo Norris en 2024 según Who Magazine. Pero llegó mayo de 2025 y, sorpresa, ella apareció de nuevo apoyándolo en el GP de Mónaco, como si el capítulo se hubiera reabierto solito. La chispa revivió y el internet volvió a incendiarse.
Cuando finalmente hablaron del tema, la confirmación fue natural. En la entrevista publicada por Infobae, Norris explicó que Magui es “alguien con quien puedo ser yo mismo”, alguien con quien disfruta desde “alquilar un barco un día” hasta simplemente “estar en casa relajados”. Y eso cambió la narrativa, pasó de ser un rumor más de paddock a convertirse en una relación real, sencilla y genuina justo en medio del caos de la F1. Mundo Poder subrayó la misma vibra, no hay drama, no hay estrategia mediática, solo comodidad y complicidad.
¿Quién es Magui Corceiro, la novia de Lando Norris?
Más allá del hype, Margarida Corceiro es una figura propia, modelo, actriz, influencer con más de dos millones de seguidores y una carrera en ascenso dentro del entretenimiento portugués. Es fresca, tiene estilo y presencia, lo que hace que la pareja se sienta equilibrada, él en la cima de la F1, ella con una trayectoria que no depende de su relación, sino que la acompaña.
La cereza del pastel llegó el día en que Norris ganó su primer campeonato mundial. Entre champagne, lágrimas y la fiesta naranja de McLaren, los fotógrafos captaron el beso que prácticamente selló la relación frente al mundo. Fue un momento que encapsuló todo, el triunfo profesional más grande de su carrera y la confirmación pública de una relación que llevaba tiempo respirando por debajo del radar.
Lo que hace cool esta historia (y por eso el mundo no deja de hablar de ella) es que no se siente como las típicas relaciones de piloto-celeb que explotan en cinco minutos. Aquí hay equilibrio, timing y una autenticidad que incluso los fans más cínicos han terminado por aceptar. Ella no es “la novia del campeón”, es una mujer con carrera propia. Él no la esconde ni la convierte en accesorio. Son dos personajes públicos encontrando normalidad dentro del ruido global de la F1. Y para ser honestos, ver a Norris coronarse campeón mientras vive lo que probablemente es su relación más estable y honesta hasta ahora, pues sí, es icónico.
Si 2025 fue el año de Lando Norris dentro de la pista, también fue el año en que su vida personal se alineó con la misma precisión que sus vueltas rápidas. Y por eso, seguir esta relación no es solo seguir rumores, es ver cómo el nuevo campeón del mundo encuentra una especie de equilibrio inesperado justo cuando más brillaba.