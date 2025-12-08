Mujer asegura ser la madre biológica de Miley Cyrus; Billy Ray rompe el silencio ante demanda

El cantante Billy Ray Cyrus respondió a la demanda de una mujer que asegura ser la madre biológica de su hija, Miley Cyrus , calificando las acusaciones como “totalmente falsas y absurdas”.
Una mujer de nombre Jayme Lee aseguró en una demanda que presentó en mayo, a la que tuvo acceso el Daily Mail, que dio a luz a Miley cuando tenía 12 años. Según su testimonio, firmó un “acuerdo de adopción privado” con Billy Ray y Tish Cyrus, pero afirma haber sufrido “grave angustia emocional” después de que el artista supuestamente “tergiversara las circunstancias” de dicha adopción.