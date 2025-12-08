Mujer asegura ser la madre biológica de Miley Cyrus; Billy Ray rompe el silencio ante demanda

Mujer asegura ser la madre biológica de Miley Cyrus

En su demanda, Jayme Lee aseguró que el presunto acuerdo de adopción establecía que ella podría elegir el nombre de Miley y trabajar como su niñera y profesora de piano. Además, acusó a Billy Ray y Tish Cyrus de “incumplimiento de contrato, fraude y tergiversación, infligir angustia emocional de manera intencional e interferencia ilegal con los derechos parentales”.

Tish Cyrus, Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus (Getty Images)

La mujer alega que los papás de la cantante la “amenazaron con tomar acciones legales” en su contra después de su nacimiento y rompieron todo contacto con ella.

Lee solicitó que se realizaran pruebas de ADN de maternidad y paternidad a Miley Cyrus y a sus padres, supervisadas por las autoridades, y pidió revisar la legalidad de la supuesta adopción mientras esperaba los resultados. Sin embargo, un juez rechazó su petición en octubre.