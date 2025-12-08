Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Mujer asegura ser la madre biológica de Miley Cyrus; Billy Ray rompe el silencio ante demanda

El cantante calificó de falsas y absurdas las acusaciones de una mujer que afirma haber dado a luz a Miley a los 12 años y haber firmado un acuerdo privado con los Cyrus.
lun 08 diciembre 2025 02:18 PM
Billy Ray, Tish Cyrus y Miley Cyrus
Billy Ray, Tish Cyrus y Miley Cyrus (Getty Images)

El cantante Billy Ray Cyrus respondió a la demanda de una mujer que asegura ser la madre biológica de su hija, Miley Cyrus , calificando las acusaciones como “totalmente falsas y absurdas”.

Una mujer de nombre Jayme Lee aseguró en una demanda que presentó en mayo, a la que tuvo acceso el Daily Mail, que dio a luz a Miley cuando tenía 12 años. Según su testimonio, firmó un “acuerdo de adopción privado” con Billy Ray y Tish Cyrus, pero afirma haber sufrido “grave angustia emocional” después de que el artista supuestamente “tergiversara las circunstancias” de dicha adopción.

Publicidad

Mujer asegura ser la madre biológica de Miley Cyrus

En su demanda, Jayme Lee aseguró que el presunto acuerdo de adopción establecía que ella podría elegir el nombre de Miley y trabajar como su niñera y profesora de piano. Además, acusó a Billy Ray y Tish Cyrus de “incumplimiento de contrato, fraude y tergiversación, infligir angustia emocional de manera intencional e interferencia ilegal con los derechos parentales”.

Tish Cyrus, Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus
Tish Cyrus, Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus (Getty Images)

La mujer alega que los papás de la cantante la “amenazaron con tomar acciones legales” en su contra después de su nacimiento y rompieron todo contacto con ella.

Lee solicitó que se realizaran pruebas de ADN de maternidad y paternidad a Miley Cyrus y a sus padres, supervisadas por las autoridades, y pidió revisar la legalidad de la supuesta adopción mientras esperaba los resultados. Sin embargo, un juez rechazó su petición en octubre.

Publicidad

Billy Ray Cyrus responde a mujer que dice ser mamá de Miley

Billy Ray Cyrus respondió a la demanda el 20 de noviembre: rechazó todas las acusaciones de Lee. El cantante de 64 años alegó que apenas se había enterado de la demanda y aseguró ser víctima de acoso, de acuerdo con información del Daily Mail.

Tish Cyrus, Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus
Tish Cyrus, Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus (Getty Images)

El abogado del cantante aseguró a través de un comunicado que la demanda de la mujer fue desestimada el 5 de diciembre: “El Tribunal desestimó la demanda con perjuicio esta mañana y otorgó al señor Cyrus la recuperación de sus honorarios y costos de abogados razonables y necesarios”, se lee en el escrito.

Billy Ray y Tish Cyrus tienen tres hijos en común: Miley, de 33 años; Braison, de 31; y Noah, de 25. Además, Billy Ray adoptó a Brandi, de 38 años, y Trace, de 36, fruto de su anterior matrimonio con Baxter Neal Helson. La pareja se divorció en 2022, tras casi 28 años de matrimonio.

Publicidad

Tags

Miley Cyrus

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad