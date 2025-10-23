Ya podemos echar el primer vistazo a la nueva temporada de Emily in Paris : Netflix publicó el avance oficial de la serie que ha conquistado corazones y que posicionó a Lily Collins como toda una it girl. Si quieres conocer quién será el nuevo amor de Emily y cómo se desarrollará la historia, ahora en Roma, sigue leyendo.
Todos los detalles sobre la quinta temporada de Emily in Paris: fecha de estreno, de qué tratará y más
¿Cuándo y dónde se estrenará Emily in Paris?
La quinta temporada de Emily in Paris llegará el 18 de diciembre de 2025 a Netflix (ya que es una serie original de la plataforma).
¿Cómo terminó la 4ta temporada?
La última temporada de la serie terminó con Emily en Roma cuando aceptó dirigir la nueva oficina de la agencia Grateau, después de que tuviera que hacer una importante negociación con Marcello, quien es heredero de la empresa. En el ámbito amoroso, después de que Emily se separara de Gabriel y su futuro con Alfie fuera incierto, ella ha tomado la decisión de probar suerte con el mismo Marcello.
¿De qué tratará la nueva temporada de Emily in Paris?
Esta nueva temporada nos permitirá conocer el inicio de la relación entre Marcello y Emily, quienes han decidido mudarse a Roma, Italia, juntos para poder trabajar en la agencia, Grateau. En el avance de Netflix, podemos ver a una Emily muy enamorada y cariñosa de su recién estrenado amor, aunque enfrentándose a los retos de mudarse a un nuevo lugar.
¿Qué personajes regresan en esta quinta temporada?
Además del personaje principal de Emily (Lily Collins) y de su nueva pareja Marcello (Eugenio Franceschini), en el avance de esta nueva temporada de Emily in Paris podemos ver a sus compañeros de trabajo de Savoir, Sylvie Grateau (Philippine Leroy Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) y Luc (Bruno Gouery), quienes parecen acompañar a Emily en su nueva aventura a Roma. La cómica amiga de la protagonista que sueña con ser cantante, Mindy Chen (Ashley Park), también estará en la quinta temporada.
El éxito que ha tenido Emily in Paris
Emily in Paris se ha convertido en una de las series más famosas de Netflix gracias a su mezcla de humor y drama que nos mantiene intrigados por conocer el futuro amoroso de la protagonista. Además, es una gran referencia de moda y los outfits de los personajes son replicados por más de una persona que busca verse femenina y elegante como Emily y sus amigos franceses.
Esta quinta temporada de Emily in Paris promete ser igual de glamurosa y divertida que las anteriores, con el ligero cambio de que la historia se mudará de París a Roma. Para descubrir si Emily finalmente ha encontrado al amor de su vida y la ciudad en la que quiere quedarse, no nos queda más que esperar a que esta nueva quinta temporada se estrene.