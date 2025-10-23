Todos los detalles sobre la quinta temporada de Emily in Paris: fecha de estreno, de qué tratará y más

¿Cuándo y dónde se estrenará Emily in Paris?

La quinta temporada de Emily in Paris llegará el 18 de diciembre de 2025 a Netflix (ya que es una serie original de la plataforma).

En diciembre se estrenará la quinta temporada de Emily in Paris. (Instagram - @emilyinparis)

¿Cómo terminó la 4ta temporada?

La última temporada de la serie terminó con Emily en Roma cuando aceptó dirigir la nueva oficina de la agencia Grateau, después de que tuviera que hacer una importante negociación con Marcello, quien es heredero de la empresa. En el ámbito amoroso, después de que Emily se separara de Gabriel y su futuro con Alfie fuera incierto, ella ha tomado la decisión de probar suerte con el mismo Marcello.

Desde el final de la cuarta temporada, Emily se quedó en Roma. (Instagram - @emilyinparis)

¿De qué tratará la nueva temporada de Emily in Paris?

Esta nueva temporada nos permitirá conocer el inicio de la relación entre Marcello y Emily, quienes han decidido mudarse a Roma, Italia, juntos para poder trabajar en la agencia, Grateau. En el avance de Netflix, podemos ver a una Emily muy enamorada y cariñosa de su recién estrenado amor, aunque enfrentándose a los retos de mudarse a un nuevo lugar.