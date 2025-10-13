La historia de la amistad de Victoria Beckham y Eva Longoria, por fin revelada

El detalle que unió a Victoria Beckham y Eva Longoria

Una de las cosas que Victoria Beckham y Eva Longoria compartían en ese momento es que ambas eran WAGs, el acrónimo de "Wives And Girlfriends" que se utiliza para referirse a las parejas de deportistas famosos.

Eva Longoria y Victoria Beckham (Getty Images)

"No sabía lo que era una WAG, lo vi una vez en un recorte de prensa que decía que yo era una WAG", recordó la actriz, quien nunca se sintió cómoda con ese término: "Es díficil estar casada con deportistas porque el mundo los idolatra, ser esposa o novia de un deportista significa que eres una caza fortunas, no tienes trabajo, sólo quieres estar guapa y tener dinero. Recuerdo que la gente se presentaba diciendo: 'Hola soy la esposa de tal' y yo respondía 'Claro, ¿cómo te llamas?' y pensaban '¿Cómo puedes tener un trabajo, si tu trabajo es apoyar a tu esposo?".

En el año 2006, David Beckham firmó su contrato con el equipo de Los Ángeles Galaxy, del que Victoria se convirtió en gran figura entre las WAGs de Estados Unidos: "Tenía pechos grandes y el cabello largo. Fue una época, éramos las WAGs y ellos los esposos y novios", expresó la diseñadora.

Eva Longoria y Victoria Beckham (Getty Images)

Y aunque durante esa época Victoria tuvo gran presencia en los medios, reconoció que no fue feliz: "Era una época en la que no me sentía creativamente realizada, así es como pude seguir estando presente de las Spice Girls a las WAGs. En aquel momento no me daba cuenta, pero intentaba encontrarme a mí misma, estaba triste, incompleta, en verdad apreciaba lo que tenía, pero necesitaba un propósito", aseguró.

Desde sus días como WAG hasta su consolidación como una exitosa diseñadora, Victoria Beckham ha contado siempre con el apoyo de su mejor amiga, Eva Longoria, quien ha respaldado su carrera a lo largo de los años: "He sido testigo de muchas transformaciones de Victoria", confesó.