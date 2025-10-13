La historia de la amistad de Victoria Beckham y Eva Longoria, por fin revelada

Con el estreno de la serie documental Victoria Beckhamen el que la diseñadora de modas comparte su faceta más íntima al repasar su vida, su carrera y las presiones de la fama, salió a relucir un detalle de su vida personal: la gran amistad que tiene con Eva Longoria desde hace más de 22 años.
En la serie de tres partes, dirigida por Nadia Hallgren y que se estrenó el 9 de octubre de 2025 por Netflix, no podía faltar el testimonio de su amiga, a quien conoció a inicios de los 2000 en España, donde la ex Spice Girl vivió durante el tiempo que David Beckham jugó para el club Real Madrid.
Publicidad
Así surgió la gran amistad de Victoria Beckham y Eva Longoria
En el primer capítulo de la serie documental, Eva Longoria recordó que su amistad con Victoria Beckham comenzó cuando la diseñadora expresó su admiración por su personaje Gabrielle Solís en la serie Esposas Desesperadas.
La productora contó que su primer contacto fue en 2003, cuando asistió con su entonces esposo, el basquetbolista Tony Parker, a un partido del Real Madrid, donde conoció a David Beckham, quien fue el encargado de presentarlas
"Conocí a Victoria en Madrid, mi esposo en ese momento era deportista, fuimos a un partido y David estaba ahí y me dijo: '¡No puede ser! A mi esposa le encanta tu serie'", recordó Eva.
Por su parte, Victoria reconoció que su admiración por la actriz comenzó gracias a su trabajo en la televisión: "Sabía quién era y siempre me había parecido divertida, venimos de mundos muy diferentes, pero tenemos mucho en común", comentó la empresaria.
Publicidad
El detalle que unió a Victoria Beckham y Eva Longoria
Una de las cosas que Victoria Beckham y Eva Longoria compartían en ese momento es que ambas eran WAGs, el acrónimo de "Wives And Girlfriends" que se utiliza para referirse a las parejas de deportistas famosos.
"No sabía lo que era una WAG, lo vi una vez en un recorte de prensa que decía que yo era una WAG", recordó la actriz, quien nunca se sintió cómoda con ese término: "Es díficil estar casada con deportistas porque el mundo los idolatra, ser esposa o novia de un deportista significa que eres una caza fortunas, no tienes trabajo, sólo quieres estar guapa y tener dinero. Recuerdo que la gente se presentaba diciendo: 'Hola soy la esposa de tal' y yo respondía 'Claro, ¿cómo te llamas?' y pensaban '¿Cómo puedes tener un trabajo, si tu trabajo es apoyar a tu esposo?".
En el año 2006, David Beckham firmó su contrato con el equipo de Los Ángeles Galaxy, del que Victoria se convirtió en gran figura entre las WAGs de Estados Unidos: "Tenía pechos grandes y el cabello largo. Fue una época, éramos las WAGs y ellos los esposos y novios", expresó la diseñadora.
Y aunque durante esa época Victoria tuvo gran presencia en los medios, reconoció que no fue feliz: "Era una época en la que no me sentía creativamente realizada, así es como pude seguir estando presente de las Spice Girls a las WAGs. En aquel momento no me daba cuenta, pero intentaba encontrarme a mí misma, estaba triste, incompleta, en verdad apreciaba lo que tenía, pero necesitaba un propósito", aseguró.
Desde sus días como WAG hasta su consolidación como una exitosa diseñadora, Victoria Beckham ha contado siempre con el apoyo de su mejor amiga, Eva Longoria, quien ha respaldado su carrera a lo largo de los años: "He sido testigo de muchas transformaciones de Victoria", confesó.