Caos en el Louvre: fuga de agua daña obras de egiptología y protestas de trabajadores evidencian abandono histórico

Caos en el Museo de Louvre: fuga de agua daña obras de egiptología y huelga de trabajadores evidencia abandono histórico

El Museo del Louvre sufrió un nuevo contratiempo a finales del mes pasado, cuando una fuga de agua en el ala Mollien dañó cientos de libros del departamento de antigüedades egipcias, muchos de ellos publicados entre finales del siglo XIX y principios del XX.

El administrador adjunto del Louvre, Francis Steinbock, explicó a BFM TV que la fuga afectó una de las tres salas de la biblioteca del departamento, provocando daños significativos en volúmenes históricos que datan de finales del siglo XIX y principios del XX.

"Hemos identificado entre 300 y 400 obras, el recuento está en curso", dijo el funcionario, añadiendo que los libros eran "los consultados por los egiptólogos, pero no libros preciosos".

Según informó el sitio especializado La Tribune de l’Art, aproximadamente 400 libros raros se vieron afectados, y la causa principal se atribuye al deterioro de las tuberías.

El departamento de antigüedades egipcias llevaba tiempo solicitando fondos para modernizar sus instalaciones y proteger la colección de este tipo de riesgos, pero sus peticiones no habían sido atendidas.

Aunque el museo aseguró que muchos de los libros podrán ser restaurados, la comunidad académica expresó preocupación por la posible pérdida de información valiosa para la investigación en egiptología.