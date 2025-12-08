Una fuga de agua detectada recientemente en el Museo del Louvre provocó daños a cientos de libros de la sección de antigüedades egipcias. El derrame ocurrió en el ala Mollien, donde se almacenan revistas y volúmenes históricos de egiptología, muchos de ellos publicados entre finales del siglo XIX y principios del XX.
Caos en el Louvre: fuga de agua daña obras de egiptología y protestas de trabajadores evidencian abandono histórico
El Museo del Louvre sufrió un nuevo contratiempo a finales del mes pasado, cuando una fuga de agua en el ala Mollien dañó cientos de libros del departamento de antigüedades egipcias, muchos de ellos publicados entre finales del siglo XIX y principios del XX.
El administrador adjunto del Louvre, Francis Steinbock, explicó a BFM TV que la fuga afectó una de las tres salas de la biblioteca del departamento, provocando daños significativos en volúmenes históricos que datan de finales del siglo XIX y principios del XX.
"Hemos identificado entre 300 y 400 obras, el recuento está en curso", dijo el funcionario, añadiendo que los libros eran "los consultados por los egiptólogos, pero no libros preciosos".
Según informó el sitio especializado La Tribune de l’Art, aproximadamente 400 libros raros se vieron afectados, y la causa principal se atribuye al deterioro de las tuberías.
El departamento de antigüedades egipcias llevaba tiempo solicitando fondos para modernizar sus instalaciones y proteger la colección de este tipo de riesgos, pero sus peticiones no habían sido atendidas.
Aunque el museo aseguró que muchos de los libros podrán ser restaurados, la comunidad académica expresó preocupación por la posible pérdida de información valiosa para la investigación en egiptología.
Trabajadores del Museo del Louvre convocan huelga por deterioro, falta de recursos y recientes fallas
El personal del Museo del Louvre en París aprobó este lunes una huelga “prorrogable”, con inicio previsto para el 15 de diciembre, como medida de protesta ante el grave deterioro de las instalaciones, la falta de recursos y una cadena de incidentes que han puesto en evidencia graves fallos de gestión.
Los sindicatos implicados (CGT, CFDT y Sud) denunciaron que el museo ha caído en una crisis estructural: faltan empleados, los espacios se mantienen en un estado de abandono, y la seguridad de las colecciones y visitantes ha quedado seriamente comprometida.
Entre los hechos recientes que desataron el malestar están el robo de joyas de la corona francesa ocurrido en octubre, el cierre preventivo de galerías tras detectar fragilidad estructural en vigas, y una fuga de agua en noviembre que dañó cientos de documentos antiguos del departamento de antigüedades egipcias.
En su comunicado de convocatoria, los trabajadores advierten que “visitar el Louvre se ha convertido en una verdadera pista de obstáculos”. Exigen un aumento de fondos destinados al mantenimiento, contrataciones suficientes para cubrir personal de seguridad y vigilancia, y una revisión urgente de la gestión interna, pues muchas salas permanecen cerradas o con operaciones limitadas.