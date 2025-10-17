Todo lo que debes saber antes del estreno de la temporada 2 de 'Nadie quiere esto'

Todo lo que debes saber antes del estreno de la temporada 2 de 'Nobody Wants This'

1. Fecha de estreno confirmada

La temporada 2 de Nobody Wants This llegará a Netflix el 23 de octubre de 2025.

2. Inicio de producción y finalización

El rodaje comenzó en marzo de 2025 y concluyó aproximadamente en mayo. Esto permitió que la producción tenga margen para pulir guion, actuaciones y la dirección.

3. Regreso del elenco principal

Kristen Bell y Adam Brody vuelven como Joanne y Noah respectivamente. También regresan Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons, Jackie Tohn y otros personajes que serán clave para la continuidad del drama y de la comedia.

4. Nuevas personajes

A la serie, se suma Leighton Meester como "Abby", la enemiga de secundaria de Joanne, que ahora es una influencer de maternidad. Otros nombres nuevos incluyen Miles Fowler, Alex Karpovsky, Arian Moayed, y apariciones especiales que amplían el universo de la historia

5. Problemas y conflictos centrales a explorar

La temporada 2 retomará justo después del final de la primera: Noah eligió quedarse con Joanne, sacrificando su candidatura para convertirse en rabino principal, y Joanne aún no decide si abrazar el judaísmo. Esta tensión interreligiosa seguirá siendo un eje narrativo fuerte

6. Mayor profundidad en las relaciones familiares

Se prestará más atención a la familia de ambos protagonistas, así cómo influyen en sus decisiones, sus expectativas y cómo se vive el choque entre creencias, cultura y la modernidad dentro del ámbito familiar.

7. Nuevas dinámicas de amistad y rivalidades

Abby, la nueva antagonista en la vida de Joanne, promete generar conflictos no solo románticos sino también de pasado escolar, redes sociales y comparación de estilos de vida. Más amistades renovadas y relaciones que romperán esquemas.

La segunda temporada de 'Nobody wants this' se estrena el 25 de octubre de este año. (Netflix)

8. Tono de la serie: más emocional y también cómico

Los creadores han adelantado que habrá escenas más profundas, discusiones honestas, momentos emocionales fuertes, al mismo tiempo que no dejará atrás el humor característico. La mezcla de lo espiritual, lo familiar y lo romántico se intensifica.

9. Música y banda sonora

El soundtrack de la temporada cuenta con canciones de artistas variados y listas a estrenarse próximas al lanzamiento de los episodios. Algunas pistas ya se han dado a conocer previo al estreno, aumentando la expectativa sonora de la serie.

10. Expectativas y posibles giros narrativos

La comunidad de fans espera que la serie no solo resuelva las tensiones del primer final, sino que sorprenda con nuevas subtramas, posibles cambios de personajes y decisiones que pondrán a prueba lo que cada protagonista está dispuesto a sacrificar en nombre del amor, la fe y la identidad. Hay rumores sobre cómo la relación entre Joanne y su hermana, Morgan, cobrará más relevancia, así como la aparición de personajes que podrían alterar alianzas establecida.