Desde que se estrenó en septiembre de 2024, Nadie quiere esto (Nobody Wants This) se volvió una de las series románticas favoritas de Netflix. La historia mezcla comedia, relaciones complicadas y temas culturales, y gira en torno a una podcaster que no cree en nada y un rabino muy moderno. Ahora, con la segunda temporada a punto de llegar, se vienen nuevos conflictos, personajes y decisiones difíciles para Joanne y Noah. Aquí te dejamos 10 datos clave de la secuela para que no te pierdas nada.
Todo lo que debes saber antes del estreno de la temporada 2 de 'Nadie quiere esto'
Todo lo que debes saber antes del estreno de la temporada 2 de 'Nobody Wants This'
1. Fecha de estreno confirmada
La temporada 2 de Nobody Wants This llegará a Netflix el 23 de octubre de 2025.
2. Inicio de producción y finalización
El rodaje comenzó en marzo de 2025 y concluyó aproximadamente en mayo. Esto permitió que la producción tenga margen para pulir guion, actuaciones y la dirección.
3. Regreso del elenco principal
Kristen Bell y Adam Brody vuelven como Joanne y Noah respectivamente. También regresan Justine Lupe (Morgan), Timothy Simons, Jackie Tohn y otros personajes que serán clave para la continuidad del drama y de la comedia.
4. Nuevas personajes
A la serie, se suma Leighton Meester como "Abby", la enemiga de secundaria de Joanne, que ahora es una influencer de maternidad. Otros nombres nuevos incluyen Miles Fowler, Alex Karpovsky, Arian Moayed, y apariciones especiales que amplían el universo de la historia
5. Problemas y conflictos centrales a explorar
La temporada 2 retomará justo después del final de la primera: Noah eligió quedarse con Joanne, sacrificando su candidatura para convertirse en rabino principal, y Joanne aún no decide si abrazar el judaísmo. Esta tensión interreligiosa seguirá siendo un eje narrativo fuerte
6. Mayor profundidad en las relaciones familiares
Se prestará más atención a la familia de ambos protagonistas, así cómo influyen en sus decisiones, sus expectativas y cómo se vive el choque entre creencias, cultura y la modernidad dentro del ámbito familiar.
7. Nuevas dinámicas de amistad y rivalidades
Abby, la nueva antagonista en la vida de Joanne, promete generar conflictos no solo románticos sino también de pasado escolar, redes sociales y comparación de estilos de vida. Más amistades renovadas y relaciones que romperán esquemas.
8. Tono de la serie: más emocional y también cómico
Los creadores han adelantado que habrá escenas más profundas, discusiones honestas, momentos emocionales fuertes, al mismo tiempo que no dejará atrás el humor característico. La mezcla de lo espiritual, lo familiar y lo romántico se intensifica.
9. Música y banda sonora
El soundtrack de la temporada cuenta con canciones de artistas variados y listas a estrenarse próximas al lanzamiento de los episodios. Algunas pistas ya se han dado a conocer previo al estreno, aumentando la expectativa sonora de la serie.
10. Expectativas y posibles giros narrativos
La comunidad de fans espera que la serie no solo resuelva las tensiones del primer final, sino que sorprenda con nuevas subtramas, posibles cambios de personajes y decisiones que pondrán a prueba lo que cada protagonista está dispuesto a sacrificar en nombre del amor, la fe y la identidad. Hay rumores sobre cómo la relación entre Joanne y su hermana, Morgan, cobrará más relevancia, así como la aparición de personajes que podrían alterar alianzas establecida.
¿De qué trata la serie Nadie quiere esto (Nobody wants this)?
Nobody Wants This es una serie dramática con toques de comedia que explora el choque entre el amor moderno y las expectativas tradicionales a través de una historia poco convencional. La trama gira en torno a Joanne, una podcaster neoyorquina atea, libre y completamente desilusionada del amor, que comienza una inesperada relación con Noah, un joven rabino carismático, liberal y comprometido con su fe. Lo que comienza como una conexión improbable entre opuestos se transforma rápidamente en una historia de amor intensa, complicada y llena de matices religiosos, familiares y culturales.
La serie, protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, se centra en las tensiones internas y externas que ambos enfrentan mientras intentan sostener una relación marcada por profundas diferencias de creencias. Noah, criado en el seno de una comunidad judía progresista, es candidato para convertirse en el nuevo rabino principal, un rol que exige cierto nivel de compromiso religioso y familiar que su relación con Joanne podría poner en riesgo. Por su parte, Joanne lidia con su escepticismo, sus traumas del pasado y una vida profesional basada en el análisis irónico de las relaciones humanas.
A través de capítulos cargados de diálogos agudos, dilemas éticos, dinámicas familiares y exploraciones identitarias, Nobody Wants This aborda temas como el amor interreligioso, la autonomía femenina, la espiritualidad en tiempos modernos y la tensión entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente queremos ser.