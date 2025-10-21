Fórmula 1 para dummies: la guía definitiva sobre el máximo circuito del automovilismo

¿Qué es la Fórmula 1 y por qué todo el mundo habla de ella?

El mundo del automovilismo parece que nunca acaba, y seguro has escuchado miles de términos y categorías de competiciones que sólo te hacen bolas.

Muchos de ellos están conectados y forman parte del camino que los pilotos recorren para llegar a la Fórmula 1. Y no es nada fácil llegar a la máxima categoría.

Para llegar a la F1, los pilotos generalmente empiezan a competir en karting desde muy pequeños, y poco a poco van haciendo camino para subir de categoría.

Después de sobresalir en el karting, empieza la categoría de las Fórmulas, que se caracteriza por sus coches llamados monoplazas.

La escalera empieza en la Fórmula 4, sigue con la Fórmula 3 y después la Fórmula 2, donde todo depende del talento que demuestren los pilotos para ganarse un lugar en la máxima categoría internacional de monoplazas, la Fórmula 1.

Los pilotos compiten por el título de Campeón del Mundo de F1, mientras que sus equipos luchan por el Campeonato de Constructores.

Cada carrera, mejor conocida como Gran Premio, se lleva a cabo en lugares increíbles alrededor del mundo, a lo largo de 24 fines de semana del año.

Max Verstappen fue campeón mundial de la Fórmula 1 en 2024. (Mark Thompson/Getty Images)

La Fórmula 1 es un deporte... extremo

Contrario a lo que muchos piensan, la Fórmula 1 sí es un deporte (no se trata solo de manejar).

Los pilotos tienen entrenamientos intensos: luchan con fuerzas G extremas, tienen que tomar decisiones en fracciones de segundo mientras van a más de 370 km/h, y se exponen a una deshidratación brutal al estar casi dos horas en condiciones de calor extremo donde pueden llegar a perder entre 2 y 5 kilos por carrera.